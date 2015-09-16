Новый VW Touran: практик

Проверяем на практичность новый Volkswagen Touran, который доберется до России через полгода. Чем машина второго поколения отличается от предшественника?

VOLKSWAGEN TOURAN Новый Volkswagen Touran. Цена? Ясности пока нет. Фольксвагеновцы говорят, что постараются удержать ее на уровне цен предшественника, однако я на это не рассчитывал бы.

Новый Volkswagen Touran в Германии стоит от 23 350 евро. Какова будет цена в России? Ясности пока нет. Фольксвагеновцы говорят, что постараются удержать ее на уровне цен предшественника, однако я на это не рассчитывал бы.

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Жизненный цикл современных машин редко превышает шесть-семь лет, а Touran первого поколения представили аж в 2003 году: продержался 11 лет на конвейере — для современных машин чуть ли не рекорд! В родной Германии он прослыл самым популярным компактвэном, да и в целом по Европе неизменно держался в тройке бестселлеров. Потому немцы и не торопились с заменой Турана, ограничиваясь рестайлингами. И вот — машина второго поколения. От сдержанного дизайна работы Вальтера де Сильвы отказались в пользу яркой и напористой внешности, созданной под присмотром Клауса Бишоффа.

Особенно хороша мордочка с хищно прищуренными фарами. Легкий, стремительный образ! И ведь не скажешь, что по сравнению с предшественником новый Touran вытянулся на 130 мм. Колесная база стала на 113 мм больше, а ширина — на 41 мм. При этом снаряженная масса снизилась на 62 кг — сказался переход на легкую платформу MQB и широкое применение высокопрочных сталей.

16 VW_zr 09_15_новый размер Новый Volkswagen Touran. Во втором ряду — раздельные кресла. Каждое — с индивидуальными регулировками.

Новый Volkswagen Touran. Во втором ряду — раздельные кресла. Каждое — с индивидуальными регулировками.

Вопреки обыкновению, сначала отправляюсь инспектировать пассажирские места — в компактвэне они поважней остального будут.

Во втором ряду заметно просторнее, чем прежде, — преимущество удлиненной базы! Легкости бытия добавляют трехзонный климат-контроль (пассажиры могут настраивать «погоду» по своему усмотрению), обогрев сидений, 12‑вольтовая розетка, USB-порт и шторки на окнах. Не каждый бизнес-седан предоставит такой уровень сервиса.

Как и прежде, здесь три раздельных кресла с индивидуальными регулировками. Их нетрудно перемещать вперед- назад в диапазоне 20 см и регулировать угол наклона спинки, — правда, на выбор лишь три «предустановки».

Если из предшественника при необходимости можно было удалить кресла, то в новой машине такая возможность не предусмотрена. Меня уверяли, что людям попросту тяжело таскать «мебель» (16 кг!) — Шварценеггеров среди покупателей мало. Зато сиденья теперь складываются заподлицо с полом, и это добавило Турану функциональности.

VOLKSWAGEN TOURAN Новый Volkswagen Touran. Проход к третьему ряду весьма широкий, но это не примиряет с теснотой на галерке.

Новый Volkswagen Touran. Проход к третьему ряду весьма широкий, но это не примиряет с теснотой на галерке.

Как и для предшественника, третий ряд предлагают за доплату. Простором камчатка, прямо скажем, не радует — удобно там усядется только кукла моей дочки. Так что я «багажные» места сразу сложил в пол. Сложил и второй ряд, а потом откинул к перчаточному ящику спинку переднего пассажирского кресла — получилась солидная грузовая площадка. Разобранный икеевский шкаф войдет легко — значит, удастся сэкономить на доставке. Кстати, благодаря системе Easy Open багажную дверь отныне, как и на Пассате, нетрудно открыть «с ноги» — проведя ею под бампером.

За руль! Теперь тут абсолютно легковая обстановка, никакой автобусности. Баранка установлена почти вертикально, кресло закреплено ниже и на дорогих версиях имеет экстендер подушки и функцию массажа. Лепота!

Гольфовский дизайн получил дальнейшее развитие: центральная консоль преломляется посередине, что добавило ей грации. Блок управления зеркалами наконец-то расположен так, что не надо изгибать кисть. А еще здесь аж 47 отсеков для хранения мелких вещей. Самые вместительные из них — выдвигаемые из-под передних кресел ящики и откидывающиеся из потолка боксы.

Der neue Volkswagen Touran Новый Volkswagen Touran. Салон выполнен по мотивам гольфовского, но благодаря некоторым нюансам смотрится интереснее.

Новый Volkswagen Touran. Салон выполнен по мотивам гольфовского, но благодаря некоторым нюансам смотрится интереснее.

Новаторская электроника — во всём. Touran умеет самостоятельно подруливать в своей полосе: если водитель отвлекся, машина не выедет за пределы разметки. В аварийной ситуации (например, при торможении в пол) система превентивной защиты подтянет привязные ремни, поднимет стекла дверей и закроет люк, оставив небольшой зазор, — это позволит подушкам безопасности сработать максимально эффективно. А еще можно повесить в салоне камеру GoPro и, подключив ее к мультимедийной системе через приложение Cam Connect, наблюдать за пассажирами, глядя в центральный экран. Это что-то новенькое! Еще одна «фишка» — усилитель звука: голос водителя улавливается микрофоном и транслируется через динамики. Дети, только попробуйте сказать, что меня не слышали!

СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ

За Тураном зарезервировано шесть моторов, но поначалу будут доступны лишь четыре. В Европе особую ставку делают на дизели: к 110‑ и 150‑сильному (1,6 и 2,0 л) чуть позже присоединится двухлитровый 190‑сильный. Бензиновая гамма состоит из двигателей 1.2 (110 л.с.) и 1.4 (150 л.с.). Затем ожидается выход 180‑сильного мотора 1.8.

Выбираю версию, которой немцы прочат участь самой популярной в России: 1.4 TSI с роботом DSG с двумя сцеплениями. Но перед тем как отчалить, замечаю, что на парковке томится Touran c прицепом — предлагается оценить в действии новую опцию Trailer Assist. Задача — заехать задним ходом в ворота, расположенные под углом 90 градусов к «автопоезду». Включаю систему, затем заднюю передачу и плавно трогаюсь. Анализируя изображение с камеры с учетом дышла прицепа, машина сама вращает руль в нужную сторону. А направление задаю я — барашком на водительской двери. Пять секунд, десять, двадцать. Сидящий справа инструктор теперь просит протянуть вперед, чтобы выровнять прицеп относительно машины, и после этого ехать строго назад. Постойте, но так я и сам умею, без всякого ассистента! Если бы он всё делал за один прием, тогда да, одобряю. А пока же Trailer Assist кажется недостаточно проработанной системой; отдать за такую 800 евро решится лишь человек, у которого совсем беда с координацией в пространстве при движении задним ходом.

Теперь — в путь. Без прицепа.

Отличный мотор! Тихий, прекрасно уравновешенный, тяговитый — Touran идет легко, не напрягаясь. И семиступенчатая трансмиссия DSG порадовала — после очередной перепрошивки она стала еще более предсказуемой в городском режиме.

VOLKSWAGEN TOURAN Новый Volkswagen Touran. На прямой Touran покоряет железобетонной устойчивостью. Да и в поворотах не промах. По управляемости это один из самых интересных автомобилей в классе.

Новый Volkswagen Touran. На прямой Touran покоряет железобетонной устойчивостью. Да и в поворотах не промах. По управляемости это один из самых интересных автомобилей в классе.

Немецкие инженеры поведали, что подвеска и рулевое управление откалиброваны так, чтобы с точки зрения управляемости и плавности хода Touran воспринимался как Golf, который они считают эталоном среди переднеприводников. Действительно, очень похоже! Разве что крены у компактвэна заметнее. К слову, в отличие от донора, у Турана сзади исключительно многорычажная подвеска — никакой балки! Полноприводной трансмиссии как не было, так и нет.

У Турана четыре варианта шасси. Помимо базового (дорожный просвет 156 мм) есть спортивное (минус 15 мм клиренса), для плохих дорог (плюс 15 мм к стандарту) и с системой DCC с электронно-управляемыми амортизаторами. В последнем случае водитель может изменять жесткость подвески, усилие на руле, скорость реакции акселератора и т. д. Но на голландских дорожках, где все едут, словно в летаргическом сне, проверить различия в предельных режимах я не рискнул. Оценивать плавность хода в Стране тюльпанов тоже дело безнадежное. Качество асфальта идеально даже на третьестепенных дорогах. Заплатки встречаются, и ты их видишь, но не чувствуешь.

Tab1

Через полгода, когда Touran доберется до России, мы обязательно выберемся на нем на Дмитровский автополигон — и выясним все нюансы. Тем более что к тому времени должны подоспеть и свежие конкуренты — Renault Scenic четвертого поколения и пока еще засекреченная Skoda. Тогда и посмотрим, кто главный практик!

ПЛЮС: Наконец-то фольксвагеновский дизайн перестает быть скучным! МИНУС: Система Trailer Assist не оправдывает свою цену — 800 евро