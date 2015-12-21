Если стекла обледенели: тест девяти размораживателей

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Напомним, что в продажу размораживатели стекол поступают в упаковках двух типов — в виде спреев, расфасованных в пластиковые емкости с распылителями пистолетного типа, либо в виде аэрозольных баллончиков. При этом каких-либо специализированных методов оценки этих «размораживающих» препаратов не существует. Поэтому их эффективность зачастую приходится выявлять в ходе так называемых потребительских тестов. Пошли по этому пути и мы, вооружившись собственными представлениями о подобного рода испытаниях.
test-razmorazivateli-01Высвобождение дворников от ледовых оков с помощью скребка может повредить резиновые щетки
То же самое можно сказать и о ситуациях, когда ото льда приходится освобождать стекла передних дверей, в частности в местах прилегания резинового уплотнителя к стеклу. Тут при сильном обмерзании тоже предпочтительнее автохимия.
test-razmorazivateli-02Места прилегания резинового уплотнителя к дверным стеклам освобождать ото льда желательно с помощью автохимии
В нынешнем тесте мы задались целью провести сравнительную оценку воздействия специальной автохимии на ледяную спайку, которая при низких температурах часто образуется между стеклом и резиновым полотном дворников. Чтобы организовать такое сравнение для группы продуктов, было решено провести натурный эксперимент с элементами моделирования. Иначе корректно провести подобный сопоставительный тест непосредственно на автомобилях весьма сложно — практически невозможно обеспечить всем его участникам одинаковые условия испытаний.
test-razmorazivateli-03На некоторых машинах щетка тылового дворника иногда примерзает прямо к задней двери
Суть моделирования вкратце заключалась в следующем. Для каждого образца изготавливается небольшая стеклянная пластина и миниатюрный тарированный брусок из эластичной резины, имитирующей полотно щетки. Оба элемента смачиваются водой, затем брусок кладется на стекло и выносится на улицу на 7-градусный мороз. Здесь наша парочка выдерживается до полного схватывания примерно полтора часа, затем пластина закрепляется вертикально в специальном держателе и с помощью шприца 1,5 мл исследуемого размораживателя аккуратно наносится на ледовый стык между резиной и стеклом. Примерно такой объем препарата «выстреливается» при нажатии на курок из пластикового триггерного флакона или распыляется при разовом секундном нажатии на клапан аэрозольного баллончика.
После нанесения препарата засекаем время, в течение которого происходит размораживающее «отмачивание» бруска, позволяющее ему под действием собственного веса отделиться от стеклянной поверхности. Чем меньше время «отмачивания», тем лучше.
test-razmorazivateli-04Препарат наносится на ледовый стык между резиной и стеклом с помощью шприца
Как видим, такой подход к оценке размораживающих свойств ставит всех участников теста в равные условия, поскольку испытания проводятся при одной и той же температуре и с одинаковым количеством того или иного продукта. Всего в тесте приняло участие девять образцов различных торговых марок, более половины которых родом из России, остальные зарегистрированы за рубежом. Начнем с аутсайдеров.
3-е место
test-razmorazivateli-05
- Наименование препарата: размораживатель стекол и замков
- Торговая марка: Fill inn
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 520
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 150
test-razmorazivateli-06
- Наименование препарата: De-Icer
- Торговая марка: Gunk
- Страна-производитель: США
- Объем флакона, мл: 400
- Основной компонент: технический спирт
- Ориентировочная цена, руб.: 260
Производитель позиционирует свой аэрозольный продукт как универсальное средство, которое можно использовать как для удаления льда со стекол, так и для оттаивания дворников, а также для размораживания личинок дверных замков. В ходе нашего экспериментального моделирования американский аэрозоль продемонстрировал не самый лучший результат.
test-razmorazivateli-07
- Наименование препарата: стеклоочиститель
- Торговая марка: «Мойщик»
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 350
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 160
2-е место
test-razmorazivateli-08
- Наименование препарата: Entfroster
- Торговая марка: Pingo
- Страна-производитель: Германия
- Объем флакона, мл: 500
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 300
test-razmorazivateli-09
- Наименование препарата: Антилед
- Торговая марка: «Элтранс»
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 500
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 170
test-razmorazivateli-010
- Наименование препарата: BlueStar de-icer
- Торговая марка: CarPlan
- Страна-производитель: Англия
- Объем флакона, мл: 300
- Основной компонент: дипропиленгликоль
- Ориентировочная цена, руб.: 150
1-е место
test-razmorazivateli-011
- Наименование препарата: Антилед
- Торговая марка: Liqui Moly
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 500
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 155
test-razmorazivateli-012
- Наименование препарата: Антилед
- Торговая марка: ASTROhim
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 500
- Основной компонент: изопропил
- Ориентировочная цена, руб.: 130
test-razmorazivateli-013
- Наименование препарата: Windscreen De-Icer
- Торговая марка: Sintec
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 500
- Основной компонент: пропанол
- Ориентировочная цена, руб.: 120
Размораживатель стекол производится компанией «Обнинскоргсинтез», одним из крупных автохимических предприятий России. В целом качество препарата соответствует статусу компании, по крайней мере при температурах до —10 градусов его применимость как размораживателя достаточно эффективна. Что отчасти подтвердил и наш тест, проведенный на 7-градусном морозе.
***
Что же показал сравнительный эксперимент? Судя по всему, наше моделирование оказалось более жестким испытанием для препаратов, нежели банальная проверка на оттаивание дворников в автомобиле. Ледовая спайка между резиновым бруском и стеклом на деле оказалась куда прочнее, чем предполагалось, поэтому даже самый «быстрый» образец не преодолел временную планку в 2 минуты. Тем не менее, как мы и ожидали, в ходе теста исследуемые образцы показали различные результаты, согласно которым мы в итоге разделили участников теста на три группы. В первую — группу лидеров — попали два препарата отечественных брендов (Sintec и ASTROhim) и один немецкого (Liqui Moly). Они быстрее всех (примерно за две с половиной минуты) «отклеили» примороженную резину от стекла. Вторая группа — это середнячки, куда вошли Pingo (Германия), «Элтранс» (Россия) и CarPlan BlueStar (Англия). Им удалось справиться с ледовой спайкой за три с половиной минуты. Наконец, третья группа — это препараты-аутсайдеры, к которым относятся два состава американских брендов Gunk и Fill Inn и российский «Мойщик». Эти средства смогли растопить лед после четырех минут ожидания.
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