Авторынок: самые горячие предложения

В нашем очередном обзоре авторынка — самые привлекательные программы, которые позволят серьезно сэкономить на покупке нового автомобиля.

Toyota RAV4 «Комфорт» 2.0 — 1 188 000 руб., выгода — до 357 000 руб. (23,1%)

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В новом поколении RAV4 за счет укороченных свесов и нарочито агрессивного дизайна стал выглядеть более поджарым и атлетичным, изрядно прибавив брутальности. Кроме того, кроссовер сохранил отменную управляемость и хорошую геометрическую проходимость, а также может похвастаться высоким качеством сборки. Автомобиль приобрел яркую внешность, прибавив в комфортабельности и оснащении. Все это в итоге должно привлечь внимание покупателей, тем более что сейчас дилеры предлагают скидку в 257 000 рублей независимо от комплектации машины. Более того, эту выгоду можно еще и увеличить на 100 000 руб., если воспользоваться программой трейд-ин.

До конца мая стоимость автомобилей Camry и Corolla в дилерских центрах марки снижена на 135 000 и 49 000 рублей соответственно. Скидка распространяется на все комплектации.

CITROEN

В рамках государственной программы льготного автокредитования в салонах официальных дилеров действуют специальные условия займа. В беспроцентную рассрочку сроком на один год можно приобрести хэтчбек C4, C3 Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C-Elysee, C4-Aircross и автомобили DS. Для покупателей седана C4 рассрочка предоставляется на два года.

Mitsubishi: Outlander и Pajero Sport — до 75 000 руб.

Outlander

В салонах официальных дилеров начали действовать спецпрограммы трейд-ин и утилизации, по которым выгода при обмене автомобиля с пробегом на новые Outlander и Pajero Sport составляет 40 000 и 75 000 рублей соответственно. Подробности — у дилеров.

Nissan Murano SE — 1 870 000 руб. (выгода — до 140 000 руб.)

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Отличительными особенностями Murano всегда были дорогие материалы отделки, богатое оснащение и высокая цена по сравнению с другими кроссоверами. Сейчас же еще можно успеть приобрести автомобили 2014 года выпуска в салонах дилеров со значительной скидкой, доходящей до 140 000 рублей в зависимости от версии.

GEELY

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По программе Geely Finance официальные дилеры предлагают в кредит автомобили китайской марки на выгодных условиях. Ставки льготного кредитования в зависимости от выбранной модели составляют от 8,13% годовых при авансе от 25%. Срок погашения долга до 5 лет. Подробности — в салонах.

Ford EcoSport 2,0 Trend Plus 4WD — 1 129 000 руб. (выгода — до 150 000 руб.)

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До конца июня покупатели кроссовера EcoSport в салонах официальных дилеров могут рассчитывать на скидку до 150 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации. Дополнительно можно еще сэкономить 140 000 руб. при обмене машины с пробегом на новый Ford по схеме трейд-ин и 35 000 руб. в рамках программы Ford Credit.