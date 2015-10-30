Повышаем стандарты с Volkswagen Passat Alltrack нового поколения

«Внедорожный» универсал — идеальный для меня автомобиль. На все случаи жизни! Рецептов приготовления такого блюда два. Кто-то ограничивается увеличенным клиренсом, пластиковым декором и особой отделкой салона. Другие идут дальше, дополняя обычный «сарай» полным приводом с внедорожными режимами. Именно к такому племени, в котором числятся Volvo XC70, Subaru Outback и Skoda Octavia Scout, относится Passat Alltrack второго поколения.

00-Passat-Alltrack_zr-11_15-HDR Volkswagen Passat Alltrack

ОБЪЕМ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Узнаю Alltrack сразу же — его выделяет не только новый морковный окрас. В глаза бросаются иные бамперы, некрашеный пластик по периметру и 18-дюймовые колеса. Они же, отчасти, «виновники» повышенного клиренса. Вторая причина высокой посадки — удлиненные пружины. Общая прибавка в клиренсе (с учетом более высокого профиля шин) — всего 27 мм. И вот курьез: обычные Пассаты поставляют к нам с пакетом для плохих дорог (+ 15 мм), а Alltrack такового не имеет. Выходит, что «внедорожный» универсал лишь на 12 мм выше обычного седана.

Более того, в отличие от предыдущего Олтрека, в новом жизненно важные органы прикрыты не стальной защитой, а пластиковой. Весит она не 16 кг, а втрое меньше. Немцы говорят, что ее прочности вполне достаточно. При случае проверю.

03-Passat-Alltrack_zr-11_15 Volkswagen Passat Alltrack. Салон примечателен лишь иными декоративными вставками и шильдиками Alltrack. Качество и подгонка материалов безупречны, но в душу этот интерьер не западает.

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В строгий интерьер непросто влюбиться с первого взгляда. Его лишь слегка оживляют вставки из перфорированного металла и вездесущие шильдики Alltrack. А уважением к эргономике проникаешься сразу: кресло ergoComfort и великолепный руль связывают с автомобилем так, что не хочется выходить. Но я все же иду к задней двери и открываю багажник — только лишь чтобы удостовериться, что Alltrack готов к дальним путешествиям.

Прямоугольный грузовой отсек дополнен удобной платформой на рельсах для тяжелой поклажи, вместительным подпольем, розеткой и кнопками откидывания спинки заднего дивана. Со сложенными задними сиденьями багажник увеличивается в объеме с 639 до 1769 литров, при этом образуется абсолютно ровная площадка длиной более двух метров. Можно устроиться на ночлег!

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА

Моторы сплошь двухлитровые: бензиновый TSI (220 л.с.) и три турбодизеля (150, 190 и 240 л.с.). Российский рынок, скорее всего, дождется лишь бензинового варианта — и потому именно с него я начал знакомство.

04-Passat-Alltrack_zr-11_15 Volkswagen Passat Alltrack. Электронная панель приборов с массой информации — привилегия машин в комплектации Highline.

У турбодвигателя, известного нам по лифтбеку Octavia RS, доработан алгоритм управления акселератором. Предельные 220 «лошадок» доступны уже с 4420 об/мин и сохраняют свой напор даже после 6000 об/мин. Полка предельного крутящего момента еще шире — с 1500 до 4400 об/мин. Прежде чем активно пользоваться этим арсеналом, докупите удерживающие ремни, дабы содержимое багажника не летало из угла в угол.

Alltrack мгновенно откликается на педаль, с недюжинным напором вжимая меня в кресло. Но — ни нервозности, ни излишней резкости! И расход топлива божеский: 8,6 л/100 км.

Жаль, что дизелей мы не увидим. Больше всего мне по душе 190‑сильный — с ломовым моментом в 400 Н·м. Такой Alltrack почти не уступает в динамике бензиновому, а расходует на пару литров меньше. О типе двигателя напоминает лишь тахометр — дизель урчит еле слышно. И даже на скорости за 160 км/ч разговариваешь с попутчиком не повышая голос — отличная шумоизоляция!

02-Passat-Alltrack_zr-11_15 Volkswagen Passat Alltrack

На автобанных скоростях полноприводный универсал очень стабилен, да и с ходовыми поворотами любого радиуса он справляется играючи — повышение центра тяжести не сказалось на управляемости. Но идеальные немецкие дороги стали и главным разочарованием — потому что полноприводная трансмиссия 4Motion с муфтой Haldex пятого поколения осталась не у дел. Как не пригодилась и имитирующая блокировку межколесного дифференциала система XDS+, доступная с двумя самыми мощными двигателями. Придется разбираться с этими системами на российских «направлениях».

ОБЪЕМ И ЗАДАЧИ

Отличная энерговооруженность, продуманная эргономика, большой и правильный багажник, полный привод. А как хорош собой! Может ли Passat Alltrack не нравиться? Может не понравиться его цена: боюсь, перевалит за два с половиной миллиона рублей. С таким прайсом Alltrack не только объезжает главного идейного конкурента — Volvo XC70, но и догоняет BMW X1 нового поколения. Не удивлюсь, если любители «сараев» скорее обратят внимание на обычный переднеприводный Passat- универсал, благо ждать осталось недолго — его поставки в Россию намечены на грядущий год.

ПЛЮС: Alltrack — универсальное средство для жизни МИНУС: Клиренс увеличен на 12 мм? Это несерьезно