Выбираем Lexus NX: сила провокации

Lexus NX. Производство: Япония. От 1 854 000 рублей.

Компактных кроссоверов сегодня не производит только ленивый. Почему медлил Lexus? Загадка. Зато дебютировавший в прошлом году NX по праву можно считать едва ли не самым эффектным кроссовером последних лет: какие линии, сколько экспрессии!

Сначала на рынок выдвинули машины подороже — гибридные NX 300, которые расходились сотнями штук в месяц. Пик продаж пришелся на весну и лето, а у дилеров все чаще стали появляться версии NX 200 и NX 200t. За первые два квартала ушло 5206 автомобилей, а это более половины продаж всех Лексусов в России.

УДОВОЛЬСТВИЯ И ЦЕНЫ

Чем же привлекателен NX?Если нужен полный привод, готовьте 1 998 000 рублей за версию Standard 4WD 2.0 СVT. Переднеприводная машина дешевле на 144 тысячи. Мотор 3ZR-FAE — 150‑сильная «четверка» от тойотовского RAV4. Более тяжелому (от 1,7 тонны) «эн-иксу» его не то чтобы не хватает, но шасси явно способно на большее.

11 What_Choose_zr 11_15 Темно-красная кожа — прерогатива версии F Sport. В сочетании с красным или черным кузовом она смотрится особенно выигрышно.

Темно-красная кожа — прерогатива версии F Sport. В сочетании с красным или черным кузовом

она смотрится особенно выигрышно.

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Другое дело новый 2,0-литровый турбодвигатель 8AR-FTS, который разрабатывали специально для NX. С ним кроссовер оснащается 6-ступенчатым «автоматом» вместо вариатора и преображается: почти вдвое быстрее набирает первую сотню. Именно турбо подходит NX на все случаи жизни. Доплата за удовольствие — 178 000 рублей.

гибриду положены бензиновый мотор 2.5 и по электродвигателю на каждой оси. Просят за NX 300 от 2 476 000 рублей.

Надеюсь, вы последовали совету и выбрали Lexus NX 200t. Бухгалтерию придется вести от 2 287 000 рублей — в такую сумму оценили машину в исполнении Executive. Оснащение — достаточное. Жаль, в отделке кресел японцы использовали искусственную кожу. Материал на ощупь дёшев и образует неприятные складки. Для покупателя дорогого автомобиля такой нюанс не остается незамеченным. А еще в Executive невелик набор регулировок кресла водителя и нет, к примеру, ожидаемого обогрева руля.

NX 200t в исполнении Premium (2 360 000 рублей) этих недостатков лишен: натуральная, дорогой выделки кожа с перфорацией, «теплый» руль, электроприводы передних сидений.

Прочие особенности любой из комплектаций вы найдете в традиционно подробном перечне оснащения.

14 What_Choose_zr 11_15 Оптимальная комплектация — Premium с черной перфорированной кожей: такой салон выглядит не менее благородно, нежели гораздо более дорогой вариант Exсlusive.

Оптимальная комплектация — Premium с черной перфорированной кожей: такой салон выглядит не менее благородно, нежели гораздо более дорогой вариант Exсlusive.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ

• ABS • ESP • 8 подушек безопасности • контроль давления в шинах • светодиодные ДХО, фары ближнего света, задние фонари • водоотталкивающее покрытие стекол передних дверей • задний парктроник • самовосстанавливающийся лак кузова • электропривод регулировки и складывания боковых зеркал • обогрев передних сидений и лобового стекла • бортовой компьютер • электропривод стеклоподъемников • климат-контроль • MP3/USB-магнитола с 8‑дюймовым LCD-дисплеем • Bluetooth • контроллер Lexus Media Display • охранная сигнализация • легкосплавные колеса с шинами 225/65 R17 • докатка (165/80 D17)

светодиодные противотуманные фары с подсветкой поворотов • омыватель фар

обтяжка сидений искусственной кожей • круиз-контроль • фотохромное зеркало в салоне • беспроводная зарядка для телефона

система доступа без ключа • электропривод двери багажника • камера заднего вида • передний парктроник • шины 225/60 R18

13 What_Choose_zr 11_15 Покупая NX 200, можно выбрать кожзам Tahara черного, бежевого или светло-коричневого (на фото) цвета.

Покупая NX 200, можно выбрать кожзам Tahara черного, бежевого или светло-коричневого (на фото) цвета.

электропривод люка, регулировок передних сидений и оснащенного обогревом руля • дополнительные высокочастотные динамики • сенсорная панель на центральном туннеле

отделка кресел перфорированной натуральной кожей • электропровод передних сидений • обогрев руля • дополнительные высокочастотные динамики

светодиодные фары дальнего света • шины 235/55 R18 • передний бампер и решетка радиатора F Sport • электропривод поясничного упора кресла водителя • адаптивная регулируемая подвеска

панорамная крыша • сиденья второго ряда с электроприводом • стереосистема Mark Levinson • камеры кругового обзора • система мониторинга «слепых зон» и контроля препятствий по бокам кормы

10 What_Choose_zr 11_15 Ромбовидные соты решетки радиатора — отличительная черта версии F Sport. Такие машины редкость, ибо стоят свыше двух с половиной миллионов рублей.

Ромбовидные соты решетки радиатора — отличительная черта версии F Sport. Такие машины

редкость, ибо стоят свыше двух с половиной миллионов рублей.

КРИКЛИВО, НО ПРАКТИЧНО

По меркам больших дорогих кроссоверов NX невелик, но едва ли он останется незамеченным на дороге.

NX построен на базе кроссовера Toyota RAV4 , и японцы этого не скрывают. Однако ни в одной кузовной детали у братьев нет сходства. Lexus выглядит нетривиально — и даже крикливо. Равнодушным не оставляет никого.

По части добротности и практичности это типичный Lexus. Двери закрываются с благородным хлопком. Их уплотнители — с перфорацией, такие дольше не «зачерствеют». Да и точность сопряжения кузовных панелей на высоте. Интересно, что у NX, в отличие от RAV4, есть дополнительная защита лака кузова. Мелкие (не до грунта) царапины вылечит обычная мойка: краска сама затянет повреждения.

Не припомню другой машины, где к расположению банальной личинки замка подошли бы с такой же смекалкой. Пока не потянешь за ручку, скважину не увидишь. Замок и красоту не портит, и от грязи хорошо защищен.

21 Int_Ext_zr 11_15_новый размер Регулируемая по углу наклона спинка дивана и широкий подлокотник с удобными подстаканниками — базовое оснащение.

Регулируемая по углу наклона спинка дивана и широкий подлокотник с удобными подстаканниками — базовое оснащение.

Роль семейного автомобиля NX исполнит вполне достойно. Человек ростом 185 см с комфортом усядется на заднем сиденье «сам за собой». Подушка установлена не столь полого, как на иных вседорожниках, спинка позволяет менять угол наклона, в раскладном удобном подлокотнике спрятаны подстаканники.

На всех турбоверсиях есть электропривод двери багажника. Хрупких дам порадует и возможность сложить задний диван с помощью электропривода: клавиши управления есть не только в торце подушки сиденья, но и на передней панели.

Багажник можно поругать лишь за недостаточную высоту под жесткой полкой — всего 390 мм. Впрочем, полку легко снять и уложить в подполье.

эффектные детали внешности

сенсорные плафоны подсветки

скрытые личинки замка

штатные мягкие брызговики.