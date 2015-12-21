Если стекла обледенели: тест девяти размораживателей

Автомобильные размораживатели стекол, впервые появившись на нашем рынке лет десять назад, довольно быстро стали популярны среди водителей. Правда, по своей эффективности отдельные препараты этой группы заметно различаются, что периодически подтверждают и результаты наших тестов. В очередном из них мы столкнули друг с другом сразу девять экземпляров.

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Напомним, что в продажу размораживатели стекол поступают в упаковках двух типов — в виде спреев, расфасованных в пластиковые емкости с распылителями пистолетного типа, либо в виде аэрозольных баллончиков. При этом каких-либо специализированных методов оценки этих «размораживающих» препаратов не существует. Поэтому их эффективность зачастую приходится выявлять в ходе так называемых потребительских тестов. Пошли по этому пути и мы, вооружившись собственными представлениями о подобного рода испытаниях.

test-razmorazivateli-01 Высвобождение дворников от ледовых оков с помощью скребка может повредить резиновые щетки

В ходе нашего предыдущего теста размораживателей стекол мы оценивали их морозостойкость и «текучесть» при низких температурах. На сей раз мы решили детализировать испытания, сделав их более предметными. Как свидетельствует многолетний опыт зимней эксплуатации различных автомобилей, накопленный нашими тест-пилотами, в подавляющем большинстве случаев стекла машины приходится освобождать от примерзшего снега или корки льда пластиковым скребком . Средствам автохимии здесь, как правило, отводится второстепенная роль. Но у них есть одно неоспоримое преимущество в случаях, когда необходимо бережно, без риска повреждения, отодрать намертво примерзшие к стеклу щетки дворников.

То же самое можно сказать и о ситуациях, когда ото льда приходится освобождать стекла передних дверей, в частности в местах прилегания резинового уплотнителя к стеклу. Тут при сильном обмерзании тоже предпочтительнее автохимия.

test-razmorazivateli-02 Места прилегания резинового уплотнителя к дверным стеклам освобождать ото льда желательно с помощью автохимии

Не стоит забывать и про конструктивные особенности того или иного стеклоочистителя. Наглядный пример — кроссовер Hyundai Santa Fe первого поколения , привод поводка заднего дворника которого находится в двери багажника. Причем щетка при выключении автоматически перемещается со стекла на дверь. Иначе нельзя — стекло там откидное, сделанное для экспресс-доступа к багажнику во время стоянки. Так вот, щетка при обледенении примерзает уже не к стеклу, а к задней двери! И как прикажете ее высвобождать? Скоблить пластиком по краске? Понятно, что лучше воспользоваться размораживателем.

В нынешнем тесте мы задались целью провести сравнительную оценку воздействия специальной автохимии на ледяную спайку, которая при низких температурах часто образуется между стеклом и резиновым полотном дворников. Чтобы организовать такое сравнение для группы продуктов, было решено провести натурный эксперимент с элементами моделирования. Иначе корректно провести подобный сопоставительный тест непосредственно на автомобилях весьма сложно — практически невозможно обеспечить всем его участникам одинаковые условия испытаний.

test-razmorazivateli-03 На некоторых машинах щетка тылового дворника иногда примерзает прямо к задней двери

Суть моделирования вкратце заключалась в следующем. Для каждого образца изготавливается небольшая стеклянная пластина и миниатюрный тарированный брусок из эластичной резины, имитирующей полотно щетки. Оба элемента смачиваются водой, затем брусок кладется на стекло и выносится на улицу на 7-градусный мороз. Здесь наша парочка выдерживается до полного схватывания примерно полтора часа, затем пластина закрепляется вертикально в специальном держателе и с помощью шприца 1,5 мл исследуемого размораживателя аккуратно наносится на ледовый стык между резиной и стеклом. Примерно такой объем препарата «выстреливается» при нажатии на курок из пластикового триггерного флакона или распыляется при разовом секундном нажатии на клапан аэрозольного баллончика.

После нанесения препарата засекаем время, в течение которого происходит размораживающее «отмачивание» бруска, позволяющее ему под действием собственного веса отделиться от стеклянной поверхности. Чем меньше время «отмачивания», тем лучше.

test-razmorazivateli-04 Препарат наносится на ледовый стык между резиной и стеклом с помощью шприца

Как видим, такой подход к оценке размораживающих свойств ставит всех участников теста в равные условия, поскольку испытания проводятся при одной и той же температуре и с одинаковым количеством того или иного продукта. Всего в тесте приняло участие девять образцов различных торговых марок, более половины которых родом из России, остальные зарегистрированы за рубежом. Начнем с аутсайдеров.

3-е место

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Наименование препарата: размораживатель стекол и замков

Торговая марка: Fill inn

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 520

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 150

Универсальное аэрозольное средство для удаления льда со стекол, фар, зеркал, замков и щеток. Препарат поставляется в довольно громоздком баллончике емкостью 520 мл, и держать такой флакон на морозе, особенно в перчатках, не всегда и не всем будет удобно. Как минус стоит отметить резкий запах. В качестве размораживателя ледовой спайки «стекло-резина» данный препарат показал себя на «удовлетворительно».

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Наименование препарата: De-Icer

Торговая марка: Gunk

Страна-производитель: США

Объем флакона, мл: 400

Основной компонент: технический спирт

Ориентировочная цена, руб.: 260

Производитель позиционирует свой аэрозольный продукт как универсальное средство, которое можно использовать как для удаления льда со стекол, так и для оттаивания дворников, а также для размораживания личинок дверных замков. В ходе нашего экспериментального моделирования американский аэрозоль продемонстрировал не самый лучший результат.

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Наименование препарата: стеклоочиститель

Торговая марка: «Мойщик»

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 350

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 160

Данный препарат мы приобрели, что называется, за компанию, тем более что изготовлен он на основе изопропилового спирта и, согласно описанию, должен работать даже при 20-градусных морозах. Продукт отличает оригинальная форма флакона, в крышку которой имплантирован распылитель и водосгонный скребок из плотной резины. Мы пробовали — зеркала заднего вида и боковые стекла водительских дверей он от грязи чистит неплохо. Как средство для размораживания щеток «Мойщик» показал более-менее приемлемый результат.

2-е место

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Наименование препарата: Entfroster

Торговая марка: Pingo

Страна-производитель: Германия

Объем флакона, мл: 500

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 300

Этот немецкий размораживатель достаточно давно знаком российским автомобилистам, хотя в отношении его эффективности мнения пользователей часто не совпадают. Что касается нашего теста, то здесь Entfroster показал хороший результат. От прочих жидкостных аналогов препарат отличается отсутствием резкого запаха (это плюс) и заметно более высокой ценой (это минус).

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Наименование препарата: Антилед

Торговая марка: «Элтранс»

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 500

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 170

Если ориентироваться на описание препарата, то это должен быть один из самых медленных участников теста — производитель рекомендует после нанесения данного средства на лед подождать еще 5–10 мин. А за такое время стекла уже можно попросту отогреть горячим воздухом . Правда, в нашем тесте размораживатель отработал заметно быстрее.

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Наименование препарата: BlueStar de-icer

Торговая марка: CarPlan

Страна-производитель: Англия

Объем флакона, мл: 300

Основной компонент: дипропиленгликоль

Ориентировочная цена, руб.: 150

Английский аэрозоль в ходе экспериментального моделирования в целом продемонстрировал неплохой результат по размораживанию ледового стыка стекла и резины. В числе плюсов отметим также удобную (вытянутую) форму баллончика, облегчающую его удержание в ладони. Минусы — небольшой объем и достаточно высокая цена.

1-е место

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Наименование препарата: Антилед

Торговая марка: Liqui Moly

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 500

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 155

Единственный из иностранных брендов, представленных в нынешнем тесте, который попал в тройку лидеров. Любопытно, что при этом сам продукт изготовлен на одном из российских предприятий, причем по фирменной рецептуре и под контролем компании Liqui Moly. Видимо, из-за этой рецептуры размораживатель обладает ощутимым спиртовым запахом . Что, впрочем, не помешало ему занять одно из первых мест.

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Наименование препарата: Антилед

Торговая марка: ASTROhim

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 500

Основной компонент: изопропил

Ориентировочная цена, руб.: 130

Тем, кто не знаком с линейкой отечественной продукции марки ASTROhim, подскажем, что в ее ассортименте есть не только жидкостные (в виде спреев), но и аэрозольные размораживатели стекол. Об эффективности последних мы ничего не скажем, так как их не испытывали, а вот что касается спреев, то вполне можем их рекомендовать. Даже несмотря на то, что они также обладают несколько резковатым «изопропиловым» запахом.

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Наименование препарата: Windscreen De-Icer

Торговая марка: Sintec

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 500

Основной компонент: пропанол

Ориентировочная цена, руб.: 120

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Размораживатель стекол производится компанией «Обнинскоргсинтез», одним из крупных автохимических предприятий России. В целом качество препарата соответствует статусу компании, по крайней мере при температурах до —10 градусов его применимость как размораживателя достаточно эффективна. Что отчасти подтвердил и наш тест, проведенный на 7-градусном морозе.

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Что же показал сравнительный эксперимент? Судя по всему, наше моделирование оказалось более жестким испытанием для препаратов, нежели банальная проверка на оттаивание дворников в автомобиле. Ледовая спайка между резиновым бруском и стеклом на деле оказалась куда прочнее, чем предполагалось, поэтому даже самый «быстрый» образец не преодолел временную планку в 2 минуты. Тем не менее, как мы и ожидали, в ходе теста исследуемые образцы показали различные результаты, согласно которым мы в итоге разделили участников теста на три группы. В первую — группу лидеров — попали два препарата отечественных брендов (Sintec и ASTROhim) и один немецкого (Liqui Moly). Они быстрее всех (примерно за две с половиной минуты) «отклеили» примороженную резину от стекла. Вторая группа — это середнячки, куда вошли Pingo (Германия), «Элтранс» (Россия) и CarPlan BlueStar (Англия). Им удалось справиться с ледовой спайкой за три с половиной минуты. Наконец, третья группа — это препараты-аутсайдеры, к которым относятся два состава американских брендов Gunk и Fill Inn и российский «Мойщик». Эти средства смогли растопить лед после четырех минут ожидания.