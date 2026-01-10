Неожиданная опасность для водителей: в «безалкогольном» пиве алкоголь есть!

Многие считают, что «безалкогольное» пиво абсолютно безвредно и после одной-двух бутылок можно спокойно сесть за руль, не опасаясь наказания за езду в нетрезвом виде. Увы, это не так. Употребление якобы безалкогольного пива несет серьезные угрозы автомобилистам.

Российский рынок легковых автомобилей и коммерческого транспорта сократился по итогам прошлого года. По пессимистическим прогнозам, падение продолжится. Оптимисты считают, что через 12 месяцев результат 2025 года повторится.

Советские машины до сих пор эксплуатируют на дорогах России: используют и грузовики, и автобусы, и легковые автомобили.

«УАЗ Патриот» скоро модернизируют. Внедорожник оснастят новым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В салоне появится новый руль и мультимедийная система.

В 2026 году на российском рынке дебютируют новые бренды «Атом» и «Волга». Плюс к этому две модели готовит к старту столичный «Москвич». На лето планируется самая ожидаемая премьера из Тольятти - «Лада Азимут».

В самой густонаселенной стране земного шара – Индии – поступает в продажу кроссовер под маркой Mahindra. Цена среднеразмерного автомобиля - немного дороже миллиона рублей. Фантастика! Корейская Kia меняет модель Ceed на K4. СП Sony и Honda анонсировало машину, которая сочетает в себе автомобиль и игровой салон.