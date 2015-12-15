На третьем будешь? Рассаживаемся всей семьей в Ford Explorer Sport

Семиместные кроссоверы — тренд. Удобны ли такие машины в дальней дороге, когда едешь всей семьей да с багажом? Александр Виноградов оценивал Ford Explorer Sport.

001 Ford Explorer Sport

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Российский рынок компакт- и минивэнов почти вымер. Ушли Renault Scenic, Ford S‑MAX и Ford Galaxy. Скоро будут проданы последние экземпляры Chevrolet Orlando и Opel Zafira. Остались лишь линейка Picasso у фирмы Citroen, Volkswagen Touran, Toyota Verso да Chrysler Grand Voyager. Нет спроса — нет предложения.

И что прикажете делать тем, у кого большая семья? Покупать «каблуки»? По комфорту они недотягивают до уровня минивэнов, и семиместный вариант имеет лишь Volkswagen Caddy.

А если кроссовер? И я решил выяснить, насколько экономичным и удобным выйдет путешествие большой семьей (пятеро взрослых и один ребенок) на полноразмерном кроссовере Ford Explorer Sport. Итак, Москва — Татарстан, больше 1000 километров в один конец.

СЕЛИ…

002 Ford Explorer Sport. Третий ряд тесен и подойдет людям не выше 165 см.

Третий ряд тесен и подойдет людям не выше 165 см.

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Во втором ряду места предостаточно, а вот галерка простором похвастаться не может. Забираться туда вполне удобно, но посадка… Сиденья плоские и расположены очень низко. Запас для ног минимальный, и они вскоре затекают. Тем не менее молодая мама ростом 162 см, которой и достался последний ряд, неплохо перенесла дорогу. Соседнее место заняло детское кресло с ребенком, благо крепления Isofix в третьем ряду уже не роскошь.

Хуже дела обстоят с вентиляцией. У пассажиров среднего ряда свой блок климат-контроля, для галерки предусмотрены дополнительные дефлекторы, но сидящим «в багажнике» категорически не хватает свежего воздуха.

В семиместном варианте от гигантского багажника пятиметровой машины остается пшик — пятьсот литров, если укладывать поклажу от пола до потолка. Пришлось часть мелких вещей распихивать по всем имеющимся нишам. Если бы не эти тайники, от путешествия большой компанией пришлось бы отказаться. У любого минивэна схожих габаритов куда больше внутреннего пространства. Так что при выборе полноразмерного вседорожника нужно быть готовым потратиться и на багажный бокс на крышу.

…И ПОЕХАЛИ

003 Ford Explorer Sport. Электропривод складывания заднего ряда полезен, но кнопки расположены неудачно — при загрузке багажника можно случайно их нажать.

Электропривод складывания заднего ряда полезен, но кнопки расположены неудачно — при загрузке багажника можно случайно их нажать.

В дороге Explorer произвел приятное впечатление. Он индифферентен к ветру и ямам (не в последнюю очередь благодаря огромным колесам). Обгон попутных фур — пара пустяков.

Версия Sport, которую я выбрал, интересна 3,5‑литровой наддувной «шестеркой» мощностью 345 л.с. Теоретически такой агрегат экономичнее классического атмосферного V8 схожей мощности: заявленный расход бензина АИ‑92 в загородном режиме — 10 л/100 км. А в реальности? Если верить трип-компьютеру, даже при спокойной езде Explorer ест 13,2 л/100 км. На обратном пути ради интереса залил 95‑й бензин, но расход упал несущественно — до 12,6 л/100 км.

За 2000 км на горючку я выложил около 9000 рублей. Дизельный вседорожник схожих размеров удовлетворился бы десятью литрами на сотню, но такого Эксплорера нет.

Что ж, большой кроссовер отчасти способен заменить полноразмерный минивэн. Но такие машины недешевы и аппетит у них нескромный. А еще нужно раскошелиться на транспортный налог, сервисное обслуживание, дорогие шины… Кроссоверы поменьше, конечно же, дешевле, но третий ряд у них зачастую «детский».

Неужели производители и впрямь считают, что вместительные и экономичные дизельные «вэны» нам ни к чему?