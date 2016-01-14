Рейд ЗР: покупаем полис ОСАГО

Вновь проверяем ситуацию на рынке ОСАГО. Как торгуют нынче обязательной автогражданкой в регионах? Есть ли очереди, навязывают ли услуги?

01-OSAGO_zr-01_16 В офисах Росгосстраха нет очередей, а допол- нительные страховки навязывать перестали.

В офисах Росгосстраха нет очередей, а дополнительные страховки навязывать перестали.

Посетив весной Калужскую область, мы вернулись в шоке: за полисами ОСАГО люди стояли в многочасовых очередях и записывались на оформление за пару месяцев! Либо вынуждены были приобретать дополнительные, навязанные страховыми компаниями услуги. Все материалы мы отправили в РСА и Банк России, подкрепив их обобщенными обращениями наших читателей почти из всех регионов России. В ведомствах пообещали разобраться.

Мы выждали полгода и отправились на очередные «контрольные закупки» — в Рязанскую и Тульскую области, включив в маршрут крупные города, небольшие городки и даже деревни.

Легенда такова: покупаю 105‑сильный Volkswagen Polo, срочно нужен полис ОСАГО. Я не местный: прописан в Волгоградской области, где территориальный коэффициент равен 0,7. Стаж больше трех лет, возраст — больше 22 лет.

Посмотрим, как торгуют нынче обязательной автогражданкой. Есть ли очереди, навязывают ли услуги.

04-OSAGO_zr-01_16 В АльфаСтраховании отделы продаж авто- гражданки пустуют. Купить полис ОСАГО можно без очереди.

В АльфаСтраховании отделы продаж автогражданки пустуют. Купить полис ОСАГО можно без очереди.

Рязанская область

В областном центре предостаточно страховых контор. Первой на моем пути оказалась компания Страж. Сотрудница принялась изучать мой паспорт и быстро потеряла ко мне интерес:

— Мы не сможем продать вам полис ОСАГО — оформляем только жителей ближайших областей.

— Как же быть?

— Обратитесь в другую компанию.

На улице Урицкого расположены филиалы Ингосстраха и РЕСО. В первом из них пустой зал и скучающие клерки. Я сразу же получил расчет стоимости страховки (3459 рублей) и перечень необходимых документов. Пообещал вернуться, как только оформлю сделку с продавцом. В филиале РЕСО тоже нет очередей — даже машину не захотели осмотреть. Полис были готовы оформить сразу.

Офис Росгосстраха на Первомайском проспекте. Именно эта компания была чемпионом по навязыванию дополнительных услуг. В зале ожидания очередь из десятка человек. Кто-то ворчливо комментирует подорожание полиса, другие обсуждают городские новости. Посетители оказались разговорчивыми:

— Сейчас купить полис ОСАГО легко. А год назад я переплатил две тысячи: пришлось страховать здоровье по дополнительному договору. Пришел сюда снова, поскольку давний клиент и не хочу менять шило на мыло.

03-OSAGO_zr-01_16 В офисах фирмы ВСК всё неоднозначно: мне удалось «купить» полис ОСАГО только в тульском филиале.

В офисах фирмы ВСК всё неоднозначно: мне удалось «купить» полис ОСАГО только в тульском филиале.

Город Михайлов лежит в 70 км от областного центра. В небольшом офисе компании ВСК ко мне отнеслись с вниманием, но полис не продали — потому что я не местный. Говорят, велик наплыв автовладельцев из соседних регионов (интересно, чем их притягивает Михайлов?), а количество бланков ограничено. Посоветовали обратиться в Росгосстрах, предупредив, что цена будет в два раза выше.

Информация о дороговизне полиса в Росгосстрахе оказалась сильно преувеличенной: здесь попросили всё те же 3459 рублей. Никаких дополнительных страховок от несчастных случаев, от пожара и от залива квартиры мне даже не предложили — но предупредили, что наличие диагностической карты обязательно.

В компании Страж, в рязанском филиале которой мне отказались продать полис, клиентов обслуживала сама директор филиала (так было написано на визитке). Вероятно, высота ее положения позволила принять положительное решение, несмотря на мою прописку в другом регионе. Потребовалось только представить машину на осмотр.