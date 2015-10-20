Как в тумане: тест шести антизапотевателей

В межсезонье обычно возрастает спрос на специальные препараты, предназначенные для нейтрализации конденсата, появляющегося на внутренней поверхности ветрового стекла. Мы решили на практике оценить эффективность нескольких продуктов этой категории.

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Опасность внезапного появления конденсата, полагаем, не требует особых разъяснений. Одномоментное образование на лобовом стекле большого количества мельчайших капелек приводит к его «затуманиванию» и практически полной потере видимости. Подобное может происходить при проезде определенных участков трассы, где наблюдается скопление холодного воздуха. Это могут быть, например, плохо вентилируемые проезды под эстакадами, тоннели и т.п. В таких случаях даже незначительный (всего в 1–2 градуса по Цельсию) перепад температуры уличного воздуха способен полностью затуманить лобовое стекло. Причем такой процесс вполне вероятен даже при относительно теплой (для межсезонья) погоде.

Приведем наглядный пример. Допустим, на улице +10 С°, а вы едете в машине, в прогретом до +20 С° салоне. Все хорошо, дорога пустая, видимость отличная, ничто не предвещает никаких эксцессов. Но риск внезапного ухудшения видимости и как следствие попадания в ДТП все равно существует, и в данном случае он зависит от относительной влажности воздуха в салоне. Ее критичное для этой конкретной ситуации (о чем мы скажем ниже) значение составляет 60%. Если машина попадет на участок дороги, где температура воздуха будет не +10 С°, а хотя бы +9 С°, можете не сомневаться — внутренняя сторона лобового стекла начнет быстро покрываться «испариной».

А происходит все из-за того, что внутренняя поверхность ветрового стекла «прошла» через так называемую точку росы. Данный показатель определяет то значение температуры воздуха, при достижении которой влага из него выделяется в виде конденсата. Как такое может быть, спросите вы, ведь в прогретом салоне относительная влажность воздуха была всего 60%? Оказывается, может! Дело в том, что 60% влаги при температуре +20 С° означает концентрацию водяных паров в воздухе на уровне примерно 9,6 г/м 3. Но эта же концентрация при понижении температуры до +9 С° сразу преобразует относительную влажность до уровня 100%, что вызовет появление конденсата. Именно такой процесс мы обычно и наблюдаем при соприкосновении теплого воздуха с внутренней поверхностью лобового стекла, которое подверглось резкому охлаждению извне.

test-anti-klimat-1600 Если нажать на кнопку экстренного «осушения», то сразу же включится кондиционер и начнется активный обдув стекла

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Многие автопроизводители уже давно изучили данную проблематику, и в современных машинах для экстренной борьбы с запотеванием стекол даже выделена отдельная кнопка в интерфейсе управления климат-контролем. Так вот, если нажать на нее, то вы наверняка заметите, что сразу же включится кондиционер и начнется активный обдув стекла. Алгоритм противодействия совершенно верный: кондиционер, интенсивно охлаждая и подсушивая воздух, уменьшает разницу температур между ним и ветровым стеклом, тем самым отодвигая точку росы в сторону нулевой отметки. Но это, повторимся, экстренный вариант, да и кондиционер есть далеко не в каждой машине. Как же быть?

Один из доступных и распространенных вариантов борьбы с конденсатом сегодня предлагают производители автохимии. Это превентивная обработка внутренней поверхности стекол специальными средствами, так называемыми антизапотевателями. Кстати, некоторые поставщики таких продуктов иногда указывают, что их средство предотвращает выпадение конденсата. Данное утверждение, на наш взгляд, не вполне корректно, так как противоречит самому механизму этого физического процесса. Очевидно, что конденсат при соприкосновении теплого воздуха с холодной стеклянной поверхностью будет появляться всегда. Вопрос в другом: как после этого будет выглядеть стекло — затуманенным, слегка увлажненным или покрытым каплями воды? Основная же задача любого антизапотевателя — предотвратить именно внезапное затуманивание, поскольку оно сильнее всего ухудшает видимость при появлении конденсата.

Основу таких препаратов составляет спиртовой раствор, а принцип действия базируется на существенном снижении адгезии «проспиртованного» стекла и влаги. Поэтому, если стекло не обработано, то мельчайшие капельки конденсата будут прилипать к стеклянной поверхности, ухудшая видимость.

test-anti-fonar-1600 В качестве источника света задействовали фонарик, формирующий узкий луч

Если же стекло предварительно обработать антизапотевателем, то действие сил поверхностного натяжения будет «перенаправлено» на то, чтобы из мелких капелек формировались крупные капли, которые под действием собственного веса начинают стекать вниз по поверхности. Иначе говоря, после обработки стекла тумана на нем уже почти не будет, хотя само оно при выпадении конденсата однозначно станет влажным. Видимость при этом несколько ухудшится, так как даже тончайший слой водяной пленки частично искажает очертания наблюдаемого через стекло объекта и снижает уровень освещенности. К слову, последний аспект, а именно относительное изменение уровня освещенности в салоне после появления конденсата на обработанном ветровом стекле, мы и решили использовать для оценки эффективности антизапотевателей.

В итоге после посещения ряда автомагазинов и АЗС у нас набралось шесть образцов, представленных такими брендами: Sintec, ВЭЛВ, Eltrans (все трое из России), Abro (США), Sonax (Германия) и CarPlan (Англия).

test-anti-luxometr-1600 Для замеров освещенности, проводимых до и после выпадения конденсата, был задействован люксометр

Экспериментальная проверка препаратов проводилась на автомобиле Kia Cerato , на лобовом стекле которого мы выделили шесть зон — по одной для каждого участника теста. Стекло изнутри очистили от пыли, высушили и затем каждую зону обработали «закрепленным» за ней антизапотевателем согласно инструкции. Что касается конденсата, то мы инициировали его образование путем несложных манипуляций с клавишами системы климат-контроля.

Для замеров освещенности, проводимых до и после выпадения конденсата, был задействован люксометр — специальный цифровой прибор с фотоэлементом. С его помощью мы фиксировали уровень света, проходящего через лобовое стекло. Источником света в ходе эксперимента служил фонарик, формирующий узкий луч.

Что же показали наши натурные испытания? Начнем с визуального сопоставления результатов действия антизапотевателей. Для этого мы использовали увеличенные фрагменты фотографий номерного знака, отснятых через обработанные и необработанные участки ветрового стекла до и после выпадения конденсата. Это сопоставление однозначно говорит в пользу антизапотевателей — основная часть препаратов со своей задачей, в целом, справляется неплохо. Более же наглядно об этом свидетельствуют замеры освещенности, зафиксированные люксометром. Полученные данные и стали основой для итогового рейтинга, который мы составили для наших участников теста. Итак, наименьшее (7–9%) относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата продемонстрировали два «иностранца» — немецкий спрей Sonax и английская жидкость CarPlan, составившие лидирующий тандем участников.

steklo-visualnoe-sravnenie-1 Увеличенные фрагменты фотоснимков, сделанных через ветровое стекло для визуального сопоставления результатов действия антизапотевателей

Впрочем, от ближайших преследователей лидеры ушли недалеко. Буквально на пятки им наступают российский аэрозоль Sintec и американский состав ABRO, разделившие между собой второе место. У них относительное уменьшение уровня освещенности составило 10–13%.

Последнее — третье — место поделили отечественные препараты торговых марок ВЭЛВ и Eltrans. Выпадение конденсата на стекле, обработанном этими продуктами, уменьшило уровень освещенности на 19–23%. Это, кстати, далеко не самые худшие результаты теста. Для справки: стекло, которое вообще не обрабатывалось антизапотевателем, после выпадения конденсата понизило уровень освещенности в салоне до 30–33%. А потому эффект от применения аэрозолей ВЭЛВ и Eltrans какой-никакой, но все же присутствует.

test-anti-pena-eltrans-1600 Антизапотеватель Eltrans представляет собой пенный спрей, что требует особой аккуратности при нанесении препарата на стекло. При сильном нажатии на клапан пена может попасть на торпедо

3-е место

test-anti-velv-1600

Бренд: ВЭЛВ

Название: антизапотеватель

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 210

Цена, руб.: 120

Уровень снижения освещенности, %: 19–23

посредственная нейтрализация тумана на стеклах

легкое снятие пластиковой крышки

заметное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата

test-anti-eltrans-1600

Бренд: Eltrans

Название: антизапотеватель

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 210

Цена, руб.: 110

Уровень снижения освещенности, %: 19–23

посредственная нейтрализация тумана на стеклах.

заметное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата,

продукт представляет собой пенный спрей. Это требует особой аккуратности при нанесении на стекло — при сильном нажатии на клапан пена может попасть на торпедо.

2-е место

test-anti-sintec-1600

Бренд: Sintec

Название: антизапотеватель

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 210

Цена, руб.: 110

Уровень снижения освещенности, %: 10–13

достаточно хорошая нейтрализация тумана на стеклах,

малое снижение уровня освещенности после выпадения конденсата,

доступная цена.

относительно небольшой (по сравнению с другими участниками теста) срок годности — 2 года от даты выпуска.

test-anti-abro-1600

Бренд: ABRO

Название: Anti-Fog Formula

Страна-производитель: США

Объем флакона, мл: 103

Цена, руб.: 190

Уровень снижения освещенности, %: 10–13

достаточно хорошая нейтрализация тумана на стеклах — удобный дозатор, размещенный в крышке флакона,

малое снижение уровня освещенности после выпадения конденсата.

небольшая емкость флакона

относительно высокая цена

1-е место

test-anti-sonax-1600

Бренд: Sonax

Название: спрей против запотевания стекол

Страна-производитель: Германия

Объем флакона, мл: 300

Цена, руб.: 300

Уровень снижения освещенности, %: 7–9

отменная нейтрализация тумана на стеклах,

незначительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата,

длительный (до 5 лет) срок годности.

высокая стоимость.

test-anti-carplan-1600

Бренд: СarPlan

Название: антиконденсат

Страна-производитель: Англия

Объем флакона, мл: 250

Цена, руб.: 280

Уровень снижения освещенности, %: 8–9

отменная нейтрализация тумана на стеклах,

незначительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата.