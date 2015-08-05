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Гольф-класс от 600 000 до 1 000 000 рублей: делаем оптимальный выбор
Ценовой диапазон от 600 тысяч до миллиона рублей по нынешним временам достаточно бюджетен, и автомобили гольф-класса чувствуют себя в нем вольготно. Какой из них предпочесть? Попробуем разобраться в версиях и сделать оптимальный выбор.
Топ-10 самых продаваемых моделей гольф-класса в ценовом диапазоне от 600 000 до 1 000 000 рублей (по данным АЕБ)
В нашем каталоге представлены все модели гольф-класса, попадающие в рамки выбранного бюджета. По большей части это седаны, и не только потому, что они более популярны: тот, кто ищет автомобиль исходя из цены, теоретически может обратить внимание на хэтчбек, но если вам необходима конкретно пятидверка, то седаны вы, скорее всего, рассматривать как вариант не будете.
В связи с тем, что автомобилестроители заметно сократили свое присутствие на российском рынке, многие популярные модели не попадают в обзоры. Так, к нам перестали поставлять Honda Civic и Accord, Mitsubishi Lancer или, скажем, Mazda 3 — они продаются буквально по несколько машин в месяц. Напротив, уходящий из России Opel кардинально снизил цены при солидных складских запасах, и это привело к такому объему продаж, что игнорировать их невозможно.
При выборе оптимальной комплектации мы старались обеспечить достаточно высокий уровень комфорта и безопасности, а также по традиции руководствовались статистикой авторынка, обращая особое внимание и на то, какие модификации автомобилей наиболее востребованы покупателями. Скидки за trade-in и утилизацию в заголовках не указаны, поскольку воспользоваться этими предложениями дилеров могут далеко не все покупатели.
1. Opel Astra Family седан 1.8 Cosmo — 630 000 руб.
Двигатель: 1796 см3; 140 л. с.; 175 Нм
Темперамент: 207 км/ч; 10,2 с
Расход: 5,6 — 9,7 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, датчик дождя, электропривод крышки багажника, MP3‑аудиосистема, диски из легкого сплава, противоугонная сигнализация.
Поскольку от официального прайса в 970 тысяч рублей предоставляется скидка в добрую треть, мелочиться незачем — можно взять автомобиль с самым мощным двигателем и в самой дорогой комплектации. Итоговая цена все равно окажется весьма щадящей.
2. Chevrolet Cruze седан 1.6 AT LT — 646 000 руб.
Двигатель: 1598 см3; 109 л. с.; 150 Нм
Темперамент: 177 км/ч; 13,5 с
Расход: 8,3 л/100 км (средний)
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth, противоугонная система.
Поскольку автомобили этой модели продавать в России в дальнейшем не планируется, на них предоставляются весьма интересные условия. Вместо 1 016 000 рублей за комплектацию LT придется заплатить всего 646 тысяч. К солидному набору опций можно еще за 30 тысяч рублей добавить пакет UF7, в который входят цветной дисплей, задний парктроник, климат-контроль и диски из легкого сплава.
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при старте на подъеме, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), кожаный салон, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, противотуманные фары, датчик давления в шинах, MP3‑аудиосистема с USB, электропривод крышки багажника, диски из легкого сплава, сигнализация. Поскольку комплектация у автомобиля только одна, то проблемы выбора перед покупателем не стоит. Единственное, что он может, — предпочесть механическую или автоматическую коробку. Со второй в нагрузку идет такая малоупотребительная в России опция, как круиз-контроль. Однако при всем уважении к компании Chery мы не очень доверяем китайским вариаторам — не в плане их функциональности, а в плане надежности.
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, датчик дождя, электропривод крышки багажника, MP3‑аудиосистема, диски из легкого сплава, противоугонная сигнализация. Вообще-то, цена на эту модель установлена на уровне 1 084 000 рублей. Однако в связи с уходом марки с российского рынка Astra, как и в случае с Cruze, в комплектации Enjoy продается за 744 тысячи, и это позволяет ей попасть в установленные нами рамки.
5. Hyundai i30 5-дв. хэтчбек 1.6 AT Classic — 841 900 руб.
Двигатель: 1591 см3; 130 л. с.; 157 Нм
Темперамент: 192 км/ч; 11,9 с
Расход: 5,2 — 9,5 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB, сигнализация. Помимо опций, входящих в базовую комплектацию Start, оптимальная версия располагает дополнительными четырьмя подушками безопасности, противотуманными фарами, задними электростеклоподъемниками, USB-разъемом, розеткой в багажнике и мультифункциональным рулем. Часть этих девайсов, на наш взгляд, и делает комплектацию более функциональной.
6. Peugeot 408 1.6 (120 л. с.) АТ Style — 854 000 руб.
Двигатель: 1598 см3; 120 л. с.; 160 Нм
Темперамент: 188 км/ч; 13,0 с
Расход: 5,6 — 10,1 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth. Так получилось, что в продаже 408-й оказался дешевле 308-го и уложился в очерченные нами ценовые рамки. Версия Style встречает покупателя климат-контролем и обогревом лобового стекла, а также автоматической коробкой передач. Именно в такой конфигурации в России продается почти половина автомобилей этой модели.
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, обогрев руля, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, сигнализация. Чем может привлечь комплектация Comfort? Конечно, в первую очередь тем, что в ней появляется возможность выбрать автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой. Снисходительные усмешки любителей «механики» понятны, но двухпедальные версии, тем не менее, становятся все более популярными. Оснащение «Комфорт» вполне сносное — следующая комплектация Luxe дороже на 40 тысяч и дополнительно предлагает диски из легкого сплава, климат-контроль и датчик дождя, без которых, в принципе, вполне можно обойтись.
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth. Версия Confort дешевле следующей за ней Limited Edition на 29 тысяч, которые берутся за диски из легкого сплава, круиз-контроль и задний парктроник. Однако совсем не это может подвигнуть на покупку более дорогой комплектации — к ней предлагаются интересные пакеты опций: «Комфорт» и «Комфорт плюс», из-за которых только и стоит остановиться на «Ограниченной серии». За исключением этого мы считаем версию Confort вполне достаточной по оснащенности.
9. Ford Focus седан SYNC Edition 1.6 (125 л. с.) Powershift — 870 000 руб.
Двигатель: 1596 см3; 125 л. с.; 159 Нм
Темперамент: 195 км/ч; 11,8 с
Расход: 4,9 — 8,7 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, противотуманные фары, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, обогрев зеркал, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth. Вторая по степени оснащенности комплектация выглядит вполне достойно, хотя и не роскошно. В ней появляются обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистема, задние электростеклоподъемники и обогрев сидений. Для автомобиля стоимостью под 900 тысяч все эти опции критично важны. А вот стоит ли доплачивать еще 110 тысяч рублей за нелишние кожаную отделку руля, боковые подушки, а также менее необходимые диски из легкого сплава, климат-контроль, светодиодные ходовые огни и прочее — вопрос сугубо личный.
10. Nissan Tiida 1.6 CVT Elegance — 888 000 руб.
Двигатель: 1598 см3; 117 л. с.; 158 Нм
Темперамент: 180 км/ч; 11,3 с
Расход: 5,4 — 8,1 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава. В отличие от модели Sentra, останавливаться на комплектации Comfort в данном случае нет резона, ибо за 30 тысяч, составляющих разницу между ней и следующей версией Elegance, вы получите климат-контроль, боковые подушки безопасности, противотуманные фары, два дополнительных динамика и диски из легкого сплава. Нам кажется, что игра стоит свеч.
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB, диски из легкого сплава. Выбор комплектации Style обусловлен тем, что на более доступных версиях нет задних электростеклоподъемников, аудиосистемы и — что не так существенно, но обидно — дисков из легкого сплава. В то же время комплектация Style Plus потребует доплаты в 70 тыс. руб. за светодиодные ходовые огни, климат-контроль, камеру заднего вида, Bluetooth и набор систем безопасности. С некоторой натяжкой их все-таки можно назвать излишеством. До конца лета действует спецпредложение, по которому автомобиль можно купить за обозначенную в заголовке цену вместо положенных по прайсу 1 054 000 рублей.
Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth. Версия Welcome выглядит слишком аскетичной из-за отсутствия аудиосистемы, которая в результате обойдется дороговато — разница с «Комфортом», где она присутствует, составляет 55 тысяч рублей. Можно, конечно, установить ее своими силами, но Nissan — это все же не «Жигули». Видимо, на это и рассчитывают японские маркетологи. С этой точки зрения 60 тысяч доплаты за климат-контроль, систему доступа в салон без ключа, электропривод складывания зеркал и диски из легкого сплава не кажутся перебором. Но это уже дело вкуса. Помимо стандартных выгод с учетом трейд-ин и утилизации на автомобили с вариатором действует специальная летняя скидка в 40 тысяч рублей.
13. Skoda Octavia 1.6 Ambition — 937 000 руб.
Двигатель: 1598 см3; 110 л. с.; 155 Нм
Темперамент: 192 км/ч; 10,6 с
Расход: 5,2 — 8,5 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка передних сидений по высоте, электропривод и обогрев зеркал, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB. За марку Skoda отечественный покупатель переплачивать не стремится, и лишним доказательством этому служит тот факт, что львиная доля продаж «Октавии» приходится на самую скромную модификацию с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Однако совсем отказывать себе в комфорте незачем: пусть комплектация Ambition заметно дороже базовой (на 121 тысячу), зато в список ее оборудования входят боковые подушки безопасности, кондиционер, задние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, поясничный подпор и аудиосистема.
Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев складывающихся зеркал, светодиодные фары и фонари, парктроник, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB. Комплектация Tendance неплохо укомплектована, и можно было остановить свой выбор на ней. Однако Optimum всего на 17 тысяч дороже, но при этом включает в себя такие опции, как светодиодные фары и фонари, климат-контроль, парктроник и электропривод складывания зеркал. В принципе, можно обойтись без этих приятных дополнений, но больно уж привлекательна их цена. Кстати, к автоматической коробке прилагается USB-порт.
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, датчик дождя и освещенности, MP3‑аудиосистема с USB, диски из легкого сплава,сигнализация. Комплектация, признанная нами оптимальной, как это часто бывает, оказалась и одной из самых популярных. Более дешевая Base+ не выглядит столь привлекательно из-за отсутствия системы динамической стабилизации, боковых подушек и шторок безопасности и климат-контроля, хотя имеет обогрев руля и задних сидений.
16. Kia Cerato 1.6 AT Prestige — 974 900 руб.
Двигатель: 1591 см3; 130 л. с.; 157 Нм
Темперамент: 195 км/ч; 11,6 с
Расход: 5,4 — 9,1 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обогрев руля, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава. Комплектация Рrestige, в отличие от более дешевых, включает в себя систему динамической стабилизации, усилитель экстренного торможения, систему помощи при трогании на подъеме, продвинутую приборную панель Supervision, климат-контроль и парктроник. Цена всему этому набору — 33 тыс. руб., и без него вполне можно было бы обойтись. Но поскольку ценник на автомобиль приближается к миллиону, хотя и не переваливает за него, подобные опции не кажутся излишними.
17. Volkswagen Jetta 1.6 АТ Trendline — 979 000 руб.
VW Jetta
Двигатель: 1598 см3; 105 л. с.; 153 Нм
Темперамент: 177 км/ч; 12,5 с
Расход: 5,4 — 9,8 л/100 км
Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth. Больше четверти автомобилей этой модели продается именно в означенной конфигурации, поскольку она содержит достаточно полный набор опций. В него входят (помимо того, что появилось уже в базовой версии) обогрев передних сидений и омыватель фар, кондиционер, дистанционное управление центральным замком, четыре дополнительных подушки безопасности, аудиосистема. Comfortline дороже на 51 тысячу за счет климат-контроля, кожаной отделки руля и противотуманных фар.
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