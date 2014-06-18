SsangYong Kyron: крепко ли сшит?
В России SsangYong Kyron приняли довольно тепло. На фоне конкурентов он выделялся весьма умеренной стоимостью. А сборка на предприятиях Sollers в Набережных Челнах (с конца 2006 года) и Владивостоке (с 2010 года) только закрепили его успех на рынке. Клиентам импонировал мощный внедорожный потенциал «корейца». Полный привод реализован по системе Part Time, без межосевого дифференциала. В обычных условиях движения крутящий момент приводит задние колеса (режим 2Н), а на бездорожье или скользком покрытии жестко подключается передний мост (режим 4Н). Задействовать его можно на скорости до 80 км/ч. Вне дорог выручают понижающая передача (режим 4L) и задний самоблокирующийся дифференциал.
У российских Kyron щедрое оснащение. В базовом варианте Original полноприводный внедорожник (есть и заднеприводные версии) идет с ABS и EBD, кондиционером, двумя подушками безопасности, противотуманками и подогревом передних кресел, электроприводом стекол и зеркал, а также литыми дисками на 16 дюймов. Версия Comfort дополняется климат-контролем, аудиосистемой формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и релингами на крыше. На дорогие исполнения Comfort+, Elegance и Luxury устанавливались система стабилизации ESP и четыре подушки безопасности. А самые богатые исполнения Elegance и Luxury щеголяют кожаным салоном и электрорегулировками передних кресел. В Luxury еще есть люк и подогрев заднего дивана.
Двигатель
На SsangYong Kyron ставятся два турбодизеля: объемом 2,0 л (141 л.с.) и 5-цилиндровый 2,7 л (186 л.с.), а также 3,2-литровый бензиновый V6 (220 л.с.). Но на российском рынке продавались и продаются только машины с базовым дизелем 2,0 л и бензиновой «четверкой» объемом 2,3 л (150 л.с.). Самая востребованная на вторичном рынке – турбодизельная модификация Kyron. Изготовленный по лицензии Mercedes-Benz мотор с системой Common Rail в общем и целом надежен. Но здесь кому как повезет: у одних владельцев он безотказно работает 200 тыс. км, а некоторые уже с 50 тыс. км устраняют проблемы. Самая распространенная – выход из строя гидронатяжителя цепи ГРМ (7500 руб.). Часто клинит натяжной ролик приводного ремня (3000 руб.) – больше 30 тыс. км он редко выхаживает. Причем сам ремень может «пережить» три-четыре замены ролика. В морозы мотор заводится очень плохо. Если на дворе ниже -25°С, владельцы даже не пытаются его оживлять. И это следует воспринимать как данность. Да и штатный аккумулятор (90 А ч) слабоват – стартер крутит еле-еле. Выдерживает он лишь три года. Часто прикипают свечи накаливания (по 4800 руб.) – их приходится просто «выдирать» из блока.
У бензинового двигателя (тоже «а-ля МВ») врожденных болячек меньше. Он лоялен к качеству топлива и прекрасно работает на 92-м бензине. Из недостатков можно выделить течь заднего сальника коленчатого вала и прокладки клапанной крышки, выходы из строя датчиков кислорода (3500 руб.) и массового расхода воздуха (от 4500 руб.). Однако для Kyron его тяги не всегда хватает.
Трансмиссия
Стандартная коробка передач – механическая 5-ступенчатая. Для дизельного мотора предлагался 5-ступенчатый «автомат», для бензинового с 2007 года – 4-диапазонная АКП, а с 2009-го – 6-диапазонная. Самыми крепкими считаются «механика» и австралийский 4-ступенчатый «автомат». Остальные страдают общими недугами. Толчки и дерганье при переключении передач, переход коробки в аварийный режим потребуют ремонта минимум на 50 000 руб. Бывали случаи выхода из строя блоков управления АКП (18 000 руб.) и раздаточной коробки (12 000 руб.). А обновление масла в этих коробках стоит 20 000 руб. (!). От дисбаланса начинают бить и даже «закусывают» подвесной подшипник и крестовины кардана – официалы меняют карданный вал в сборе (от 18 000 руб.). Отказывали вакуумные муфты в передних ступицах (хабы), которые обычно меняют на более надежные от Musso.
Ходовая часть и кузов
В передней пружинной подвеске слабые и верхние, и нижние шаровые опоры (по 1300 руб.), которые порой не выхаживали и 10 тыс. км. Усиленные детали служат до 50 тыс. км. Через два-три года, как правило, проседают задние пружины (по 2200 руб.) – подходят передние от Rexton или задние от «Шеви-Нивы». Были случаи поломки заднего моста (68 000 руб.) после 50 тыс. км. В рулевом управлении недолговечны наконечники (по 1300 руб.). Сама же рейка считается неремонтопригодной. Но неофициалы могут подтянуть шайбы и заменить уплотнители за 3000 руб. – на 20–30 тыс. км хватает. А к 50 тыс. км разбалтывается кардан рулевого вала (от 3500 руб.). Отказывал вакуумный усилитель тормозов, но после 2009 года в систему установили клапан с фильтром, и проблема ушла.
Кузов и его лакокрасочное покрытие крепкое. Но на машинах 2008–2009 годов выпуска появлялась трещина на левом переднем крыле из-за ослабления металла в зоне сварки с кронштейном, на котором установлен аккумулятор. Часто выходит из строя механизм складывания боковых зеркал (от 7500 руб.). Перегорает «спираль» подогрева сидений. Примерно раз в месяц горят лампы ближнего света (60–200 руб.) и габаритов.
От дебюта до рестайлинга
Всего через два года после выхода модели в свет, в 2007-м, корейцы модернизировали SsangYong Kyron. Впрочем, это неудивительно. Слишком уж вызывающе воспринимался дизайн дебютанта. На обновленной машине упразднили три горизонтальные прорези под фарами, а решетку радиатора увеличили и оформили в стиле Мercedes-Benz. Установили иной бампер. Круглые противотуманки уступили место прямоугольно-продолговатым, а вместо задних фонарей в форме рыцарских щитов появились более традиционные. Салон остался практически без изменений – лишь центральную консоль отделали вставками «под карбон». Зато в гамме моторов появились бензиновая «четверка» 2,3 л (150 л.с.) и 4-диапазонная АКП.
Вердикт
− При покупке подержанного Kyron желаю, чтобы вам достался технически исправный и беспроблемный в дальнейшем экземпляр, поскольку велика вероятность купить и кота в мешке. Сами понимаете – лотерея. Поэтому от неприятностей надо уберечь себя максимально. Для чего рекомендуем провести полную диагностику. Причем не стоит обращаться на официальный сервис. Статистика показывает, что самые грамотные мастера и диагносты SsangYong работают на специализированных СТО. И не надо опасаться ремонта или замены агрегатов первым владельцем. Главное, чтобы работы были произведены качественно, ведь в одну воронку снаряд дважды не попадает.
Для профессионального внедорожника SsangYong Kyron выглядит довольно легковесно и утонченно. Причем после рестайлинга 2007 года его дизайн изменился в лучшую сторону – внешность предшественника, мягко говоря, была неординарной и спорной