Как отвернуть прикипевший насмерть крепеж – есть эффективное средство

Открутить приржавевшие болт или гайку — непростая задача. Нередко попытки заканчиваются сорванной резьбой, срезанными шпильками и болтами, а иногда и вовсе повреждением механизма.

Чтобы успешно справиться с подобной задачей, нужно нагреть место крепления. Для этого обычно используют газовую горелку. А если рядом находятся пластиковые или резиновые детали, которые не любят открытого огня? В таких условиях эффективнее и безопаснее применить индукционный нагреватель.

В новом выпуске рубрики «Техническая среда» ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как работает индукционный нагреватель с разными индукторами. И на примере различных металлических деталей с ржавым крепежом покажет, на что на самом деле способно это устройство.

Раскалим металл до красна!