Новый VW Touran: практик

VOLKSWAGEN TOURANНовый Volkswagen Touran. Цена? Ясности пока нет. Фольксвагеновцы говорят, что постараются удержать ее на уровне цен предшественника, однако я на это не рассчитывал бы.
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
Жизненный цикл современных машин редко превышает шесть-семь лет, а Touran первого поколения представили аж в 2003 году: продержался 11 лет на конвейере — для современных машин чуть ли не рекорд! В родной Германии он прослыл самым популярным компактвэном, да и в целом по Европе неизменно держался в тройке бестселлеров. Потому немцы и не торопились с заменой Турана, ограничиваясь рестайлингами. И вот — машина второго поколения. От сдержанного дизайна работы Вальтера де Сильвы отказались в пользу яркой и напористой внешности, созданной под присмотром Клауса Бишоффа.
Особенно хороша мордочка с хищно прищуренными фарами. Легкий, стремительный образ! И ведь не скажешь, что по сравнению с предшественником новый Touran вытянулся на 130 мм. Колесная база стала на 113 мм больше, а ширина — на 41 мм. При этом снаряженная масса снизилась на 62 кг — сказался переход на легкую платформу MQB и широкое применение высокопрочных сталей.
16 VW_zr 09_15_новый размерНовый Volkswagen Touran. Во втором ряду — раздельные кресла. Каждое — с индивидуальными регулировками.
Вопреки обыкновению, сначала отправляюсь инспектировать пассажирские места — в компактвэне они поважней остального будут.
Во втором ряду заметно просторнее, чем прежде, — преимущество удлиненной базы! Легкости бытия добавляют трехзонный климат-контроль (пассажиры могут настраивать «погоду» по своему усмотрению), обогрев сидений, 12‑вольтовая розетка, USB-порт и шторки на окнах. Не каждый бизнес-седан предоставит такой уровень сервиса.
Как и прежде, здесь три раздельных кресла с индивидуальными регулировками. Их нетрудно перемещать вперед- назад в диапазоне 20 см и регулировать угол наклона спинки, — правда, на выбор лишь три «предустановки».
Если из предшественника при необходимости можно было удалить кресла, то в новой машине такая возможность не предусмотрена. Меня уверяли, что людям попросту тяжело таскать «мебель» (16 кг!) — Шварценеггеров среди покупателей мало. Зато сиденья теперь складываются заподлицо с полом, и это добавило Турану функциональности.
VOLKSWAGEN TOURANНовый Volkswagen Touran. Проход к третьему ряду весьма широкий, но это не примиряет с теснотой на галерке.
Как и для предшественника, третий ряд предлагают за доплату. Простором камчатка, прямо скажем, не радует — удобно там усядется только кукла моей дочки. Так что я «багажные» места сразу сложил в пол. Сложил и второй ряд, а потом откинул к перчаточному ящику спинку переднего пассажирского кресла — получилась солидная грузовая площадка. Разобранный икеевский шкаф войдет легко — значит, удастся сэкономить на доставке. Кстати, благодаря системе Easy Open багажную дверь отныне, как и на Пассате, нетрудно открыть «с ноги» — проведя ею под бампером.
За руль! Теперь тут абсолютно легковая обстановка, никакой автобусности. Баранка установлена почти вертикально, кресло закреплено ниже и на дорогих версиях имеет экстендер подушки и функцию массажа. Лепота!
Гольфовский дизайн получил дальнейшее развитие: центральная консоль преломляется посередине, что добавило ей грации. Блок управления зеркалами наконец-то расположен так, что не надо изгибать кисть. А еще здесь аж 47 отсеков для хранения мелких вещей. Самые вместительные из них — выдвигаемые из-под передних кресел ящики и откидывающиеся из потолка боксы.
Der neue Volkswagen TouranНовый Volkswagen Touran. Салон выполнен по мотивам гольфовского, но благодаря некоторым нюансам смотрится интереснее.
Новаторская электроника — во всём. Touran умеет самостоятельно подруливать в своей полосе: если водитель отвлекся, машина не выедет за пределы разметки. В аварийной ситуации (например, при торможении в пол) система превентивной защиты подтянет привязные ремни, поднимет стекла дверей и закроет люк, оставив небольшой зазор, — это позволит подушкам безопасности сработать максимально эффективно. А еще можно повесить в салоне камеру GoPro и, подключив ее к мультимедийной системе через приложение Cam Connect, наблюдать за пассажирами, глядя в центральный экран. Это что-то новенькое! Еще одна «фишка» — усилитель звука: голос водителя улавливается микрофоном и транслируется через динамики. Дети, только попробуйте сказать, что меня не слышали!
СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ
За Тураном зарезервировано шесть моторов, но поначалу будут доступны лишь четыре. В Европе особую ставку делают на дизели: к 110‑ и 150‑сильному (1,6 и 2,0 л) чуть позже присоединится двухлитровый 190‑сильный. Бензиновая гамма состоит из двигателей 1.2 (110 л.с.) и 1.4 (150 л.с.). Затем ожидается выход 180‑сильного мотора 1.8.
Выбираю версию, которой немцы прочат участь самой популярной в России: 1.4 TSI с роботом DSG с двумя сцеплениями. Но перед тем как отчалить, замечаю, что на парковке томится Touran c прицепом — предлагается оценить в действии новую опцию Trailer Assist. Задача — заехать задним ходом в ворота, расположенные под углом 90 градусов к «автопоезду». Включаю систему, затем заднюю передачу и плавно трогаюсь. Анализируя изображение с камеры с учетом дышла прицепа, машина сама вращает руль в нужную сторону. А направление задаю я — барашком на водительской двери. Пять секунд, десять, двадцать. Сидящий справа инструктор теперь просит протянуть вперед, чтобы выровнять прицеп относительно машины, и после этого ехать строго назад. Постойте, но так я и сам умею, без всякого ассистента! Если бы он всё делал за один прием, тогда да, одобряю. А пока же Trailer Assist кажется недостаточно проработанной системой; отдать за такую 800 евро решится лишь человек, у которого совсем беда с координацией в пространстве при движении задним ходом.
Теперь — в путь. Без прицепа.
Отличный мотор! Тихий, прекрасно уравновешенный, тяговитый — Touran идет легко, не напрягаясь. И семиступенчатая трансмиссия DSG порадовала — после очередной перепрошивки она стала еще более предсказуемой в городском режиме.
VOLKSWAGEN TOURANНовый Volkswagen Touran. На прямой Touran покоряет железобетонной устойчивостью. Да и в поворотах не промах. По управляемости это один из самых интересных автомобилей в классе.
Немецкие инженеры поведали, что подвеска и рулевое управление откалиброваны так, чтобы с точки зрения управляемости и плавности хода Touran воспринимался как Golf, который они считают эталоном среди переднеприводников. Действительно, очень похоже! Разве что крены у компактвэна заметнее. К слову, в отличие от донора, у Турана сзади исключительно многорычажная подвеска — никакой балки! Полноприводной трансмиссии как не было, так и нет.
У Турана четыре варианта шасси. Помимо базового (дорожный просвет 156 мм) есть спортивное (минус 15 мм клиренса), для плохих дорог (плюс 15 мм к стандарту) и с системой DCC с электронно-управляемыми амортизаторами. В последнем случае водитель может изменять жесткость подвески, усилие на руле, скорость реакции акселератора и т. д. Но на голландских дорожках, где все едут, словно в летаргическом сне, проверить различия в предельных режимах я не рискнул. Оценивать плавность хода в Стране тюльпанов тоже дело безнадежное. Качество асфальта идеально даже на третьестепенных дорогах. Заплатки встречаются, и ты их видишь, но не чувствуешь.
Tab1
Через полгода, когда Touran доберется до России, мы обязательно выберемся на нем на Дмитровский автополигон — и выясним все нюансы. Тем более что к тому времени должны подоспеть и свежие конкуренты — Renault Scenic четвертого поколения и пока еще засекреченная Skoda. Тогда и посмотрим, кто главный практик!
ПЛЮС: Наконец-то фольксвагеновский дизайн перестает быть скучным! МИНУС: Система Trailer Assist не оправдывает свою цену — 800 евро
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