Nissan Tiida против Kia cee’d и Skoda Rapid: разведка боем (ВИДЕО)

Tiida Ceed Rapid_zr 06_15-HDR_новый размер
РАССТАВЛЯЕМ ОРИЕНТИРЫ
В Европе хэтчбеки гольф-класса сверхпопулярны: что ни модель, то бестселлер для своего производителя. У нас этот формат востребован меньше — россияне в большинстве своем всё еще предпочитают седаны. Неудивительно, что кризис выкосил некоторые модели с рынка: из России уже ушли двухобъемные Honda Civic и Citroen C4.
Но не всё так грустно! Только-только дебютировала новая Tiida. Ниссановская пятидверка, даром что сработана на платформе седана Sentra, внешне не имеет с донором ничего общего. Вместо помпезного, тяжеловесного дизайна — молодежный, динамичный облик. В пару к «Тииде» неплохо бы взять модернизированный Ford Focus, но он еще не подоспел. Равно как и рестайлинговый Hyundai i30.
02На высоких скоростях управлять «Рапидом» приятнее всего — у шасси автобанные настройки
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БЛЕСК И НИЩЕТАНе устаю любоваться современными «Шкодами»: лаконичные, солидные автомобили. Сдержанная интеллигентность не приедается и долго остается актуальной.
07Сee’d радует только на идеально ровном асфальте. Даже малейшие дефекты дорожного покрытия остро тревожат ездоков.
Интерьер в том же духе: спокойная атмосфера, без вывертов. Идеальная геометрия посадки, внушительные диапазоны регулировок руля и кресел. Сиденья с виду неказисты, но удобны и принимают как родненького. Хотя от регулировки поясничного упора я не отказался бы. Но почему интерьер «Рапида» не греет душу? Не потому ли, что его создатели денно и нощно думали об экономии и оптимизации всего и вся? Особенно тоскливо смотрится пластиковая отделка дверей — кусочек кожи или ткани сюда так и просится. Не мешало бы добавить подсветку в противосолнечные козырьки и предусмотреть нишу для мобильного телефона, который решительно некуда положить! Задние пассажиры тоже ропщут, требуя дефлекторов системы вентиляции — без них, мол, несолидно. Имя Rapid переводится так: скоростной, быстрый. Звучит многообещающе, но 105‑сильный Rapid не поразил темпераментом: набирает ход степенно, если не сказать лениво. Хотя к трансмиссии вопросов нет — 6-ступенчатый «автомат» работает «беззатычно». Для разгона до сотни на просохшей динамометрической дороге Дмитровского автополигона «Шкоде» потребовалось аж 13,2 секунды. За это время уснуть можно! В общем, если жить не можете без скорости, берите 122‑сильную версию.
04Интерьер «Шкоды» слишком пластмассовый — явственно чувствуется дух экономии.Руль многофункциональный, но этой многофункциональности далеко до той, что у оппонентов. «Автомат» Rapid мы сочли самым предсказуемым и логичным.
Чем Rapid силен, так это управляемостью. Руль легкий, но при этом самый точный и щедро насыщен обратной связью — я всегда знаю, что происходит с колесами. В поворотах Skoda ловка и надежна, позволяет ехать быстро, не требуя от водителя спецподготовки. А как здорово подыгрывает задняя подвеска, помогая ввинчиваться в виражи! На стыках и мелких дорожных дефектах Rapid отбивает дробь, но более крупные неровности отрабатывает округло и без дискомфорта для экипажа. В общем, посредственных дорог Rapid не боится, а вот на проселке надо быть начеку: клиренс всего 130 мм…
ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАНУдивительное дело: cee’d — самый короткий автомобиль в нашем трио, а кажется наиболее крупным. Вот что значит дизайн!
07Сee’d радует только на идеально ровном асфальте. Даже малейшие дефекты дорожного покрытия остро тревожат ездоков.
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Окончание см. здесь.
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