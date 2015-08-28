Бюджетные хэтчбеки до 700 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Всего на российском рынке сейчас продается более 40 моделей автомобилей с таким кузовом. Для этого обзора мы подобрали доступные машины, которые условно можно назвать бюджетными. В их число не вошли хэтчбеки, которые заканчивают свое существование в нашей стране, вроде Citroen C1. Также впервые проигнорирована продукция концерна GM, хоть она и расходится вполне товарными тиражами: как говорится, уходя — уходи.
Hatch
Критерии выбора оптимальных версий остаются неизменными — опыт журналистов издательства «За рулем», а также итоги продаж. Цены в заголовках указаны без учета действующих акций и приведены по состоянию на 27 августа 2015 года.
1. Daewoo Matiz 0.8 M22 — 349 000 руб.
matiz
- Двигатель: 796 см3; 51 л. с.; 63,7 Нм
- Темперамент: 144 км/ч; 17,0 с
- Расход: 5,0–7,4 л/100 км
Оснащение: кондиционер, электростеклоподъемники (2), MP3-аудиосистема с USB.Самая наидешевейшая машина демонстрирует полное пренебрежение к любым электронным благам цивилизации. Выбор версии М22 объясняется очень просто — в ней есть кондиционер, без которого как-то неуютно что зимой, что летом.
2. Lifan Smily Luxury — 434 900 руб.
Lifan Smily
- Двигатель: 1342 см3; 88 л. с.; 113 Нм
- Темперамент: 160 км/ч, 14,5 с
- Расход: 6,1 л/100 км (средний)
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, усилитель руля, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.Из двух существующих комплектаций этого эрзац MINI волей-неволей приходится выбирать ту, что побогаче. И не ради дисков из легкого сплава, но дабы обзавестись иммобилайзером и обогревом зеркал. Акция «Цены назад» еще действует, и на покупке можно сэкономить полсотни тысяч рублей.
3. Lada Granta лифтбек 1.6 (106 л.с.) «Норма» — 439 300 руб.
Granta Liftback
- Двигатель: 1596 см3; 106 л. с.; 148 Нм
- Темперамент: 180 км/ч; 12,3 с
- Расход: 5,2–9,0 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.Именно в этой комплектации продается чуть меньше половины лифтбеков. С апреля машина умудрилась подорожать более чем на 40 тысяч, что никак не сказалось на ее оснащенности. Поэтому мы по-прежнему верны комплектации «Норма», предоставляющей минимум необходимого человеку комфорта.
4. Lada Priora хэтчбек 1.6 (106 л.с.) «Норма 057» — 457 300 руб.
Priora hatch
- Двигатель: 1596 см3; 106 л. с.; 148 Нм
- Темперамент: 183 км/ч; 11,5 с
- Расход: 5,6–8,9 л/100 км
Оснащение: подушка безопасности водителя, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, аудиоподготовка, сигнализация.Опять же, воля народа высказана весьма определенно — именно в этой комплектации продается почти две трети хэтчбеков. Несмотря на отсутствие магнитолы, в списке находятся многие полезные опции, включая электропривод и обогрев зеркал, кондиционер и даже центральный замок.
5. Lada Kalina 1.6 (106 л.с.) «Норма» — 461 700 руб.
Kalina
- Двигатель: 1596 см3; 106 л. с.; 148 Нм
- Темперамент: 175 км/ч; 12,9 с
- Расход: 5,6–8,6 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.Менее чем за полгода «Норма» подорожала на 20 тысяч. К достоинствам выбранной версии, несомненно, относятся обогрев передних сидений и аудиосистема с USB и Bluetooth. Наш выбор поддерживает примерно треть покупателей пятидверных «Калин».
6. Datsun mi-DO 1.6 Trust — 481 000 руб.
mi-DO
- Двигатель: 1596 см3; 87 л. с.; 140 Нм
- Темперамент: 170 км/ч; 12,0 с
- Расход: 5,8–9,0 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, SD и Bluetooth.Хэтчбек mi-DO продается втрое хуже седана on-DO: его подводит не только иррациональная нелюбовь жителей России к этому типу кузова, но и менее вместительный грузовой отсек. Комплектация Trust привлекательна тем, что в ней появляется мультимедийная система, поэтому мы назначаем оптимальной именно ее.
7. Brilliance H230 хэтчбек — 514 900 руб.
H230
- Двигатель: 1498 см3; 105 л. с.; 143 Нм
- Темперамент: 179 км/ч, н. д.
- Расход: 5,5 л/100 км (трасса)
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, усилитель руля, электростеклоподъемники (4), противотуманные фары, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, люк с электроприводом, диски из легкого сплава.Пятидверная версия внешне немного отличается от четырехдверки, в основном оформлением передней части. Содержание у хэтчбека победнее, ибо вместо двух комплектаций он располагает одной-единственной, что и делает наш выбор абсолютно безальтернативным.
8. Geely Emgrand EC7 хэтчбек 1.8 CVT Comfort — 529 000 руб.
Emgrand hatch
- Двигатель: 1792 см3; 126 л. с.; 162 Нм
- Темперамент: 180 км/ч, н. д.
- Расход: 6,2 л/100 км (средний)
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), кожаный салон, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, сигнализация.У этого «китайца» целых три уровня оснащения. Остановившись на среднем и отказавшись от боковых подушек безопасности, люка, электропривода регулировок водительского сиденья и дисков из легкого сплава, мы сэкономим 50 тысяч — то есть 10 процентов стоимости машины.
9. Dongfeng H30 Cross Comfort — 579 000 руб.
H30
- Двигатель: 1498 см3; 105 л. с.; 143 Нм
- Темперамент: 179 км/ч; нет данных
- Расход: 5,5 л/100 км (трасса)
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни и фонари, задний парктроник, MP3‑аудиосистема с USB, SD и Bluetooth, диски из легкого сплава.
Приставка Cross скорее отражает желаемое, чем действительное, и поэтому H30 представляет собой всего лишь хэтчбек со слегка повышенным — до 175 мм — клиренсом. Набора опций в базовой комплектации вполне достаточно для бюджетного автомобиля. Следующая версия дороже на 70 тысяч и помимо полезных вещей типа обогрева зеркал навязывает множество лишних — люк с электроприводом, камеру заднего вида, круиз-контроль и прочее. Да, в ней еще присутствует и безальтернативная автоматическая коробка.
10. Kia Rio 1.4 хэтчбек Comfort — 579 900 руб.
Rio hatch
- Двигатель: 1396 см3; 107 л. с.; 135 Нм
- Темперамент: 185 км/ч; 11,6 с
- Расход: 4,9–7,6 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, обогрев и отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, аудиоподготовка.Примерно треть покупателей в нашей стране выбирают этот мотор, эту комплектацию и механическую коробку передач. Не будем с ними спорить, тем более что нас тоже вполне устраивает набор оборудования, хотя для хэтчбека это низший уровень оснащенности. В конце концов, магнитолу можно поставить и отдельно.
11. Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) Privilege — 607 990 руб.
Sandero
- Двигатель: 1598 см3; 102 л.с.; 145 Нм
- Темперамент: 180 км/ч; 10,5 с
- Расход: 5,8–9,4 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, дневные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.Пятидверный вариант «Логана» из-за суверенного названия мнит себя отдельной моделью. Специфический подход французов к формированию комплектаций заставляет брать самую дорогую версию, ибо только она включает аудиосистему и кондиционер. Автомобиль за четыре месяца подорожал на 20 тысяч.
12. Kia Picanto 1.2 хэтчбек 3-дв. Comfort — 624 900 руб.
Picanto
- Двигатель: 1248 см3; 85 л. с.; 121 Нм
- Темперамент: 163 км/ч; 13,7 с
- Расход: 4,6–7,3 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, обогрев и отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с USB.Малыш Picanto обойдется гораздо дороже, чем он может стоить — его цена даже больше, чем у Rio, который классом выше. Поэтому не стоит залезать слишком высоко по лестнице комплектаций и гнаться за пятидверной версией. Comfort вполне рационален и не запредельно дорог.
13. FIAT Punto 1.4 AT Lounge — 635 000 руб.
Punto
- Двигатель: 1368 см3; 77 л. с.; 115 Нм
- Темперамент: 165 км/ч; 13,2 c
- Расход: 4,6–6,7 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, система «старт-стоп», иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, отделка руля кожей, электростеклоподъемники (4), регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема, диски из легкого сплава.Поскольку продаваться в России эти автомобили толком не хотят, компании приходится делать на них серьезные скидки. В настоящее время реализуются машины, сошедшие с конвейера в 2012–2013 годах, а новые не завозятся. В двух самых доступных версиях Easy и Lounge устанавливается роботизированная коробка, в остальных — механическая. Мы решили назначить оптимальной комплектацию Lounge, которая смотрится неплохо, хотя и лишена обогрева передних сидений, опционального во всех версиях.
14. Hyundai Solaris хэтчбек 1.6 AT Comfort — 657 400 руб.
Solaris
- Двигатель: 1591 см3; 123 л. с.; 155 Нм
- Темперамент: 185 км/ч; 11,2 с
- Расход: 5,2–8,8 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с USB.От базовой версии наш Comfort отличается задними электростеклоподъемниками, дистанционным управлением центральным замком и аудиосистемой с USB. Доплата за все про все составляет 18 тыс. рублей. В принципе, терпимо. Пока еще действует промоскидка в размере 40 тысяч, но сколько она продержится — неизвестно, ибо курс евро скачет.
15. Ford Fiesta хэтчбек 1.6 АТ Trend Plus — 689 000 руб.
Fiesta
- Двигатель: 1587 см3; 115 л. с.; 150 Нм
- Темперамент: 193 км/ч; 10,9 c
- Расход: 5,3–9,1 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, иммобилайзер, Isofix, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, сигнализация.Оптимальной версия Trend Plus может считаться из-за наличия задних электростеклоподъемников, обогрева передних сидений и лобового стекла, центрального подлокотника и, как бонус, сигнализации. Все-таки Ford — солидная марка, и даже у маленькой машины должны быть эти опции.
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