Амортизаторы для бюджетных авто: точнее, но дороже?

Пока еще не доехавший до нас универсал Honda Civic Tourer среди множества интересных новшеств получил и электронную регулировку жесткости амортизаторов заднего моста. Эта система, вполне достойная премиум-сегмента, может устанавливаться и на машины малого класса, владельцы которых готовы заплатить за комфорт «премиальную» цену.

Амортизаторы с регулируемой жесткостью выпускают практически все ведущие производители компонентов. Бюджетная альтернатива системам с электромагнитной регулировкой — амортизаторы, в которых регулировка жесткости производится механическим способом. Подобные системы можно разделить на обычные и спортивные. В первых настройка жесткости производится на снятом амортизаторе поворотом штока вокруг своей оси. Регулировка спортивных моделей осуществляется из-под капота и из багажника на стоящем автомобиле без выполнения дополнительных операций. В зависимости от автомобиля они могут быть либо масляными, либо — как правило- с газовым подпором. Модели таких амортизаторов выпускают фирмы Bilstein, Ohlins, KONI.

Амортизаторы с электронной регулировкой жесткости (Continuous Damping Control) до настоящего времени использовали в основном производители премиум-марок. Например, такие амортизаторы поставляются на конвейер как ОЕМ-деталь и являются частью системы в автомобилях BMW, Mercedes-Benz, Audi. Эта система используется и на Jeep Grand Cherokee SRT. В последнем случае поставщиком выступает немецкая Bilstein.

Принцип действия систем всех производителей, в основном, одинаков: блок управления электронной регулировки жесткости амортизаторов анализирует полученные сигналы и отдает команды на исполнительные механизмы, установленные на стойках амортизаторов, которые с помощью магнитных клапанов обеспечивают оптимальную работу подвески, в том числе устраняют клевок передней части автомобиля при торможении и до минимума снижают влияние выбоин и неровностей дорожного покрытия.

Использование регулируемых амортизаторов позволяет не только сохранять устойчивость автомобиля — регулировка параметров амортизаторов дает возможность сохранять горизонтальное положение шасси относительно дороги и максимальную степень сцепления всех четырех колес с покрытием даже при торможении со срабатыванием ABS. Тем самым сокращается тормозной путь: этому способствует снижение склонности передней части кузова к клевку при торможении, а также улучшение сцепления шин с дорогой.

Поскольку Honda Civic все же не относится к классу премиум, для него были созданы специальные амортизаторы с электронной регулировкой жесткости, которые впоследствии могут быть использованы на других автомобилях малого класса. Разработчиком и поставщиком технологии выступила немецкая ZF Friedrichshafen AG, которая взяла за основу систему с электронной регулировкой жесткости амортизаторов ZF CDC, появившуюся на рынке еще 10 лет назад. С 1994 года сменилось четыре ее поколения, а с конвейеров концерна ZF сошло уже примерно 16 миллионов систем CDC для легковых автомобилей. Это объясняется, прежде всего, последовательным расширением сферы применения системы. Ожидается, что к 2016 году ZF будет производить более 3 миллионов CDC для легковых автомобилей. В это число не входят системы демпфирования, которые ZF производит для автобусов, грузовиков, сельхозмашин и мотоциклов. Но и в этих сферах применение систем с электронной регулировкой жесткости амортизаторов обеспечивает более высокий уровень безопасности для пассажиров и грузов, а также комфортную и динамичную езду.

CDC для Honda Civic Tourer основана на адаптированных для моделей малого класса амортизаторах CDC 1XL (CDC One Axle). Их будут устанавливать на серийные модели Civic Tourer в комплектациях Lifestyle и Executive.