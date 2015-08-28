Бюджетные хэтчбеки до 700 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Заранее слышен недовольный гул голосов — ну кому нужны эти хэтчбеки? Тем не менее они существуют, и, знаете, их даже покупают, хотя и не столь охотно, как седаны. Мы попробовали выбрать наиболее оптимальные комплектации 15 популярных на рынке моделей по цене до 700 тыс. руб.

Всего на российском рынке сейчас продается более 40 моделей автомобилей с таким кузовом. Для этого обзора мы подобрали доступные машины, которые условно можно назвать бюджетными. В их число не вошли хэтчбеки, которые заканчивают свое существование в нашей стране, вроде Citroen C1. Также впервые проигнорирована продукция концерна GM, хоть она и расходится вполне товарными тиражами: как говорится, уходя — уходи.

Hatch

В графике указаны данные продаж всех модификаций во всех кузовах (по данным AEB) автомобилей по цене до 700 тыс. руб.

Критерии выбора оптимальных версий остаются неизменными — опыт журналистов издательства «За рулем», а также итоги продаж. Цены в заголовках указаны без учета действующих акций и приведены по состоянию на 27 августа 2015 года.

1. Daewoo Matiz 0.8 M22 — 349 000 руб.

matiz

Двигатель: 796 см 3 ; 51 л. с.; 63,7 Нм

796 см ; 51 л. с.; 63,7 Нм Темперамент: 144 км/ч; 17,0 с

144 км/ч; 17,0 с Расход: 5,0–7,4 л/100 км

Оснащение: кондиционер, электростеклоподъемники (2), MP3-аудиосистема с USB.

Самая наидешевейшая машина демонстрирует полное пренебрежение к любым электронным благам цивилизации. Выбор версии М22 объясняется очень просто — в ней есть кондиционер, без которого как-то неуютно что зимой, что летом.

2. Lifan Smily Luxury — 434 900 руб.

Lifan Smily

Двигатель: 1342 см 3 ; 88 л. с.; 113 Нм

1342 см ; 88 л. с.; 113 Нм Темперамент: 160 км/ч, 14,5 с

160 км/ч, 14,5 с Расход: 6,1 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, усилитель руля, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Из двух существующих комплектаций этого эрзац MINI волей-неволей приходится выбирать ту, что побогаче. И не ради дисков из легкого сплава, но дабы обзавестись иммобилайзером и обогревом зеркал. Акция «Цены назад» еще действует, и на покупке можно сэкономить полсотни тысяч рублей.

3. Lada Granta лифтбек 1.6 (106 л.с.) «Норма» — 439 300 руб.

Granta Liftback

Двигатель: 1596 см 3 ; 106 л. с.; 148 Нм

1596 см ; 106 л. с.; 148 Нм Темперамент: 180 км/ч; 12,3 с

180 км/ч; 12,3 с Расход: 5,2–9,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.

Именно в этой комплектации продается чуть меньше половины лифтбеков. С апреля машина умудрилась подорожать более чем на 40 тысяч, что никак не сказалось на ее оснащенности. Поэтому мы по-прежнему верны комплектации «Норма», предоставляющей минимум необходимого человеку комфорта.

4. Lada Priora хэтчбек 1.6 (106 л.с.) «Норма 057» — 457 300 руб.

Priora hatch

Двигатель: 1596 см 3 ; 106 л. с.; 148 Нм

1596 см ; 106 л. с.; 148 Нм Темперамент: 183 км/ч; 11,5 с

183 км/ч; 11,5 с Расход: 5,6–8,9 л/100 км

Оснащение: подушка безопасности водителя, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, аудиоподготовка, сигнализация.

Опять же, воля народа высказана весьма определенно — именно в этой комплектации продается почти две трети хэтчбеков. Несмотря на отсутствие магнитолы, в списке находятся многие полезные опции, включая электропривод и обогрев зеркал, кондиционер и даже центральный замок.

5. Lada Kalina 1.6 (106 л.с.) «Норма» — 461 700 руб.

Kalina

Двигатель: 1596 см 3 ; 106 л. с.; 148 Нм

1596 см ; 106 л. с.; 148 Нм Темперамент: 175 км/ч; 12,9 с

175 км/ч; 12,9 с Расход: 5,6–8,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.

Менее чем за полгода «Норма» подорожала на 20 тысяч. К достоинствам выбранной версии, несомненно, относятся обогрев передних сидений и аудиосистема с USB и Bluetooth. Наш выбор поддерживает примерно треть покупателей пятидверных «Калин».

6. Datsun mi-DO 1.6 Trust — 481 000 руб.

mi-DO

Двигатель: 1596 см 3 ; 87 л. с.; 140 Нм

1596 см ; 87 л. с.; 140 Нм Темперамент: 170 км/ч; 12,0 с

170 км/ч; 12,0 с Расход: 5,8–9,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, SD и Bluetooth.

Хэтчбек mi-DO продается втрое хуже седана on-DO: его подводит не только иррациональная нелюбовь жителей России к этому типу кузова, но и менее вместительный грузовой отсек. Комплектация Trust привлекательна тем, что в ней появляется мультимедийная система, поэтому мы назначаем оптимальной именно ее.

7. Brilliance H230 хэтчбек — 514 900 руб.

H230

Двигатель: 1498 см 3 ; 105 л. с.; 143 Нм

1498 см ; 105 л. с.; 143 Нм Темперамент: 179 км/ч, н. д.

179 км/ч, н. д. Расход: 5,5 л/100 км (трасса)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, усилитель руля, электростеклоподъемники (4), противотуманные фары, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, люк с электроприводом, диски из легкого сплава.

Пятидверная версия внешне немного отличается от четырехдверки , в основном оформлением передней части. Содержание у хэтчбека победнее, ибо вместо двух комплектаций он располагает одной-единственной, что и делает наш выбор абсолютно безальтернативным.

8. Geely Emgrand EC7 хэтчбек 1.8 CVT Comfort — 529 000 руб.

Emgrand hatch

Двигатель: 1792 см 3 ; 126 л. с.; 162 Нм

1792 см ; 126 л. с.; 162 Нм Темперамент: 180 км/ч, н. д.

180 км/ч, н. д. Расход: 6,2 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), кожаный салон, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, сигнализация.

У этого «китайца» целых три уровня оснащения . Остановившись на среднем и отказавшись от боковых подушек безопасности, люка, электропривода регулировок водительского сиденья и дисков из легкого сплава, мы сэкономим 50 тысяч — то есть 10 процентов стоимости машины.

9. Dongfeng H30 Cross Comfort — 579 000 руб.

H30

Двигатель: 1498 см 3 ; 105 л. с.; 143 Нм

1498 см ; 105 л. с.; 143 Нм Темперамент: 179 км/ч; нет данных

179 км/ч; нет данных Расход: 5,5 л/100 км (трасса)

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни и фонари, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, SD и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Приставка Cross скорее отражает желаемое, чем действительное, и поэтому H30 представляет собой всего лишь хэтчбек со слегка повышенным — до 175 мм — клиренсом. Набора опций в базовой комплектации вполне достаточно для бюджетного автомобиля. Следующая версия дороже на 70 тысяч и помимо полезных вещей типа обогрева зеркал навязывает множество лишних — люк с электроприводом, камеру заднего вида, круиз-контроль и прочее. Да, в ней еще присутствует и безальтернативная автоматическая коробка.

10. Kia Rio 1.4 хэтчбек Comfort — 579 900 руб.

Rio hatch

Двигатель: 1396 см 3 ; 107 л. с.; 135 Нм

1396 см ; 107 л. с.; 135 Нм Темперамент: 185 км/ч; 11,6 с

185 км/ч; 11,6 с Расход: 4,9–7,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, обогрев и отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, аудиоподготовка.

Примерно треть покупателей в нашей стране выбирают этот мотор, эту комплектацию и механическую коробку передач. Не будем с ними спорить, тем более что нас тоже вполне устраивает набор оборудования, хотя для хэтчбека это низший уровень оснащенности. В конце концов, магнитолу можно поставить и отдельно.

11. Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) Privilege — 607 990 руб.

Sandero

Двигатель: 1598 см 3 ; 102 л.с.; 145 Нм

1598 см ; 102 л.с.; 145 Нм Темперамент: 180 км/ч; 10,5 с

180 км/ч; 10,5 с Расход: 5,8–9,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, дневные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Пятидверный вариант «Логана» из-за суверенного названия мнит себя отдельной моделью. Специфический подход французов к формированию комплектаций заставляет брать самую дорогую версию, ибо только она включает аудиосистему и кондиционер. Автомобиль за четыре месяца подорожал на 20 тысяч.

12. Kia Picanto 1.2 хэтчбек 3-дв. Comfort — 624 900 руб.

Picanto

Двигатель: 1248 см 3 ; 85 л. с.; 121 Нм

1248 см ; 85 л. с.; 121 Нм Темперамент: 163 км/ч; 13,7 с

163 км/ч; 13,7 с Расход: 4,6–7,3 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, обогрев и отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с USB.

Малыш Picanto обойдется гораздо дороже, чем он может стоить — его цена даже больше, чем у Rio, который классом выше. Поэтому не стоит залезать слишком высоко по лестнице комплектаций и гнаться за пятидверной версией. Comfort вполне рационален и не запредельно дорог.

13. FIAT Punto 1.4 AT Lounge — 635 000 руб.

Punto

Двигатель: 1368 см 3 ; 77 л. с.; 115 Нм

1368 см ; 77 л. с.; 115 Нм Темперамент: 165 км/ч; 13,2 c

165 км/ч; 13,2 c Расход: 4,6–6,7 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, система «старт-стоп», иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, отделка руля кожей, электростеклоподъемники (4), регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема, диски из легкого сплава.

Поскольку продаваться в России эти автомобили толком не хотят, компании приходится делать на них серьезные скидки. В настоящее время реализуются машины, сошедшие с конвейера в 2012–2013 годах, а новые не завозятся. В двух самых доступных версиях Easy и Lounge устанавливается роботизированная коробка, в остальных — механическая. Мы решили назначить оптимальной комплектацию Lounge, которая смотрится неплохо, хотя и лишена обогрева передних сидений, опционального во всех версиях.

14. Hyundai Solaris хэтчбек 1.6 AT Comfort — 657 400 руб.

Solaris

Двигатель: 1591 см 3 ; 123 л. с.; 155 Нм

1591 см ; 123 л. с.; 155 Нм Темперамент: 185 км/ч; 11,2 с

185 км/ч; 11,2 с Расход: 5,2–8,8 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с USB.

От базовой версии наш Comfort отличается задними электростеклоподъемниками, дистанционным управлением центральным замком и аудиосистемой с USB. Доплата за все про все составляет 18 тыс. рублей. В принципе, терпимо. Пока еще действует промоскидка в размере 40 тысяч , но сколько она продержится — неизвестно, ибо курс евро скачет.

15. Ford Fiesta хэтчбек 1.6 АТ Trend Plus — 689 000 руб.

Fiesta

Двигатель: 1587 см 3 ; 115 л. с.; 150 Нм

1587 см ; 115 л. с.; 150 Нм Темперамент: 193 км/ч; 10,9 c

193 км/ч; 10,9 c Расход: 5,3–9,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, сигнализация.