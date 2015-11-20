Первый тест-драйв обновленного Ford Explorer (ВИДЕО)

Первыми в России исследуем обновления в модернизированном Эксплорере. Производство: Россия. В продаже с ноября 2015 года. Цена от 2 799 000 рублей.

1 Ford Explorer

В доску свой

Последнее поколение полноразмерного кроссовера Ford Explorer дебютировало в 2011 году, но за это время он так и не стал у нас по-настоящему популярным. Не помогла даже российская сборка. Отчего так получилось? Цены вроде привлекательные, сам автомобиль — неплохой. Однако толковой адаптации к отечественным условиям эксплуатации не было. Взять, к примеру, мотор. Бензиновый 3,5-литровый V6 развивал крайне невыгодные по транспортному налогу 294 л.с. Лишь спустя три года его дефорсировали до разумно-достаточных 249 л.с.

А теперь, с премьерой модернизированной модификации, выяснилось, что фордовцы провели серьезную работу над адаптацией Эксплорера под чаяния россиян. Ушел в прошлое несуразный низкий передний бампер, серьезно ограничивавший геометрическую проходимость. Кроме того, автомобиль уже в базовой версии получил электрообогрев ветрового стекла и фронтальную и заднюю камеры с омывателем — ценность этих опций в наших условиях трудно недооценить.

2 В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer.

В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer.

На этом список изменений не заканчивается, ведь Explorer модернизирован очень серьезно. У него кардинальным образом переработан дизайн передней части кузова. От прежнего чуть легкомысленного стиля фордовцы отказались в пользу более простых и лаконичных линий. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился на пять процентов, но точного значения производитель не раскрывает. Остается верить на слово. Растекавшиеся по крыльям фары уступили место строгой прямоугольной оптике. Поменялась и начинка — за ближний свет отныне отвечают диоды. От былой тусклости не осталось и следа! Но дальний свет, как и прежде, галогенный.

Подхожу к водительской двери, и машина сама разблокировала замки — наконец-то, Explorer обзавелся бесключевым доступом в салон. Чтобы открыть дверь багажника, ключ вынимать из кармана тоже не потребуется — для того чтобы «калитка» отворилась, достаточно провести ногой под бампером. Приятно, что функция Hands Free срабатывает с первого раза, не приходится, как с некоторыми другими машинами, под хохот окружающих полминуты елозить ногой под бампером.

3 Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли обычные аналоговые.

Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли обычные аналоговые.

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В салоне — новый руль с более логичным расположением клавиш и переключателей. Смотрю на центральную консоль и не понимаю: формы те же, но что-то не так. Понял! Виртуальные сенсорные кнопки, заторможенный отклик которых не ругал только ленивый, заменили обычными аналоговыми, что можно только приветствовать. Вместо замка зажигания — кнопка Start/Stop. С передних стоек исчезли ручки, благодаря чему немного расширилась зона обзора. Жаль, у фордовцев не дошли руки расширить площадку для отдыха левой ноги; все такая же куцая — толку от нее немного.

Обшитые приятной перфорированной кожей кресла в дополнение к подогреву и вентиляции обзавелись функцией массажа. Семь пневматических камер мнут тело не хуже врача-мануальщика. Вот только включать «терапевта» приходится через меню бортового компьютера — долго и муторно.

Вообще, оснащение Эксплорера стало заметно богаче. Появились электропривод и обогрев руля, передний парктроник, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, более продвинутый самопарковщик — он способен поставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно.

4 Панель приборов не изменилась — она еще не успела состариться.

Панель приборов не изменилась — она еще не успела состариться.

Несмотря на внушительные габариты, прежний Explorer не отличался особым простором второго ряда сидений. Теперь все иначе. Фордовцы сделали более компактными спинки передних кресел, отчего запас по коленям у задних пассажиров прирос аж на 36 мм. Теперь можно усесться по-настоящему вольготно. Еще одним бонусом стали более вместительные кармашки в дверях. Комфорту способствует и хорошее оснащение: обогрев сидений, два USB-порта, розетка на 230V.

Но самое весомое новшество на втором ряду — новаторские надувные ремни безопасности, которые в Explorer перекочевали с нового Mondeo. При аварии они надуваются, уменьшая нагрузку на грудную клетку, шею и голову.

10 Пространство для коленей пассажиров второго ряда увеличилось на 36 мм — спасибо более тонким спинкам передних сидений.

Пространство для коленей пассажиров второго ряда увеличилось на 36 мм — спасибо более тонким спинкам передних сидений.

Старый знакомый

Изменений в конструкции Эксплорера не произошло. Тяговитая, приятно бурчащая атмосферная «шестерка» уверенно разгоняет более чем двухтонный айсберг. Вот уже спидометр показывает 100 км/ч, а в салоне — тишь да гладь. Недаром фордовцы положили в кроссовер дополнительной шумоизоляции.

Шестиступенчатый автомат остался с прежними передаточными числами. Настроен он под вальяжную езду — переключается мягко, с ленцой и не дает стрелке тахометра пройти до красной зоны даже половины пути. В ходе модернизации Explorer получил подрулевые лепестки — прежде менять передачи вручную приходилось неудобной перекидной клавишей на селекторе.

5 За ободом руля теперь скрываются подрулевые лепестки. На предыдущем Эксплорере водитель мог менять передачи клавишей на селекторе автомата.

За ободом руля теперь скрываются подрулевые лепестки. На предыдущем Эксплорере водитель мог менять передачи клавишей на селекторе автомата.

На улице — первый снегопад. По скользкой дороге Ford катит словно под колесами сухой и чистый асфальт. Многодисковая муфта в приводе задних колес подключается своевременно, не доводя дело до пробуксовок. Несмотря на внушительные габариты и массу, S-образные связки Explorer проходит на удивление уверенно. Ежели не обращать внимание на внушительные крены, выяснится, что кроссовер крепко стоит на дуге и пускается в скольжение, если только совсем переборщить со скоростью.

Руль легкий (особенно в околонулевой зоне), но в поворотах реактивного усилия вполне достаточно, чтобы понять, что происходит с колесами. Кстати, обновленный Explorer научили самостоятельно подруливать на небольшие углы — когда водитель зазевался, это не даст выйти из своего ряда. Но на покрытой снежной кашей зимней дороге система удержания автомобиля в полосе движения работала через раз. В общем, на электронику надейся, а сам не плошай.

12 Передний бампер теперь установлен выше от земли, что позволило улучшить геометрическую проходимость.

Передний бампер теперь установлен выше от земли, что позволило улучшить геометрическую проходимость.

Что порадовало без оговорок, так это плавность хода. По покрытому оспинами асфальту Explorer катит мягко и безмятежно, словно перед ним постелили ковровую дорожку. На пути попалась яма, а вы не успеваете ее объехать? Не суетитесь — энергоемкая подвеска и крупные 20-дюймовые колеса эффективно скругляют неровности. До экипажа доносятся только легкие толчки. Отличный автомобиль для российских дорог!

Несмотря на то, что после модернизации Explorer подорожал, его судьба может сложиться лучше, чем у предшественника. Более богатые комплектации, новое, недоступное ранее оборудование, увеличившийся простор на втором ряду, помноженные на облагороженный дизайн, вполне могут подстегнуть покупательский интерес к флагманскому фордовскому кроссоверу.