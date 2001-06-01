ПОГРАНИЧНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ ЗА РУБЕЖ

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ПОГРАНИЧНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ ЗА РУБЕЖ

ШЕНГЕН РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

С 25 марта 2001 года к Шенгенскому соглашению присоединились Дания, Исландия (визы выдают посольство и консульство Дании), Норвегия, Финляндия и Швеция. Таким образом, общей границей теперь объединены пятнадцать стран - кроме перечисленных, это также Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Франция. Дата вступления в силу новой договоренности определена с оглядкой на туристов, поскольку именно с 25 марта начало действовать весенне-летнее расписание рейсов авиакомпаний.

Единый визовый режим сделал обязательным для вновь вступивших стран перечень категорий лиц, которым может быть отказано в разрешении на въезд в шенгенскую зону. Визы, выданные до 25 марта, являются национальными и не дают права посетить какую-либо другую страну. В то же время в присоединившиеся страны можно въехать по визе, полученной ранее в посольстве любого другого государства, входящего в шенгенскую зону.

Присоединение к соглашению нашего ближайшего соседа - Финляндии не приведет к пересмотру условий выдачи финских виз гражданам РФ. Изменения коснутся, главным образом, формы заявления; кроме того, придется подробнее, чем прежде, указывать цель поездки. Однако, по заявлению посольства, если основным пунктом назначения является другая страна шенгенской зоны, то диппредставительство Финляндии не будет выдавать визы, даже если маршрут поездки проходит через финскую территорию. В этом случае следует обращаться за визами в представительство страны назначения.

РАСПЛАТА ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Как известно, одно из условий вступления в ЕС стран Восточной Европы - введение визового режима для граждан бывшего СССР. Эта мера, по мнению западноевропейских политиков, должна укрепить внешние границы союза. Первыми выполнили это условие Словения (в 1999 году), Чехия (в 2000-м) и Словакия (с 1 января 2001-го, стоимость визы $24). Венгрия вводит визовый режим в отношениях с Россией с 3 июня с. г.: консульский сбор составит $40, а срок оформления документов - всего 2-3 дня, для чего в Москве и Санкт-Петербурге будут увеличены штаты сотрудников представительств. Запланированное первоначально на 12 июня нынешнего года введение визового режима с Болгарией, вероятно, будет отложено до 1 октября по ходатайству ее Министерства экономики - ужесточение режима наверняка пагубно скажется на туристском бизнесе, а ведь почти половина туристов, посещающих эту страну, - граждане России. В Польше прорабатывается вопрос об изменении визового режима во втором полугодии 2001 года. До конца года должна ввести визы для россиян и Румыния.

В ВЕНЕЦИЮ ИЗ ХОРВАТИИ - БЕЗ ВИЗЫ

В течение ближайшего лета российские туристы, отдыхающие в Хорватии, смогут по-прежнему совершать однодневные экскурсии в Венецию без итальянской визы. Хорватскому министерству по туризму удалось продлить договоренность с итальянскими властями, которые ранее собирались закрыть "безвизовую калитку" на своей территории. Быстроходные катамараны, две трети пассажиров которых говорят по-русски или по-польски, почти ежедневно ходят через Венецианский залив из Пулы, Ровиня и Умага.

В ТУРЦИЮ ЗА $20

Турецкие власти объявили, что с 1 июня 2001 года взимаемый на границе визовый сбор увеличится вдвое - с $10 до 20. Первоначально это планировалось сделать еще весной, в преддверии сезона, но опасение лишиться значительной части российских туристов заставило отложить нововведение, как минимум, до лета.

ГОСДУМА НЕ РЕКОМЕНДУЕТ

Комитет по международным делам Государственной Думы РФ утвердил недавно "Список стран и регионов, не рекомендованных для посещения российскими гражданами". В этом перечне 29 стран, где велика вероятность терактов или похищения, а потому пребывание там несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Из европейских стран в "черный список" по понятным причинам попала Албания, Косово, Босния (мусульмано-хорватская часть) и север Кипра. Из азиатских - Афганистан, Пакистан, Восточный Тимор, Шри-Ланка (северные и восточные районы), а также юг Филиппин и штаты Джамму и Кашмир в Индии. На Ближнем Востоке не рекомендуются для посещения Восточный Иерусалим, Палестинские территории, Йемен и юг Ливана. В Африке - это Алжир, Ангола, Бурунди, Гвинея-Бисау, Коморские острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Руанда, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика. Также в список вошли Гаити и Колумбия.