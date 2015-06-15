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Nissan Tiida против Kia cee’d и Skoda Rapid: разведка боем. Часть 2
Подводим итоги поединка хэтчбеков гольф-класса. Среди соперников — Nissan Tiida, Kia cee’d и Skoda Rapid.
А вот в салоне современным духом и не пахнет — Nissan остался верен классическому стилю. Передняя панель словно снята с пятилетнего автомобиля. И это недалеко от истины: внешность срисовали под копирку с европейского хэтчбека Nissan Pulsar, а на интерьере решили сэкономить — и позаимствовали внутреннее убранство у американской Сентры.
Консерватизм не мешает салону быть удобным и гостеприимным. На водительском месте долго обживаться не приходится — сел и поехал.
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По запасу пространства для коленей пассажиров Ниссан сопоставим с бизнес-седанами. И это не преувеличение!
По запасу пространства для коленей пассажиров Ниссан сопоставим с бизнес-седанами. И это не преувеличение!
Один из сильнейших козырей Тииды — невероятный простор на заднем диване. Места тут не меньше, чем в иных бизнес-седанах! Человек среднего роста может сидеть, закинув ногу на ногу. Жаль только, что отделка задних дверей выполнена по остаточному принципу. На передних-то использована замша, а здесь — неприветливый жесткий пластик.
В динамике Nissan превзошел соперников. Неожиданный результат, ведь Tiida не самая мощная машина нашего трио и не самая легкая, но при этом — а вот поди ж ты! — самая резвая. Еще бы заткнуть двигателю глотку, а то орет как резаный, зависая при интенсивном разгоне на 6000 об/мин. Лучше не гнать, а ехать вполпедали: и ускорение приемлемое, и рык мотора не докучает.
Тормоза — лучшие в трио! Идеально настроенный привод и самое интенсивное замедление. Трудно поверить, но тормозной путь со 100 км/ч составил 37 метров — такое не каждое спорткупе cможет повторить! А еще у Тииды достойная подражания плавность хода. Пусть мелочовка не остается незамеченной, зато неровности посерьезнее всеядная подвеска проглатывает играючи. Ни ударов, ни пробоев. Класс! Когда ставишь машины в один ряд, невольно подмечаешь высокий передний бампер Тииды. Дорожный просвет 180 мм — это серьезно!
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Управляемость? Прежняя Tiida звезд с неба не хватала. Теперь дела наладились. По «горной» дороге автополигона новая машина идет очень бодро: высокий запас устойчивости, понятные реакции на руль. Еще бы рейку укоротить, а то ведь почти три с половиной оборота руля от упора до упора — в затычных поворотах буквально наматываешься на баранку. Очень понравилась настройка ESP: она вступает в дело в самый последний момент, позволяя активному водителю вволю порезвиться. Срабатывает мягко и деликатно — порой ее вмешательство можно уловить лишь по мерцанию пиктограммы на панели приборов. Словом, молодая-зеленая Tiida уверенно обошла на поворотах cee’d и ничуть не уступила Рапиду, а по совокупности потребительских качеств вырвалась вперед. Причем и цена у Тииды не самая высокая. Заслуженная победа. Щегольской и недешевый cee’d покорил стильной внешностью и шикарным салоном. Подвеску бы ему повсеяднее! Rapid, самый доступный в нашем трио автомобиль, запомнился неплохой управляемостью и гигантским багажником. А в остальном до машин следующего класса не дотянулся. Но будь Skoda в более богатом исполнении и со 122‑сильным двигателем, места на подиуме, возможно, распределились бы иначе. Правда, тогда Rapid догнал бы конкурентов не только на разгоне, но и в цене…
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Юрий Тимкин Tiida катком проехалась по соперникам, не оставив им шанса на победу. Уверен, что к концу года она войдет в тройку бестселлеров своего сегмента.
Автогенез (Corolla vs. Golf)
Александр ВИНОГРАДОВ Не секрет, что каждый новый автомобиль перерастает размеры предшественника, увеличиваются и мощности моторов. Даже базовые модификации многих моделей перешагнули рубеж 100 л.с., хотя в былые годы такая мощность была характерна лишь для заряженных версий. И по габаритам нынешние хэтчбеки, окажись они в 1980‑х, вполне сошли бы за D‑класс!
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Тенденцию мы решили отследить по двум самым популярным хэтчбекам гольф-класса из Европы и Азии — это Volkswagen Golf и Toyota Corolla, которую не так давно переименовали в Auris. Собственно мощность нам не очень интересна, ведь растет не только отдача двигателя, но и снаряженная масса. Куда интереснее проследить энерговооруженность. До 1990‑х годов количество «лошадей» на тонну веса уверенно росло, пока в силу не вступили евронормы токсичности. Потом, до начала двухтысячных, энерговооруженность оставалась примерно на одном уровне, а затем снова пошла вверх. Как раз в это время Volkswagen увлекся турбомоторами, а Toyota продолжила совершенствовать систему изменения фаз газораспределения. Итог? За 35 лет энерговооруженность Гольфа выросла на 13%. Прирост мощности у Тойоты еще серьезнее — 41%! А как изменились габариты! За три с половиной десятилетия Golf раздался на 400 мм в длину и почти на 200 мм в ширину. Toyota прибавляла не столь быстро: c 1980 года длина увеличилась всего на 175 мм, а ширина на 140 мм. Существенно вытянулась и колесная база — на 237 мм у Гольфа и на 200 мм у Короллы/Ауриса. А это, что вполне очевидно, положительно отразилось на вместимости салона. Наша троица не может похвастаться столь богатой родословной, но подмеченные зависимости относятся и к ним. Взять тот же Rapid: формально он представляет класс B, но по длине превосходит и cee’d, и Тииду, которые классом выше. Да, Rapid — это лифтбек с длинным хвостом багажника, но ведь и не продающийся у нас хэтчбек Rapid Spaceback имеет в длину 4304 мм — как cee’d! Единственное, в чем Skoda уступает конкурентам, — это ширина. Именно потому троим на ее заднем диване тесновато.
Багажник или бардачок?
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Nissan Tiida (1) огромным багажником похвастаться не может. Но в аутсайдеры новичка не запишешь: насчитанные нами 300 литров — средний в этом классе показатель. Под полом скрывается полноценная запаска. А вот на мелочах сэкономили: я нашел лишь два пластиковых крюка для сумок да плафон подсветки. Боковые ниши для канистр с омывайкой или маслом невелики и лишены каких-либо ремней или сеток для фиксации. Что действительно понравилось, так это низкий внутренний порог, через который нужно переваливать поклажу, — всего 12 см. Kia cee’d (2) по объему багажника ровня Тииде — 296 литров. Зато по части мелочей он куда продуманнее. Тут и пластиковые крюки для сумок, и четыре петли для фиксации груза. Помимо подсветки предусмотрена розетка на 12 В. А на тыльной стороне полки закреплена еще одна вешалка для сумок. Мелочь, а приятно! В подполе скрывается удобный пластиковый органайзер, жертвой которого стала полноценная запаска — здесь только докатка. А еще Kia — единственный в трио автомобиль, у которого спинка заднего дивана складывается без ступеньки, образуя ровную площадку. Skoda Rapid (3) — мечта «хозяйственников». Идеальная форма багажника, удобные боковые ниши с ремнями для фиксации канистр. А самое главное — объем: 488 насчитанных нами литров объема! Результат более чем достойный не только для гольф-класса, но и для машин сегмента D. При этом у Рапида полноценная запаска. Еще есть два пластиковых и четыре металлических транспортировочных крюка — как у Сида. А вот внутренний порог высоковат: 21 см.
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