SsangYong Kyron: крепко ли сшит?

Для рамного внедорожника с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей трансмиссии Kyron выглядит несколько легковесно, можно сказать, изящно. Непосвященные и вовсе воспринимают его как среднеразмерный кроссовер. К тому же он относительно недорог, а желающие сэкономить могут приобрести его подержанным. Вот только покупка «Кайрона» из вторых рук сродни игре в рулетку. Повезет или нет?

SsangYong Kyron с 2005 г.в.

В России SsangYong Kyron приняли довольно тепло. На фоне конкурентов он выделялся весьма умеренной стоимостью. А сборка на предп­риятиях Sollers в Набережных Челнах (с конца 2006 года) и Владивостоке (с 2010 года) только закрепили его успех на рынке. Клиентам импонировал мощный внедорожный потенциал «корейца». Полный привод реализован по системе Part Time, без межосевого дифференциала. В обычных условиях движения крутящий момент приводит задние колеса (режим 2Н), а на бездорожье или скользком покрытии жестко подключается передний мост (режим 4Н). Задействовать его можно на скорости до 80 км/ч. Вне дорог выручают понижающая передача (режим 4L) и задний самоблокирующийся дифференциал.

Отделочные материалы – добротные, а сборка – аккуратная. А вот дизайн интерьера – на любителя

У российских Kyron щедрое оснащение. В базовом варианте Original полноприводный внедорожник (есть и зад­неприводные версии) идет с ABS и EBD, кондиционером, двумя подушками безопасности, противотуманками и подогревом передних кресел, электроприводом стекол и зеркал, а также литыми дисками на 16 дюймов. Версия Comfort дополняется климат-контролем, аудиосистемой формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и релингами на крыше. На дорогие исполнения Comfort+, Elegance и Luxury устанавливались система стабилизации ESP и четыре подушки безопасности. А самые богатые исполнения Elegance и Luxury щеголяют кожаным салоном и электрорегулировками передних кресел. В Luxury еще есть люк и подогрев заднего дивана.

Двигатель

На SsangYong Kyron ставятся два турбодизеля: объемом 2,0 л (141 л.с.) и 5-цилиндровый 2,7 л (186 л.с.), а также 3,2-литровый бензиновый V6 (220 л.с.). Но на российском рынке продавались и продаются только машины с базовым дизелем 2,0 л и бензиновой «четверкой» объемом 2,3 л (150 л.с.). Самая востребованная на вторичном рынке – турбодизельная модификация Kyron. Изготовленный по лицензии Mercedes-Benz мотор с системой Common Rail в общем и целом надежен. Но здесь кому как повезет: у одних владельцев он безотказно работает 200 тыс. км, а некоторые уже с 50 тыс. км устраняют проб­лемы. Самая распространенная – выход из строя гидронатяжителя цепи ГРМ (7500 руб.). Часто клинит натяжной ролик привод­ного ремня (3000 руб.) – больше 30 тыс. км он редко выхаживает. Причем сам ремень может «пережить» три-четыре замены ролика. В морозы мотор заводится очень плохо. Если на дворе ниже -25°С, владельцы даже не пытаются его оживлять. И это следует воспринимать как данность. Да и штатный аккумулятор (90 А ч) слабоват – стартер крутит еле-еле. Выдерживает он лишь три года. Часто прикипают свечи накаливания (по 4800 руб.) – их приходится просто «выдирать» из блока.

Турбокомпрессор на 2-литровом турбодизеле выхаживает 150 тыс. км и больше. Чтобы турбина (от 18 000 руб.) умерла своей смертью, после высоких нагрузок на двигатель следует дать мотору пару минут поработать на холостых для ее охлаждения. А еще лучше – установить турботаймер.

У бензинового двигателя (тоже «а-ля МВ») врожденных болячек меньше. Он лоялен к качеству топлива и прекрасно работает на 92-м бензине. Из недостатков можно выделить течь заднего сальника коленчатого вала и прок­ладки клапанной крышки, выходы из строя датчиков кислорода (3500 руб.) и массового расхода воздуха (от 4500 руб.). Однако для Kyron его тяги не всегда хватает.

Трансмиссия

Стандартная коробка передач – механическая 5-ступенчатая. Для дизельного мотора предлагался 5-ступенчатый «автомат», для бензинового с 2007 года – 4-диапазонная АКП, а с 2009-го – 6-диапазонная. Самыми крепкими считаются «механика» и австралийский 4-ступенчатый «автомат». Остальные страдают общими недугами. Толчки и дерганье при переключении передач, переход коробки в аварийный режим потребуют ремонта минимум на 50 000 руб. Бывали случаи выхода из строя блоков управления АКП (18 000 руб.) и раздаточной коробки (12 000 руб.). А обновление масла в этих коробках стоит 20 000 руб. (!). От дисбаланса начинают бить и даже «закусывают» подвесной подшипник и крес­товины кардана – официалы меняют карданный вал в сборе (от 18 000 руб.). Отказывали вакуумные муфты в передних ступицах (хабы), которые обычно меняют на более надежные от Musso.

Неграмотная эксплуатация внедорожника может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Если на полном приводе ездить по сухому асфальту, то через несколько месяцев придется как минимум ремонтировать или покупать новую раздаточную коробку, а это потребует от 15 000 до 55 000 руб.

Ходовая часть и кузов

В передней пружинной подвес­ке слабые и верхние, и нижние шаровые опоры (по 1300 руб.), которые порой не выхаживали и 10 тыс. км. Усиленные детали служат до 50 тыс. км. Через два-три года, как правило, проседают задние пружины (по 2200 руб.) – подходят передние от Rexton или задние от «Шеви-Нивы». Были случаи поломки заднего моста (68 000 руб.) после 50 тыс. км. В рулевом управлении недолговечны наконечники (по 1300 руб.). Сама же рейка считается неремонтопригодной. Но неофициалы могут подтянуть шайбы и заменить уплотнители за 3000 руб. – на 20–30 тыс. км хватает. А к 50 тыс. км разбалтывается кардан рулевого вала (от 3500 руб.). Отказывал вакуумный усилитель тормозов, но после 2009 года в систему установили клапан с фильтром, и проблема ушла.

Основная засада в передней независимой подвеске – шаровые опоры, которые могут развалиться в самый неподходящий момент, и тогда автомобиль становится неуправляемым на высокой скорости. А таких случаев было немало. Нередко приходится менять ступицы (по 11 500 руб.), причем не только из-за износа ее подшипника, но и в связи с выходом из строя датчика ABS, который выполнен заодно со ступицей.

Кузов и его лакокрасочное покрытие крепкое. Но на машинах 2008–2009 годов выпуска появлялась трещина на левом переднем крыле из-за ослабления металла в зоне сварки с кронштейном, на котором установлен аккумулятор. Часто выходит из строя механизм складывания боковых зеркал (от 7500 руб.). Перегорает «спираль» подогрева сидений. Примерно раз в месяц горят лампы ближнего света (60–200 руб.) и габаритов.

Кузов Kyron сварен из трех сор­тов стали, из которых на высокопрочную приходится около 25%. Все элементы хорошо защищены от коррозии, что нетипично для «корейцев». Сколы через два-три года появляются, но под ними ржавчины нет – только грунт. Зато на морозе быстро отрываются и лопаются брызговики (замена – 4500 руб.).

От дебюта до рестайлинга

Всего через два года после выхода модели в свет, в 2007-м, корейцы модернизировали SsangYong Kyron. Впрочем, это неудивительно. Слишком уж вызывающе воспринимался дизайн дебютанта. На обновленной машине упразднили три горизонтальные прорези под фарами, а решетку радиатора увеличили и оформили в стиле Мercedes-Benz. Установили иной бампер. Круглые противотуманки уступили место прямоугольно-продолговатым, а вместо задних фонарей в форме рыцарских щитов появились более традиционные. Салон остался практически без изменений – лишь центральную консоль отделали вставками «под карбон». Зато в гамме моторов появились бензиновая «четверка» 2,3 л (150 л.с.) и 4-диапазонная АКП.

Первый SsangYong Kyron отличался спорной и экстравагантной внешностью

Вердикт

редактор:

− При покупке подержанного Kyron желаю, чтобы вам достался технически исправный и беспроблемный в дальнейшем экземп­ляр, поскольку велика вероятность купить и кота в мешке. Сами понимаете – лотерея. Поэтому от неприятностей надо уберечь себя максимально. Для чего рекомендуем провести полную диагностику. Причем не стоит обращаться на официальный сервис. Статистика показывает, что самые грамотные мастера и диагносты SsangYong работают на специализированных СТО. И не надо опасаться ремонта или замены агрегатов первым владельцем. Главное, чтобы работы были произведены качественно, ведь в одну воронку снаряд дважды не попадает.

Для профессионального внедорожника SsangYong Kyron выглядит довольно легковесно и утонченно. Причем после рестайлинга 2007 года его дизайн изменился в лучшую сторону – внешность предшественника, мягко говоря, была неординарной и спорной

