Большие седаны: кто остался на рынке?

Пройдемся по списку полноразмерных и при этом относительно недорогих седанов класса D+, которые выжили на российском рынке в кризисные времена. Премиум рассматривать не будем.

Два типа автомобилей у нас пользуются безоговорочным уважением. Это кроссоверы и, конечно же, седаны. Автомобили с трехобъемным кузовом в России любили всегда и во всех классах. Будь то B, C или D. Но и тут кризис автомобильного рынка не прошел даром, выкосив некоторых когда-то успешных игроков класса D+: Nissan Teana, Opel Insignia и Citroen C5.

Ford Mondeo. Цены: 1 350 000 — 2 032 000 Рублей. Ford Mondeo. Цены: 1 350 000 — 2 032 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 2.0 — 2.5 л (149 — 240 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатый автомат.

Новый Ford Mondeo дебютировал на нашем рынке в прошлом году. Тогда же стартовало его производство во Всеволожске. Кроме эффектной внешности с радиаторной решеткой в стиле Aston Martin в актив седана стоит записать недурно настроенное шасси — управляемость и плавность хода у Мондео на очень высоком уровне. Уже в базе автомобиль будет оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 149 л.с., рассчитанным на 92-й бензин. Механической коробки не предусмотрено, только шестиступенчатый автомат. Также в ассортименте есть два турбомотора серии Ecoboost мощностью 199 и 240 л.с.

Hyundai i40. Цены: 1 099 000 — 1 599 000 рублей. Hyundai i40. Цены: 1 099 000 — 1 599 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 1.6 — 2.0 л (135 — 150 л.с.); дизельный, 1.7 л (141 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат, 7-ступенчатый робот.

Седан Hyundai i40 в прошлом году перенес рестайлинг. И он явно пошел автомобилю на пользу. Базовая версия скрывает под капотом 1,6- литровый двигатель мощностью 135 л.с. и механическую 6-ступенчатую коробку. Кроме того, есть двухлитровый 150-сильный агрегат, работающий в паре с механикой или шестиступенчатым автоматом. Только у i40 из всего класса есть версия с турбодизелем — 1,7-литровый мотор, агрегатированный с семиступенчатым преселективным роботом DCT. Автомобиль отличается неплохой управляемостью, очень просторным задним рядом и вполне демократичным ценником. Из минусов можно отметить небольшие огрехи в эргономике и неважнецкую шумоизоляцию у бензиновых версий. Помимо седана в линейке модели есть универсал.

Kia Optima. Цены: 1 099 900 — 1 734 900 рублей. Kia Optima. Цены: 1 099 900 — 1 734 900 рублей. Двигатели: бензиновые, 2.0 — 2.4 л (150 — 245 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат.

Оптима в 2016 году предстала перед нами в новом поколении. Наряду с дерзкой внешностью, которой выделялась еще ее предшественница, модель сохранила и другие достоинства: просторный задний ряд, большой багажник, щедрое оснащение и, самое главное, демократичные ценники. Отрадно, что при создании нового поколения были устранены два главных недостатка прошлого автомобиля — неважная плавность хода и посредственная, по меркам класса, шумоизоляция. Оптима, наверное, один из лучших автомобилей сегмента по соотношению цены и качества. А тем, кому недостаточно 150 или 188 сил атмосферных двигателей, адресована Optima GT с 245-сильным двухлитровым турбомотором.

Mazda 6. Цены: 1 204 000 — 1 654 600 рублей Mazda 6. Цены: 1 204 000 — 1 654 600 рублей. Двигатели: бензиновые, 2.0 — 2.5 л (150 — 192 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат.

Обновленная «шестерка» Мазды покоряет, в первую очередь, внешностью. Интерьер также выглядит свежо, хотя нынешнее поколение Мазды 6 уже немолодо. При этом эргономика на высоте. Как и управляемость — проходить повороты Мазда умеет. А если вспомнить про линейку резвых двигателей Skyactiv объемом 2 и 2,5 литра, то «шестерку» можно смело назвать одним из самых драйверских седанов в классе. Но и без недостатков не обошлось. Багажник по меркам класса маловат, а шумоизоляция моторного отсека оставляет желать лучшего.

Peugeot 508. Цены: 1 819 000 — 1 999 000 рублей. Peugeot 508. Цены: 1 819 000 — 1 999 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 1.6 л (150 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатый автомат.

Peugeot 508 и до кризиса не пользовался у нас большой популярностью. А с изменением курса и отсутствием локальной сборки цены стали неприлично высокими. Под капотом безальтернативный 1,6-литровый 150-сильный турбомотор в паре с шестиступенчатым автоматом. За базовый автомобиль просят минимум 1 819 000 рублей. Многовато. Жаль, ведь автомобиль вышел интересным. С достойной управляемостью, проработанной эргономикой и неплохой динамикой, учитывая отдачу двигателя.

Skoda Superb. Цены: 1 294 000 — 2 494 000 рублей. Skoda Superb. Цены: 1 294 000 — 2 494 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 1.4 — 2.0 л (125 — 280 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатая механика, 6- и 7-ступенчатый робот.

Нынешняя Skoda Superb, в отличие от предшественницы с системой Twindoor, честный лифтбек. В гамме исключительно турбомоторы объемом от 1,4 до 2 литров. В линейке есть и шестиступенчатая механика, и преселективы DSG с шестью и семью ступенями. В активе Шкоды огромный багажник, просторный салон и великолепный баланс управляемости и плавности хода. Но если набрать большое количество опций, ценник автомобиля быстро убежит далеко за два миллиона.

Toyota Camry. Цены: 1 364 000 — 1 960 000 рублей. Toyota Camry. Цены: 1 364 000 — 1 960 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 2.0 — 3.5 л (150 — 249 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатый автомат.

Камри уже много лет остается бесспорным лидером класса, безоговорочно опережая всех конкурентов на нашем рынке. В ее активе накопленная годами репутация надежного и неприхотливого автомобиля. К тому же Тойота обладает высокой ликвидностью на рынке, очень медленно теряя в цене. Toyota Camry может похвастать достойной плавностью хода, просторным салоном и вместительным багажником. Но отточенной управляемостью не блещет. А еще автомобиль очень популярен у угонщиков, из-за чего за каско придется выложить кругленькую сумму.

Volkswagen Passat. Цены: 1 489 000 — 2 029 000 рублей. Volkswagen Passat. Цены: 1 489 000 — 2 029 000 рублей. Двигатели: бензиновые, 1.4 — 1.8 л (125 — 180 л.с.). Трансмиссия: 6-ступенчатая механика, 7-ступенчатый робот.

Пассат восьмого поколения, в отличие от прошлой модели, в России не собирают. Отсюда и негуманный прайс-лист. За базовый автомобиль со 125-сильным турбомотором и шестиступенчатой механикой просят без малого полтора миллиона. А топовые исполнения по стоимости могут потягаться с премиум-сегментом. Впрочем, у Пассата почти нет слабых мест. И динамика, и плавность хода на высоте. При этом платформа MQB гарантирует отличное поведение на дороге. Кроме седана в гамме есть и универсал, и внедорожная версия Alltrack с увеличенным клиренсом и полным приводом 4Motion.

Цены действительны на 5.08.2016

Фото: фирмы-производители