Скидка до 40%: в РФ вновь заработает программа льготного автокредитования

В ГД рассказали, кому положена скидка по льготному автокредиту с 1 декабря

Льготный автокредит распространят еще на несколько категорий покупателей – об этом ТАСС сообщил Алексей Говырин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. Размер скидки при этом окажется разным: от 10 до 40% в зависимости от того, кто именно покупает машину.

Кому положена скидка по льготному автокредиту

Как это работает на практике? Банк может зачесть поддержку при внесении первоначального взноса либо вычесть ее сумму из основного долга – тогда заемщику придется привлекать меньше кредитных денег. А вот процентная ставка и срок погашения останутся прописаны в договоре.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Скидку 20% получат работники государственных медучреждений, сотрудники государственных и муниципальных образовательных организаций, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью. Семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов дадут 10%, зато на Дальнем Востоке – 25%, правда, только если машину покупают на территории округа и сама семья там же зарегистрирована.

Отдельные условия предусмотрены для электромобилей и последовательных гибридов российского производства: тут скидка доходит до 35% стоимости вне зависимости от профессии и семейного положения. Потолок – 925 тысяч рублей. Ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, полагается 40% на автомобиль с ручным управлением.

Лимиты, локализация и оформление кредита

Минпромторг установил ценовой лимит в 2 млн рублей для машин с двигателем внутреннего сгорания. Чтобы участвовать в программе, стоимость автомобиля до применения скидки должна укладываться в эту сумму; полная масса – до 3,5 тонны, локализация – от 2500 баллов. Еще одно требование: машина должна быть новой, выпущенной в 2026 году либо в 2025-м при условии, что ПТС оформлен с 1 декабря 2025 года. Подобрать подходящую модель и комплектацию помогут у дилера или в банке.

Оформляют кредит в банке – участнике программы либо у дилера, который с ним сотрудничает. Посчитать выгоду легко на примере: при цене 1,8 млн рублей скидка 20% составит 360 тысяч, а семейная 10% – 180 тысяч. Автомобиль сразу переходит в собственность покупателя, но до погашения кредита остается в залоге; выплатить его, кстати, можно и досрочно.

О самых доступных новых автомобилях в России «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL