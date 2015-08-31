Volkswagen e‑Golf и просто Golf: электричество против бензина

Оцениваем энергетику электрокара Volkswagen e‑Golf в сравнении с бензиновым аналогом. Таких электромобилей в России пока… один! Его миссия — прощупать почву. Фольксвагеновцы хотят понять, способен ли e‑Golf выжить на наших просторах. Этот же вопрос интересует и нас.

00 volkswagen-e-golf_zr 09_15_новый размер У электро-Гольфа отлично настроена подвеска. Это стопроцентный Volkswagen без скидок на тип привода.

— Смотри, Golf на батарейках!

Парочка таращилась на белый Volkswagen, припаркованный возле редакции: от электрокара к входной двери тянулся толстый провод. На стоящий рядом синий Golf — ноль внимания. У него под капотом бензиновый двигатель 1.4 TSI мощностью 140 л.с., а e‑Golf скрывает под лаком кузова 115‑сильный электромотор.

ЭТО ЗНАЧИТ — ВОЙНА!

volkswagen-e-golf_1 Volkswagen e‑Golf и Golf 1.4 TSI. От 34 900 евро e‑Golf в Европе, от 1 319 000 рублей Golf 1.4 TSI в России.

Визуально электро-Golf отличается от бензинового разве что чуть иным передним бампером со светодиодами да синими прочерками на фарах и решетке радиатора.

Внутри всё привычно, причем — «полный фарш»! Гольфовский интерьер видел сотню раз, но к нему все равно тянет, словно магнитом — на сей раз электромагнитом!

Привычно устроившись в удобном кресле, задумался. Собрался за город — а ну как случится что с машиной? Да хоть самое распространенное — порча «обуви». Колеса, снижающие аэродинамические потери, и шины Conti.eContact с низким сопротивлением качению у нас днем с огнем не сыскать!

Да и под капотом сплошные загадки, которые я пытался отгадать еще накануне, когда забирал е‑Golf из дилерского центра VW.

03 То, что этот Golf не прост, выдает разве что синяя отстрочка на руле и селекторе трансмиссии.

— Что это за блок?

В ответ на мой вопрос специалист, «заливший» в e‑Golf новейшее программное обеспечение, загадочно подмигнул: «О, самый музыкальный! Преобразователь напряжения AC/DC».

Вначале сурового гитарного запила не вышло. На панели приборов вспыхнула надпись Ready, и, нажав правую педаль, я бесшумно выкатил на улицу.

Меня обдувает прохладный воздух из кондиционера, чисто поет радио, да и в потоке держусь уверенно. Никаких проблем! Отличия от синего Гольфа ощущаются только в разгоне до сотни: бензиновый 140‑сильный Golf чуть шустрее — как показали позже наши замеры, всего на 1,4 секунды. Еще он басовитее и резче, а «электричка» дает лишь мягкий толчок в спину, начиная свой напористый разгон.

04 Приборы выполнены в традиционном фольксвагеновском стиле. Необычен лишь левый циферблат, показывающий интенсивность рекуперативной подзарядки батарей.

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Проезд «лежачих полицейских», выбоин, езда по участкам, где дорожники сняли асфальт, — с этим электро-Golf неожиданно справляется лучше бензинового собрата. Как мы выяснили экспериментальным путем, ходы подвесок у e‑Гольфа много больше — поэтому там, где бензиновый пробивает ходовую, в электрическом чувствуешь лишь толчок. Он мягче проходит все неровности. Вот те на, Гольф оказался лучше Гольфа!

Меж тем гонки отражаются на запасе хода электрокара: изначально заявленные трип-компьютером 190 км быстро тают.

Придется ехать поспокойнее. Перехожу в режим «эко»: ну вот, уже на 5 км больше! Педаль газа теперь задемпфирована, а разгон не бодрит.

Сэкономлю еще немного! Перед светофорами качаю рычаг трансмиссии влево‑вправо, выбирая одну из трех степеней рекуперации. Селектор к себе — переход в B, когда рекуперативное торможение работает на максимуме.

05 Сенсорный экран — кладезь информации. Скажем, можно выбрать силу тока зарядки в диапазоне от 5 до 16 А — чтобы не перегрузить бытовую сеть.

Всё как в малыше Volkswagen e‑Up!, грузовой вариант которого я тестировал в Германии (ЗР, 2014, № 12). В городе тормозами можно и не пользоваться.

До финишной точки еще далеко, поэтому перестраховываюсь и ухожу в «эко+» — теперь трип-компьютер накидывает еще 15 км. Кондиционер принудительно отключается, разгон становится совсем ленивым. Жарко, медленно — зато не нервничаю!

Когда я добрался из центра Москвы до Дмитровского автополигона (примерно 100 км), у меня в запасе оставалось еще 100 км хода! А обратный путь по ночной мокрой дороге «съел» лишь на 10 км больше.

09 По шуму от качения шин машины примерно равны. Электрический хэтчбек ожидаемо тише при ускорении — электродвигатель почти не слышен.

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Это вам не Mitsubishi i‑MiEV, который приедет на полигон практически с пустой батареей! Электро-Golf готов дать бой машинам с двигателями внутреннего сгорания: давайте, мол, шевелите поршнями, электричество больше не тормозит поток!

А как обстоят дела с «заправками»?

ЩЕЛЧОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Самый простой способ — подключить провод с инвертором, входящий в комплект к электромобилю, к обычной бытовой розетке. Каких-то пять-шесть часов — и «полный бак»! Вот только кабель коротковат, всего несколько метров, а по инструкции использовать удлинитель нельзя. Помнится, однажды мы обесточили редакцию, решив пренебречь этим требованием. Хорошо, если живешь близко к земле, а если на шестнадцатом этаже? Придется искать зарядную станцию. Сейчас в России их лишь 52, и больше всего, естественно, в Москве.

Проект развития электромобильной инфраструктуры МОЭСК-EV начат осенью 2011 года. В столице появились металлические столбики — импортные станции дозарядки (1). На каждом — краткий инструктаж, но всё и так интуитивно понятно. Необходимо лишь заранее оформить ключ-карту (2) в клиентском офисе компании. С ее помощью открываются крышки, скрывающие розетки. Вставляешь кабель в розетку, закрываешь крышку — и процесс пошел. Заряд идет быстрее, чем от бытовой розетки, но все равно пару часов придется погулять по городу.

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Хочешь быстрее? Езжай на единственную станцию экспресс-зарядки (3), заполняющую «бак» за 15–20 минут. Тут почти как на обычной АЗС: вставляешь пистолет в разъем и пьешь кофе. Пара чашек — «полный бак». В дальнейших планах компании МОЭСК — создание зарядных станций для электробусов и внедрение электрозаправок на перехватывающих парковках.

Кстати, фирма МОЭСК начала тестировать в этом году станцию «Фора» производства Рязанского приборного завода (4). Консоль соответствует международному стандарту Mode 3 — можно подзаряжать любой серийный электромобиль из известных в мире.

Мы «запитались» от всех консолей. Работают! Но однажды, приехав к станции, что на «Красносельской», я оказался в очереди — заряжался Mitsubishi. Его владелец будто только и ждал родственную душу, чтобы поделиться проблемами.

— Только вечером или в выходные приезжаю. В будни здесь всё заставлено автомобилями! Люди не понимают, что ли, что здесь зарядная станция, а не парковка? И кабель короткий.

ВЫ ГОТОВЫ?

Жить с электрическим Гольфом? Я бы с радостью! Но как обойтись без гаража с бытовой розеткой и современной, безопасной проводкой? А еще неплохо бы иметь в придачу бензиновый Golf для поездок на дальние расстояния и на случай лютых зимних холодов, когда интенсивно обогревается салон и запас электричества тает на глазах.

Два Гольфа, один из которых лучше другого? Красиво. Но не потяну. А вот редакция… Бензиновый Golf у нас уже есть. И если фольксвагеновцы все же надумают продавать е‑Golf, пойду к главному редактору с идеей — дескать, почему бы и нет?

Включаем счетчик

Насколько выгодно владеть электромобилем в Москве? Мы учли стоимость топлива, налоги, страховки и стоимость парковки в пределах центральной части столицы. Для справки: разрешено парковать электромобили бесплатно, поэтому для работающих в центре это становится весомой статьей экономии.

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Год — 269 рабочих дней. Месяц — 20 рабочих дней. День — 8 рабочих часов. Час — час стоянки в рабочий день. Расчет не включает повышенный тариф на 75 «золотых» улицах в пределах Бульварного кольца, на которых берут 130 рублей начиная со второго часа парковки.

За время нашего знакомства с электро-Гольфом мы проехали 460 км. Столько же преодолел его бензиновый собрат. E‑Golf «скушал» 68 кВт·ч на 342 рубля, если считать по столичному тарифу 5,03 руб./кВт·ч. Бензиновый Golf расходовал в среднем 8,3 литра 95‑го бензина на 100 км — при цене топлива 36 рублей 50 копеек за литр пробег обошелся в 1387 рублей.

Транспортный налог на бензиновый Golf составляет 4900 рублей в год. А за электрический в ближайшем будущем, скорее всего, платить вовсе не придется: 18 марта экспертный совет Госдумы по стимулированию экотранспорта поддержал инициативу Торгово‑промышленной палаты по изменению налогооблагаемой базы при расчете транспортного налога для электромобилей и гибридов: из налогооблагаемой базы предложено исключить мощность электродвигателя, а следовательно, в случае с электромобилем пошлина обнулится. Соответствующее обращение направлено в Минпромторг РФ и Минфин РФ.

Наконец, техобслуживание. Его интервал для обеих машин — один год или 15 000 км. Но если плановое ТО‑1 редакционного Гольфа обошлось в 7790 рублей, то в электро-Гольфе масло и свечи менять, понятно, не надо — достаточно осмотра основных узлов. А ближайшая замена потребуется через два года, когда придется залить новую тормозную жидкость. Фактически расходы сведутся к замене шин, тормозных колодок и дисков да кое-чего по мелочи.

А что внутри?

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