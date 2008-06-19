От столицы до столицы

Национальные особенности

На выходе из здания аэропорта нас окружила тесная бурлящая толпа алма-атинских таксистов. Это вам не бомбилы Самары или Москвы, которые лениво растягивают: «Такси до города, недорого». Казахские таксисты налетают, хватают, уговаривают, предлагают, тащат к своей машине… Отговорки «я с группой на автобусе» в расчет не принимаются. Как можно ехать на автобусе, ведь это долго, скучно, неинтересно! Всего за 1000 рублей (в переводе на местную валюту – 5000 тенге) вам покажут местные красоты, с ветерком прокатят по большому городу, доставят в лучшем виде куда надо! Таксисты отстали от нас только тогда, когда мы закинули свои сумки в багажное отделение автобуса.

Потом, доехав до места сбора, мы выбрали себе один из 10 универсалов Kalina и стали укладывать вещи. У каждого из четырех членов нашего экипажа было по паре сумок, небольшие кофры с аппаратурой, плюс в машине нас ждала приличная коробка с сухим пайком. Все это успешно уместилось в 350-литровом багажнике автомобиля. Отсек для грузов невелик, но, если сложить задние сиденья, то только до нижней кромки стекол получится 650 литров. Сиденья складываются как целиком, так и в пропорции 1/3 и 2/3. Двинувшись в путь по Алма-Ате, мы оценили местные приемы езды. Она практически не отличается от тольяттинской или самарской, только все маневры проводятся энергичнее и постоянно сопровождаются звуком клаксонов.

Основу автопарка Казахстана составляют старенькие «немцы». Все едут с открытыми окнами – жарко. А зеленоватые стекла Kalina плотно закрыты – у нас кондиционер! Эта опция нам здорово пригодилась и в городе, и в казахстанской пустыне.

Kalina в роли внедорожника

Тест-драйв был организован в форме ралли-рейда. Четыре спецучастка предусматривали ориентирование в пустынной местности, скоростной слалом по дну высохшего озера, движение на разных скоростях по пересеченной местности. Журналисты не могли нарадоваться: столько бесплатных спецучастков для ралли в России не найти! По признанию некоторых участников теста, порой машину было жалко. Но Kalina все стойко вынесла: удары камней, прыжки по неровностям, штурм песчаных участков… Спасибо высокому клиренсу и небольшим свесам, 14-дюймовым колесам и тяговитому 1,6-литровому двигателю. Надо сказать, ни один из автомобилей не вышел из строя. Кроме нескольких пробитых покрышек, не обнаружилось ни единой неисправности! Между тем автомобили для теста были взяты прямо с конвейера. Машины лишь прошли первичную обкатку, на них установили защиту картера, GPS-навигатор – и в путь.

Казахстанская пустыня (занимает, кстати, 44% территории республики) запомнилась приятной глазу зеленью, которая оказывалась жесткими колючками. О такие «травинки» немудрено споткнуться и упасть, да и по днищу автомобиля они скребут довольно громко. Приятно глазу было и озеро Балхаш – ярко-бирюзовый водоем посреди степи. Вообще, озер в Казахстане 48 тысяч. Жители прибрежных деревень продают по обочинам дорог рыбу. Как правило, это выглядит так: бесколесый «Запорожец», используемый в качестве шкафа, рядом висит коричневая копченая рыбина, рядом сидит бабушка с опаленным солнцем лицом. Позади старушки стоит «Урал» - ее транспорт. Покупать рыбешку мы не решились, но слышали, что это недорого и что в счет оплаты принимается любая валюта и даже другие продукты, например йогурт.

Полет по-над степью

По пути от Алма-Аты в сторону столицы Астаны асфальт усиленно напоминал нам о родных российских дорогах ухабами, колеями и неожиданными ямами. Зато после озера Балхаш нас ждали 700 километров отличного шоссе. И ничего, что в распоряжении всего две полосы, – дорога почти пустая. Мы сразу проверили максимальную скорость Kalina - 160 км/ч. Этот рубеж дался довольно легко, несмотря на четырех пассажиров в салоне и полностью забитый багажник. Некоторые участники тест-драйва разгоняли универсал до 170 км/ч и больше. Но сопровождавшие колонну вазовские инженеры с неодобрением восприняли такие «подвиги»: не надо насиловать технику. Но как удержаться, если даже местные ПДД разрешают двигаться с скоростью 120 км/ч!

Казахстанская степь кажется бесконечной. Останавливаешь машину - и слышен только свист ветра и пение птиц. Вдалеке пасется отара, за овцами следует местный «ковбой». Вспоминается анекдот: надо ехать все время прямо, во вторник повернуть направо. Степь прекрасна своими просторами и одновременно неприятно поражает степенью замусоренности всем тем, что обычно выбрасывают из окон мчащихся автомобилей. Увидев красные гранитные горы, мы свернули к ним. Между шершавыми глыбами течет ручей, на дне которого плотным ковром сверкают стекляшки… Но если не присматриваться к таким мелочам, то дорога по Казахстану становится сплошным удовольствием. А кому не понравится чувство полета над степью?

Золотые окна Астаны

С бедными поселениями, промышленными Темиртау и Карагандой столица Казахстана контрастирует очень сильно. Город делится на две части: пестрый частный сектор и усеянный небоскребами центр. Все эти высотные здания отстроены с подачи пожизненного президента республики Нурсултана Назарбаева. Собственно, и столица десять лет назад была перенесена из Алма-Аты в Астану по его же предложению. Правительство сначала было против, но Нурсултан Абишевич предложил создать новую столицу в день своего рождения – 6 июля. Парламент не смог отказать в подарке. Вообще, эта дата является важнейшей в жизни Астаны. Например, к 6 июля 2008 года здесь планируется открыть еще несколько дворцов и монументов. Успеют ли? У жителей столицы сомнений нет. Кругом небоскребы : бизнес-центры, многоэтажные министерства. У многих зданий золотая тонировка на окнах. Азиатская любовь к золоту? Вокруг зданий разбиты парки с тоненькими деревьями и жиденьким газоном – суровый климат и бесплодная почва мешают расти саженцам.

Хоть степь не имеет границ, место для строительства небоскребов прошло аккурат по гаражным кооперативам и дачным участкам. Все «халупы», естественно, снесли. Сегодня в Астане остаются коттеджные районы, ожидающие демонтажа. Надо сказать, что великолепный центр Астаны почти безлюден, особенно по вечерам. Похоже, все небоскребы построены впрок. Тем не менее строительство продолжается. Это хорошо заметно, если посетить «Байтерек» - «Древо жизни». Это монумент высотой более 100 метров, который венчается золотым стеклянным шаром, символизирующим солнце. Внутри шара – смотровая площадка, с которой видно, как растет Астана. А еще в центре «солнца» – слиток золота с отпечатком руки Назарбаева. Приложишься к ладони президента, и сбудется желание. Спасибо тому, кто загадал: «Хочу, чтоб в Казахстане были хорошие дороги».