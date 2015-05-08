Покупаем кроссовер до 1,5 млн рублей: трудный выбор. Часть 2

Продолжаем обзор рынка кроссоверов стоимостью до 1 500 000 рублей. Какие версии наиболее выгодны с точки зрения владения и перепродажи? Какие скидки предлагают сейчас производители и дилеры? И наконец, сколько стоит каско? Ответим на все вопросы и подведем итоги состязания 12 кроссоверов. Тринадцатый претендент на победу — Opel Antara — сошел с дистанции по объективным причинам.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Opel Antara
Opel Antara

Opel > Antara

Для покупателя наступает благодатное время. Не успели мы в первой части своего повествования покритиковать Mitsubishi, как на новый Outlander с 1 мая объявили скидку в 220 тыс. руб. Напомним, что именно этот кроссовер мы выбрали в качестве ориентира, поскольку в прошлогоднем материале «Муки выбора и путеводитель по скидкам» он оказался лучшим среди трех претендентов. Конкуренцию ему составили Ford Kuga и Nissan X-Trail. Ford мы оценивали в первой части нашего обзора «Покупаем кроссовер до 1 500 000 рублей: трудный выбор», а Nissan рассмотрим сейчас.


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Mazda-CX-5_2016_1600x1200_wallpaper_14 Покупаем кроссовер до 1 500 000 рублей: трудный выбор

Кроме уже упомянутого X-Trail, в нашу выборку попали Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Opel Antara, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Шесть разных кроссоверов объединены одним параметром — базовая цена не должна превышать 1,5 млн руб. Каждый автомобиль по-своему хорош. Для наглядности, как и в первой части обзора, зададимся целью сравнить схожие комплектации и представить получившийся результат в таблице.

Также применим еще один наш инструмент — КАР-индекс. Он наглядно отражает стоимость владения автомобилем, показывая, в какую сумму обходится километр пробега на данном авто. При вычислении данной величины используется много данных, начиная от стоимости постановки на учет в ГИБДД, полиса ОСАГО, ежегодного ТО и заканчивая остаточной стоимостью автомобиля после трех лет эксплуатации с пробегом за год 15 тыс. км.

Определим оснащение, которое обязательно должно присутствовать в комплектации. Это ABS, ESP, минимум шесть подушек безопасности, климат-контроль, CD-MP3, обогрев передних сидений. Автомобили рассматриваем только с автоматической трансмиссией, привод — передний или полный.

Mitsubishi ASX

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Японский одноплатформенник французского Citroen C4 Aircross. В нашем случае оптимально подходит комплектация Intense: передний привод, вариатор, цена — 1 269 990 руб. Но из-за падения продаж дилеры готовы идти на уступки. Сейчас этот автомобиль можно купить по цене 1 050 990 руб. и еще получить подарков на 70 тысяч. Предложение хорошее, скидка 219 тыс. руб., и это не считая подарков, но акции, увы, рано или поздно заканчиваются. Пока это инициатива отдельных дилеров, на официальном сайте марки реальные скидки только у модели Outlander.

Такие подвижки в цене легко объяснимы: только так можно завлечь покупателя в салоны. За четыре месяца объем продаж марки упал на 68,3%. За полноприводный вариант с двигателем объемом 2,0 л придется заплатить 1 529 990 руб., но комплектация будет на ступеньку выше — Instyle. В комплектации Intense, к сожалению, только две подушки безопасности.

На вторичном рынке трехлетний ASX можно купить начиная с 650 тыс. руб. Более свежие машины дороже на 100–170 тыс. руб., в зависимости от года выпуска.

ASX нельзя назвать экономичным автомобилем: за каждый километр пробега придется платить 11,7 руб.

КАР-индекс: 11,7 руб./км

Nissan Qashqai

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Английская сборка лишила кроссовер Qashqai всех скидок, которые могут распространяться на машины, собранные в России. И это еще грустнее, тем более что в базовой комплектации есть все опции, которые нам необходимы. Начальная комплектация ХЕ с двигателем объемом 2,0 л мощностью 144 л.с., вариатором и передним приводом обойдется в 1 243 000 руб. Автомобиль с полным приводом можно купить начиная с комплектации SE за 1 420 000 руб. Но в скором времени Nissan Qashqai должны начать собирать в Санкт-Петербурге, тогда сможем рассчитывать на скидки.

У некоторых дилеров еще остались прошлогодние модели, вот их можно купить со скидкой 113 тыс. руб.

Если хотите подешевле, обратите внимание на вторичный рынок. Трехлетняя модель с 2,0-литровым мотором мощностью 141 л.с. и вариатором — от 700 000 руб. Цены на более свежие машины 2013 года выпуска стартуют от 800 000 руб.

Если дорога от дома до работы и обратно составляет у вас 10 км, то стоимость проезда на этой машине обойдется в 106 рублей — лишь чуть дороже, чем две поездки на московском метро.

КАР-индекс: 10,6 руб./км

Nissan X-Trail

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Новое поколение этой модели в продаже появилось только в 2015 году. Поменялся не только дизайн, но и конструкция. Теперь X-Trail сильно походит на увеличенный Qashqai и так же, как меньший собрат, обзавелся моноприводом. Машину с новым вариатором и передним приводом можно купить за 1 441 000 руб. (в комплектации SE). Полноприводная версия стоит почти столько же (1 419 000 руб.), только комплектация XE победнее. Но в отличие от Nissan Qashqai можно воспользоваться скидками по утилизации и trade-in в размере 100 тыс. руб. Теперь такими скидками никого не удивишь, это и понятно — цена с конца 2014 года поднялась значительно. В прошлом году предыдущая модель в комплектации XE продавалась за 1 043 000 руб., но учитывая больший набор опций, мне кажется, реальная цена нового кроссовера должна начинаться для полноприводной версии XE с 1 180 000–1 200 000 руб., а переднеприводной комплектации SE — с 1 200 000–1 220 000 руб. Тогда, возможно, не было бы падения продаж на 57% за четыре месяца.

Те, кому претит новый дизайн X-Trail, могут обратиться к вторичному рынку. Трехлетки нынче в цене, за них просят от 890 тыс. руб. Более свежие машины дороже на 70–120 тыс.руб.

Такой повышенный интерес на вторичке сильно снижает стоимость владения. Один километр пути стоит менее 10 руб. — очень хороший результат! Это второй автомобиль в нашем рейтинге, у которого стоимость километра пробега менее 10 руб.

КАР-индекс: 9,39 руб./км

Opel Antara

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Opel-Antara_2011_1600x1200_wallpaper_02

Пока готовился материал, объективная реальность, к сожалению, поменялась — Opel Antara в комплектации Enjoy с хорошими скидками за 1 109 000 руб. исчезла с рынка. Сейчас можно купить ее более дорогие версии с дизельным двигателем за 1 507 000 руб. Такая цена сильно выбивается из нашего рейтинга, поэтому мы не будем рассматривать эту машину в качестве удачной покупки.

Toyota RAV4

Toyota-RAV4_2013_1600x1200_wallpaper_01

Toyota-RAV4_2013_1600x1200_wallpaper_01

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Даже такая известная марка, как Toyota, которая не часто предлагает дисконт на свои модели, пошла на уступки. До конца мая можно купить RAV4 — надежный кроссовер с хорошей ликвидностью на вторичном рынке — по приемлемой цене. Автомобиль в комплектации Standart предлагается за 1 180 000 руб. в варианте с передним приводом, за полный привод нужно доплатить 81 тысячу. И хотя набор опций не такой впечатляющий, как у Nissan X-Trail, машина обладает всем необходимым арсеналом безопасности и комфорта. В нашей выборке может участвовать только полноприводная версия (система ЕSP имеется только у нее).

На вторичном же рынке трехлетку реально купить начиная с 970 тыс. руб., более свежие машины дороже на 60–110 тыс., в зависимости от года выпуска.

Лучший показатель и по стоимости владения: километр пробега стоит менее 9 руб.

КАР-индекс: 8,7 руб./км

Volkswagen Tiguan

http://www.autogaleria.hu —

http://www.autogaleria.hu —

Единственный представитель немецкого автопрома, но с калужской пропиской. Поэтому он попадает под все скидочные программы. Ради увеличения продаж маркетологи компании придумали новую версию CLUB. Эта богатая комплектация полностью отвечает нашему выбору и даже более. За переднеприводный вариант с коробкой DSG надо заплатить 1 308 000 руб., полноприводное исполнение обойдется в 1 451 000 руб. Однако с учетом скидки в 180 тыс. руб. цена становится не столь пугающей, тем более с приводом на все колеса положен классический «автомат», а не «робот». Я бы взял этот автомобиль на заметку.

На вторичном рынке стоимость трехлетки начинается с 800 тыс. руб. Годовалая машина обойдется на 100–120 тыс. дороже.

Неплохая и стоимость владения — 9,08 руб. за километр пробега. Конечно, до Toyota RAV4 чуть не дотянул, но третий результат из 12 машин — тоже неплохо.

КАР-индекс: 9,08 руб./км

Подводим итоги

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Среди переднеприводных версий тройка победителей распределилась следующим образом. Мы учитывали не только размер скидок, комплектацию и конечную цену, но и стоимость владения — наш КАР-индекс.
1.Volkswagen Tiguan — 1 128 000 руб. КАР-индекс — 9,08 руб./км

2. Kia Sportage — 1 109 000 руб. КАР-индекс — 10,9 руб./км

3. Mitsubishi ASX — 1 050 000 руб. КАР-индекс — 11,7 руб./км
Хотя победил самый дорогой из тройки, но по сумме всех показателей он оказался лучшим. Хотелось бы отметить еще один автомобиль, который чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров. Это Toyota RAV4 за 1 180 000 руб.: несмотря на бедноватую комплектацию, КАР-индекс наилучший.

Выбрать топ-тройку полноприводных версий оказалось очень сложно. Шесть участников обзора мало чем отличаются по цене и комплектации, поэтому мы решили оставить всю шестерку, снабдив каждую модель небольшим комментарием.

1. Citroen Aircross — 1 229 000 руб. КАР-индекс — 12,74 руб./км

Автомобиль прошлого года, кроме этого, сильно теряет в цене при перепродаже.

2. Kia Sportage — 1 249 000 руб. КАР-индекс — 10,75 руб./км

Большие скидки, богатая комплектация, один из самых продаваемых в России кроссоверов — постоянно входит в Топ-25 по данным AEB.

3. Toyota RAV4 — 1 261 000 руб. КАР-индекс — 8,7 руб./км

Надежный японский автомобиль, немного бедновата комплектация «Стандарт», но в «базе» семь подушек безопасности. Хорошие перспективы при вторичной реализации.

4. Volkswagen Tiguan — 1 271 000 руб. КАР-индекс — 9,08 руб./км

Новая комплектация CLUB хорошо сбалансирована, кроме обязательных опций включает сигнализацию, круиз-контроль, датчики парковки, датчик дождя и еще массу полезного оснащения. Имеет не «робот» с двумя сцеплениями, а настоящий «автомат», что должно положительно сказаться при реализации машины на вторичном рынке.

5. Ford Kuga — 1 279 000 руб. КАР-индекс — 10,65 руб./км

Пока готовилась вторая часть нашего обзора, Ford немножко пересмотрел скидки. Цена чуть подросла, но все равно Kuga осталась в шестерке лидеров. Хотя на официальном сайте картина выглядит иначе: указанная цена ниже за счет того, что в ней «зашита» скидка по кредиту в размере 90 тыс. руб. Если будете брать кредит, обязательно просчитайте стоимость обязательного страхования каско: иной раз цена полиса может достигать размеров кредита. Поэтому молодому и неопытному водителю покупать автомобиль в кредит экономически невыгодно.

6. Mitsubishi Outlander — 1 289 990 руб. КАР-индекс — 12,35 руб./км

С 1 мая Mitsubishi объявила скидки на этот кроссовер в размере 220 тыс. руб.

И в завершение прикинем, во что обойдется страховка от угона и ущерба. Мы рассчитали стоимость каско у шести ведущих страховых компаний. Самые выгодные условия, конечно, для опытных водителей в возрасте от 45 лет и со стажем 25 лет — в среднем страховка для них не превысит 100 тыс. руб. А если вы новичок без опыта вождения и вам 22 года, готовьтесь выложить кругленькую сумму, превышающую 15% стоимости автомобиля. Вы к этому готовы?

Расчеты каско, предоставленные агентством «Визави», приведены ниже.

ниссан альфа

ниссан альфа

Ниссан Ренесанс

Ниссан Ренесанс

Ниссан Росгосстрах

Ниссан Росгосстрах

кроссоверы_2

кроссоверы_2
Покупаем кроссовер до 1,5 млн рублей: трудный выбор. Часть 2
Покупаем кроссовер до 1,5 млн рублей: трудный выбор. Часть 2
Фото: фирмы-производители
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