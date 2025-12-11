Как отвернуть прикипевший насмерть крепеж – есть эффективное средство
Открутить приржавевшие болт или гайку — непростая задача. Нередко попытки заканчиваются сорванной резьбой, срезанными шпильками и болтами, а иногда и вовсе повреждением механизма.
Чтобы успешно справиться с подобной задачей, нужно нагреть место крепления. Для этого обычно используют газовую горелку. А если рядом находятся пластиковые или резиновые детали, которые не любят открытого огня? В таких условиях эффективнее и безопаснее применить индукционный нагреватель.
В новом выпуске рубрики «Техническая среда» ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как работает индукционный нагреватель с разными индукторами. И на примере различных металлических деталей с ржавым крепежом покажет, на что на самом деле способно это устройство.
Раскалим металл до красна!
11.12.2025
