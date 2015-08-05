Гольф-класс от 600 000 до 1 000 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Ценовой диапазон от 600 тысяч до миллиона рублей по нынешним временам достаточно бюджетен, и автомобили гольф-класса чувствуют себя в нем вольготно. Какой из них предпочесть? Попробуем разобраться в версиях и сделать оптимальный выбор.

Топ-10 самых продаваемых моделей гольф-класса в ценовом диапазоне от 600 000 до 1 000 000 рублей (по данным АЕБ)

В нашем каталоге представлены все модели гольф-класса, попадающие в рамки выбранного бюджета. По большей части это седаны, и не только потому, что они более популярны: тот, кто ищет автомобиль исходя из цены, теоретически может обратить внимание на хэтчбек, но если вам необходима конкретно пятидверка, то седаны вы, скорее всего, рассматривать как вариант не будете.

В связи с тем, что автомобилестроители заметно сократили свое присутствие на российском рынке, многие популярные модели не попадают в обзоры. Так, к нам перестали поставлять Honda Civic и Accord, Mitsubishi Lancer или, скажем, Mazda 3 — они продаются буквально по несколько машин в месяц. Напротив, уходящий из России Opel кардинально снизил цены при солидных складских запасах, и это привело к такому объему продаж, что игнорировать их невозможно.

При выборе оптимальной комплектации мы старались обеспечить достаточно высокий уровень комфорта и безопасности, а также по традиции руководствовались статистикой авторынка, обращая особое внимание и на то, какие модификации автомобилей наиболее востребованы покупателями. Скидки за trade-in и утилизацию в заголовках не указаны, поскольку воспользоваться этими предложениями дилеров могут далеко не все покупатели.

1. Opel Astra Family седан 1.8 Cosmo — 630 000 руб.

Двигатель: 1796 см 3 ; 140 л. с.; 175 Нм

1796 см ; 140 л. с.; 175 Нм Темперамент: 207 км/ч; 10,2 с

207 км/ч; 10,2 с Расход: 5,6 — 9,7 л/100 км

подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, датчик дождя, электропривод крышки багажника, MP3‑аудиосистема, диски из легкого сплава, противоугонная сигнализация.

Поскольку от официального прайса в 970 тысяч рублей предоставляется скидка в добрую треть, мелочиться незачем — можно взять автомобиль с самым мощным двигателем и в самой дорогой комплектации. Итоговая цена все равно окажется весьма щадящей.

2. Chevrolet Cruze седан 1.6 AT LT — 646 000 руб.

Двигатель: 1598 см 3 ; 109 л. с.; 150 Нм

1598 см ; 109 л. с.; 150 Нм Темперамент: 177 км/ч; 13,5 с

177 км/ч; 13,5 с Расход: 8,3 л/100 км (средний)

подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth, противоугонная система.

Поскольку автомобили этой модели продавать в России в дальнейшем не планируется, на них предоставляются весьма интересные условия. Вместо 1 016 000 рублей за комплектацию LT придется заплатить всего 646 тысяч. К солидному набору опций можно еще за 30 тысяч рублей добавить пакет UF7, в который входят цветной дисплей, задний парктроник, климат-контроль и диски из легкого сплава.

3. Chery Arrizo 7 MT Luxury — 679 900 руб.