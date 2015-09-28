Moscow Classic Grand Prix: не глядя на возраст

Состоялся третий, финальный этап Moscow Classic Grand Prix сезона 2015 года — кольцевых гонок на автомобилях-олдтаймерах. Машины-участницы были поделены на два десятка зачетов, в зависимости от конструкции, возраста и формата заездов. Одних только гоночных формул третий этап собрал больше десятка — и им выделили отдельный зачетный заезд!

IMG_7242_новый размер Эпизод заезда формул — из тринадцати машин до боевого старта через тренировки благополучно дошли десять. И почти все финишировали!

Мы посмотрели все три этапа Moscow Classic Grand Prix, и все они были сильно не похожи друг на друга. Первый, июньский, поразил обилием гостей из Латвии на «Волгах» и «Жигулях». Там, у них, такие состязания проводили постоянно, и машин сохранилось много. Второй этап отличился участием пары гоночных формул. На третьем, сентябрьском, формул собралось уже больше десятка — и им выделили отдельный зачетный заезд!

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Как будет развиваться дальше эта любительская гоночная серия гонок на олдтаймерах, репликах и прочей раритетной технике, пока непонятно. Ясно одно: при таком количестве участников — свыше 80! — двухдневный формат слишком тесен. Причем желающих выступать в «масс-стартах», где есть риск повредить машину в контактной борьбе, постепенно стало больше, чем приверженцев исконно любительского варианта «тайм-аттак» — борьбы с секундомером.

Компания «Старое время», организатор серии, зимой намерена модернизировать регламент. Поскольку число пилотов, похоже, будет расти и дальше. То и дело в паддоке среди болельщиков натыкаешься на бывших или действующих гонщиков, которые с ностальгией и интересом смотрят на действо. И видно, что олдтайм-идея овладела их умами.

Причем серия уже привлекает иностранцев — не только из стран бывшего СССР, но и куда более западных держав. Так, на третьем этапе стартовал и победил в своем зачете Austin Mini 1971 года выпуска под управлением немца Даниэля Ам Энде. Ездил он, кстати, в довольно плотной толпе Жигулей и Москвичей.

IMG_7305_новый размер Инциденты с повреждением машин здесь редки, но все же случаются.

Формулы подобрались разные, от «Эстонии-15» до «Даллары» начала 90-х годов, и их пришлось разбить на подклассы: по признаку объема моторов (1,3 либо 1,6 л). Заезд, впрочем, был объединенный, и его без видимых усилий выиграл действующий профессиональный пилот — Михаил Алешин, последние два сезона посвятивший гонкам на выносливость и американскому чемпионату Indycar. А позади оставил целую когорту звезд прошлого — Эдгара Линдгрена (в 81 год ветеран по-прежнему самый быстрый среди владельцев «эстоний-21»), Олега Трегубова, Александра Потехина, Александра Нестерова — элиту чемпионатов СССР.

Комментировать результаты отдельных стартов или всего турнира в целом довольно сложно: машины поделены на два десятка зачетов, в зависимости от конструкции, возраста и формата заездов. Интересующихся деталями советуем посетить официальный сайт серии, а здесь ограничимся несколькими интересными моментами.

Очевидный шоу-стоппер Moscow Classic GP, на наш взгляд, класс «Волг». Точнее, та его часть, что стартует большой группой. Совсем медленных машин тут немного, при этом группа лидеров подготовлена хорошо и борьбу показывает, что называется, в лучших традициях. С азартом и скрипом шин. По сумме трех этапов наиболее запомнились нижегородец Андрей Чесноков и его 32-летний ГАЗ-2401, регулярно финишировавшие в группе лидеров.

IMG_7316_новый размер Москвичи едут не особо быстро, но исключительно зрелищно — большие крены, сносы задней оси, скрип покрышек!

Михаил Засадыч на «копейке» 1979 года рождения был самым быстрым среди «Жигулей» на всех трех этапах. Собственно, это было предсказуемо, поскольку и гонщик опытный, много выступавший в профессиональных турнирах, и уровень подготовки машины — по максимуму.

На третьем этапе дебютировала Наталья Гольцова из Ижевска — постоянный участник кольцевой серии РСКГ. И за рулем Москвича-412 одержала победу.

Собственно, сами состязания — далеко не все, что можно увидеть, потрогать, понюхать и сфотографировать в рамках этапа Moscow Classic Grand Prix. От этапа к этапу серия восхищает внезапным появлением самых разных уникальных автомобилей. На финальную гонку, например, прибыли два Ford T, из Тулы и из Кирова, и оба под аплодисменты прохватили по гоночной трассе. Ну, конечно, на скорости, соответствующей возрасту и конструкции.

Хотя чем дальше смотришь гонки олдтаймеров, тем больше убеждаешься, что возраст тут ничего не значит. А в следующем сезоне автомобили-участники, надо полагать, станут еще на год старше и раритетнее.