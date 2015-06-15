Nissan Tiida против Kia cee’d и Skoda Rapid: разведка боем (ВИДЕО)

В Европе хэтчбеки гольф-класса сверхпопулярны: что ни модель, то бестселлер для своего производителя. У нас этот формат востребован меньше — россияне в большинстве своем всё еще предпочитают седаны. Неудивительно, что кризис выкосил некоторые модели с рынка: из России уже ушли двухобъемные Honda Civic и Citroen C4.

Но не всё так грустно! Только-только дебютировала новая Tiida . Ниссановская пятидверка, даром что сработана на платформе седана Sentra, внешне не имеет с донором ничего общего. Вместо помпезного, тяжеловесного дизайна — молодежный, динамичный облик.

В пару к «Тииде» неплохо бы взять модернизированный Ford Focus , но он еще не подоспел. Равно как и рестайлинговый Hyundai i30.

02 На высоких скоростях управлять «Рапидом» приятнее всего — у шасси автобанные настройки

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Поэтому в бой идет проверенная гвардия. Kia cee’d на рынке уже три года и всё это время неизменно входил в тройку бестселлеров гольф-класса. Отличный кандидат для сравнения с «Тиидой», тем паче что по цене и мощности они очень близки.

БЛЕСК И НИЩЕТА

Компанию им составит Skoda Rapid. И не надо говорить, что чешский лифтбек ниже классом. По габаритам он вполне соответствует своим соперникам и по цене не сильно проигрывает. Наконец, в тесте с себе равными (ЗР, 2014, № 9) Rapid вышел победителем . Вот пусть теперь померится силами с более крутыми парнями.Не устаю любоваться современными «Шкодами»: лаконичные, солидные автомобили. Сдержанная интеллигентность не приедается и долго остается актуальной.

07 Сee’d радует только на идеально ровном асфальте. Даже малейшие дефекты дорожного покрытия остро тревожат ездоков.





Интерьер в том же духе: спокойная атмосфера, без вывертов. Идеальная геометрия посадки, внушительные диапазоны регулировок руля и кресел. Сиденья с виду неказисты, но удобны и принимают как родненького. Хотя от регулировки поясничного упора я не отказался бы.

Но почему интерьер «Рапида» не греет душу? Не потому ли, что его создатели денно и нощно думали об экономии и оптимизации всего и вся? Особенно тоскливо смотрится пластиковая отделка дверей — кусочек кожи или ткани сюда так и просится. Не мешало бы добавить подсветку в противосолнечные козырьки и предусмотреть нишу для мобильного телефона, который решительно некуда положить! Задние пассажиры тоже ропщут, требуя дефлекторов системы вентиляции — без них, мол, несолидно.

Имя Rapid переводится так: скоростной, быстрый. Звучит многообещающе, но 105‑сильный Rapid не поразил темпераментом : набирает ход степенно, если не сказать лениво. Хотя к трансмиссии вопросов нет — 6-ступенчатый «автомат» работает «беззатычно». Для разгона до сотни на просохшей динамометрической дороге Дмитровского автополигона «Шкоде» потребовалось аж 13,2 секунды. За это время уснуть можно! В общем, если жить не можете без скорости, берите 122‑сильную версию.

04 Интерьер «Шкоды» слишком пластмассовый — явственно чувствуется дух экономии.Руль многофункциональный, но этой многофункциональности далеко до той, что у оппонентов. «Автомат» Rapid мы сочли самым предсказуемым и логичным.





Чем Rapid силен, так это управляемостью. Руль легкий, но при этом самый точный и щедро насыщен обратной связью — я всегда знаю, что происходит с колесами. В поворотах Skoda ловка и надежна, позволяет ехать быстро, не требуя от водителя спецподготовки. А как здорово подыгрывает задняя подвеска, помогая ввинчиваться в виражи!

ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

На стыках и мелких дорожных дефектах Rapid отбивает дробь, но более крупные неровности отрабатывает округло и без дискомфорта для экипажа. В общем, посредственных дорог Rapid не боится, а вот на проселке надо быть начеку: клиренс всего 130 мм…Удивительное дело: cee’d — самый короткий автомобиль в нашем трио, а кажется наиболее крупным. Вот что значит дизайн

07 Сee’d радует только на идеально ровном асфальте. Даже малейшие дефекты дорожного покрытия остро тревожат ездоков.





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Интерьер — наиболее богатый в троице. Самобытность, роскошное оснащение, классная двухцветная отделка с кожаными вставками. Благодаря ориентированной на водителя центральной консоли рождается ощущение кокпита — теперь это редкость в гольф-классе! Атмосферу спортивности поддерживают нюансы вроде металлических педалей с резиновыми вставками и напольным акселератором — еще бόльшая экзотика.

Хороши и приборы, рассредоточенные по трем отдельным колодцам. Тахометр и датчик запаса топлива здесь аналоговые, а спидометр — «виртуальный».

По количеству наворотов Kia уверенно кладет соперников на обе лопатки: обогрев руля, самопарковщик, панорамная крыша, электромеханический ручник, да и базовая комплектация предлагает боковые и фронтальные подушки, а также шторки безопасности, ABS, зеркала и передние стеклоподъемники с электроприводом…

03 Задний диван Кiа исключительно двухместный: среднему пассажиру неудобно на жестком «горбу».





И двигатель у «Сида» самый мощный — аж 129 «лошадок». Но какие-то они недокормленные. Стартует машина резко, рывком (с непривычки я опешил от такой прыти), но затем набор скорости происходит без особого энтузиазма. И в спурте до 100 км/ч 129‑сильный cee’d выигрывает у 105‑сильного «Рапида» лишь секунду

Есть нарекания и в адрес «автомата»: он не любит держать выбранную пере- дачу даже при плавном перемещении педали газа и может уйти на повышенную прямо посреди напряженного поворота.

Боевой настрой, которым одаряет интерьер, выветривается после пары быстрых поворотов: сee’d раньше других срывается с траектории под резкий стрекот системы курсовой устойчивости. Срабатывает она грубо, полностью сковывая машину. И меня. А подвеске отчаянно не хватает энергоемкости. Машину не трясет разве что на свежем асфальте, уложенном по европейским стандартам. Малейшая трещинка ощутимым тычком проходит в салон. Ямы посерьезнее оборачиваются ударами, а порою и пробоями. В дальний путь я бы поостерегся ехать. Может, при грядущем обновлении машину научат не бояться плохих дорог?

13 Tiida покорила прямо-таки лимузинной плавностью хода. В дальней дороге в «Ниссане» устаешь меньше всего.





Окончание см. здесь.