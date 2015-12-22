Новый Mini Clubman: машем управляемости дополнительными дверями

Тест-драйв Mini Clubman второго поколения — самого большого автомобиля в истории британской марки. Что он приобрел вместе с прибавкой сантиметров и что потерял? В этом разбирался Михаил Кулешов.

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Универсал Mini Clubman. Производство Англия. В продаже с января 2016 года. От 1 299 000 рублей.

СЕКТА

Свой первый Mini — трехдверный хэтч цвета British Racing Green с черной крышей, 116‑сильным атмосферником Chrysler, пятиступенчатой механикой и гидравлическим усилителем руля — я купил, еще не будучи журналистом. Волей случая оказался за рулем прокатного Купера, был очарован его управляемостью и решил подыскать себе такой же.

Много жидкости гидроусилителя утекло с тех пор (эксплуатация подержанной машины оказалась отнюдь не безоблачной). Жизнь отмотала пять с лишним лет, счет одометра перевалил за 160 000 км, а число протестированных мною автомобилей — за сотню. Но какое-то время назад я поменял свой Mini на… Mini. А всё потому, что автомобили, способные дарить такое же чувство единения с дорогой, даже сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки.

Сейчас мне двадцать шесть, я стою на пороге создания семьи и по-прежнему получаю удовольствие от острой езды. А потому на тест нового Клабмена лечу с особой надеждой. Если самый крупный в истории Mini, разделивший платформу UKL с однообъемным BMW второй серии и кроссовером BMW Х1, сумеет сохранить фамильную управляемость, совместив ее с адекватной практичностью, выбор следующего автомобиля будет для меня как никогда очевиден.

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

000 MiniClubman zr12–15 Mini Clubman. Предусмотрено 12 оттенков кузова и три цвета крыши (черный, белый, серый). А это Clubman в недоступном прежде колере Pure Burgundy (металлик).

Предусмотрено 12 оттенков кузова и три цвета крыши (черный, белый, серый). А это Clubman в недоступном прежде колере Pure Burgundy (металлик).

Достаточно однажды увидеть новый Clubman живьем, чтобы сомнения насчет его вместимости улетучились навсегда. Он огромен! Растянувшись до 4253 мм в длину, универсал превзошел трехдверку, пятидверку и Countryman на 403, 271 и 143 мм соответственно.

Ширина машины — 1800 мм, как у современных машин классов C и D. Сидя в водительском кресле с электрорегулировками и памятью (впервые у Mini!), я уже не могу дотянуться до правой двери, не отрываясь от спинки. Да и задние пассажиры чувствуют себя довольно комфортно, ведь по длине колесной базы (2670 мм) новый Clubman превосходит Ford Focus и лишь 16 мм уступает Октавии!

Забираться на задний ряд теперь можно через полноценные двери с обеих сторон длинного кузова — это несравненно удобнее, чем протискиваться в половинчатую и распахивающуюся против движения «калитку» предшественника. Вот только на пути к практичности и функциональности Clubman растерял внушительную долю харизмы. Потерю этой асимметричной, но чертовски необычной и запоминающейся дверцы не компенсируют никакие новомодные «фишки» — ни светодиод на плавнике антенны, помогающий отыскать автомобиль на переполненной стоянке гипермаркета, ни наружные зеркала, проецирующие эмблему Mini на асфальт, ни эффектные (и небесполезные) аэродинамические прорези в передних крыльях на манер BMW X5.

003-MiniClubman-zr12-15 Mini Clubman. Передняя панель Клабмена не столь размашиста, как в трехдверке. К эргономике и материалам претензий по-прежнему нет. А еще Clubman — первый Mini, в котором привычный ручник заменен электромеханическим.

Передняя панель Клабмена не столь размашиста, как в трехдверке. К эргономике и материалам претензий по-прежнему нет. А еще Clubman — первый Mini, в котором привычный ручник заменен электромеханическим.

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Единственное, что роднит новый Clubman с предком, запущенным в производство в 1969 году и переизданным в 2007‑м, — распашные задние двери. Теперь они оснащены системой бесконтактного доступа: чтобы их распахнуть, достаточно нажать клавишу на брелоке или провести под задним бампером ногой. А еще вертикальная перемычка створок, традиционно затруднявшая обзор через салонное зеркало, стала поуже.

Мéста за этими створками — на пару небольших чемоданов. Запросто можно проводить кого-то в аэропорт, но поехать всей семьей в отпуск — едва ли. А ведь новый Clubman как никакой другой Mini подходит для дальних вояжей: у пассажиров заднего ряда есть собственные дефлекторы воздуховодов, внутренние дверные карманы вмещают литровые бутылки воды, а жесткость амортизаторов уже не такая, чтобы позвоночник осыпáлся на каждом «лежачем полицейском», — по крайней мере, на тестовых автомобилях с системой Dynamic Damper Control. В спокойных режимах Mid и Green адаптивные амортизаторы расслабляются, чтобы играючи поглощать ямки и разглаживать дорожные волны. И даже в режиме Sport подвеска обеспечивает сносный комфорт.

Закрыв глаза на скромный 360‑литровый багажник и по-прежнему неидеальную шумоизоляцию колесных арок, новым Mini я остался доволен. По крайней мере как пассажир.