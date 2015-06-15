Nissan Tiida против Kia cee’d и Skoda Rapid: разведка боем. Часть 2

Подводим итоги поединка хэтчбеков гольф-класса. Среди соперников — Nissan Tiida, Kia cee’d и Skoda Rapid.

Окончание. Начало теста по ссылке.

02

У Тииды достойная подражания плавность хода. Мелочовка не остается незамеченной, зато неровности посерьезнее подвеска проглатывает играючи

МОЛОДО-НЕЗЕЛЕНО

Компания Nissan перетряхивает модельный ряд невиданными темпами: за год обновились почти все машины! Последней в списке дебютантов оказалась новая Tiida. Она сразу берет за живое светодиодными фарами (прерогатива машин в топовой комплектации), которые на конкурентах не получить даже за доплату.

А вот в салоне современным духом и не пахнет — Nissan остался верен классическому стилю. Передняя панель словно снята с пятилетнего автомобиля. И это недалеко от истины: внешность срисовали под копирку с европейского хэтчбека Nissan Pulsar, а на интерьере решили сэкономить — и позаимствовали внутреннее убранство у американской Сентры.

Консерватизм не мешает салону быть удобным и гостеприимным. На водительском месте долго обживаться не приходится — сел и поехал.

04 По запасу пространства для коленей пассажиров Ниссан сопоставим с бизнес-седанами. И это не преувеличение!

Один из сильнейших козырей Тииды — невероятный простор на заднем диване. Места тут не меньше, чем в иных бизнес-седанах! Человек среднего роста может сидеть, закинув ногу на ногу. Жаль только, что отделка задних дверей выполнена по остаточному принципу. На передних-то использована замша, а здесь — неприветливый жесткий пластик.

В динамике Nissan превзошел соперников. Неожиданный результат, ведь Tiida не самая мощная машина нашего трио и не самая легкая, но при этом — а вот поди ж ты! — самая резвая. Еще бы заткнуть двигателю глотку, а то орет как резаный, зависая при интенсивном разгоне на 6000 об/мин. Лучше не гнать, а ехать вполпедали: и ускорение приемлемое, и рык мотора не докучает.