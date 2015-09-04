Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)

В соперники выходящему на российский рынок Volkswagen Passat восьмого поколения мы выбрали Ford Mondeo и Mazda 6. Какие козыри припас для конкурентной борьбы восьмой Пассат?

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FORD MONDEO 2,0 л, 199 л.с., 6‑ступенчатый автомат, Titanium, опции — 1 774 000 руб.; MAZDA 6 2,5 л, 192 л.с., 6‑ступенчатый автомат, Supreme Plus, опции — 1 626 000 руб.; VOLKSWAGEN PASSAT 1,8 л, 180 л.с., 7‑ступенчатый робот DSG, Highline, опции — 2 350 000 руб.

В том, что некоторые автомобильные новинки добираются до России долгие месяцы, нашей с вами вины — никакой. Сроки зависят от политики бренда, длительности сертификационных испытаний и россыпи других факторов.

Однако порой именно своевременное появление на рынке позволяет выстрелить далеко не идеальной модели (привет, первый Logan!). А опоздание способно похоронить удачный продукт (на ум приходит не оправдавший ожиданий Peugeot 408). Главный герой этого теста — Volkswagen Passat восьмого поколения — дебютировал на Парижском автосалоне в октябре прошлого года, а старт его российским продажам дан лишь сейчас. Пятый Ford Mondeo мы ждали — трудно поверить! — с осени 2012‑го. И лишь рестайлинговая Mazda 6 третьего поколения появилась в адекватные сроки: обновилась под занавес 2014‑го, а уже в феврале первые машины доехали до России.

Тем не менее каждый из «опоздавших» способен прийтись российским покупателям по душе — в первую очередь тем, для кого Toyota Camry, Hyundai i40 или Peugeot 508 априори пресны и безвкусны.

ПРОЦЕНТ ЖИРНОСТИ

300-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15 VW Passat.

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Взгляните на Mondeo в профиль! Ford длиннее Мазды лишь на миллиметр. Но его 17‑дюймовые колеса теряются в арках, а кузов визуально настолько тяжел, что вызывает ассоциации с карикатурным качком на тонких ножках. Этаким Джонни Браво. Да, с определенных ракурсов Mondeo красив, но хочется любоваться машиной не только в три четверти спереди.

Мои симпатии обращены к Мазде, которая дарит эстетическое удовольствие с любого ракурса. Силуэт «шестерки» воздушен и стремителен — она «едет», даже когда стоит!

А новый Passat — как хороший официант, которого не замечаешь. Несмотря на яркие детали вроде цельнотянутой радиаторной решетки и выразительного «изгиба Хофмайстера» боковых окон, в потоке его несложно спутать со старым.

YAKU0059 VW Passat. Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный.На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.

Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный. На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.

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С интерьерами та же история. Ford — качественный, но грубый: с хорошими материалами отделки, но с удручающим, давящим дизайном передней панели. С неплохим головным устройством, но с марким тачскрином и некрасивыми круглыми кнопками на пластмассовом пустыре центральной консоли.

Mazda — изящная и минималистичная, обильно обшитая кожей. Почти без изъянов, не считая отсутствия нормальной кнопки блокировки дверей (ее роль играет неудобный язычок на двери).

А Volkswagen — это просто Volkswagen. Качественный, выверенный, инновационный. Не запоминающийся ничем, кроме бесконечной линии дефлекторов, разрываемой квадратом аналоговых часов и 12,3‑дюймовым пятном дисплея панели приборов.

Задние пассажиры — вот кому запомнится новый Passat!

Во‑первых, ошеломительным пространством для коленей. А во‑вторых, отдельным климатическим блоком, тогда как «шестерка» с Mondeo могут предложить лишь пару дефлекторов. И все же преимущество «немца» не абсолютное. Если говорить о поездке сзади втроем, предпочтительнее всех — Ford.

200-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15 Forf Mondeo.

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Мéста для вещей пятерых путешественников достаточно во всех машинах: огромный 452‑литровый багажник «американца» (в отличие от прежнего Mondeo, разработанного европейским отделением компании Ford, пятое поколение спроектировано в США) практически не уступает фольксвагеновскому (460 литров) — вдобавок проем на 25 мм шире.

А вот красавица Mazda отстает: объем ее багажника всего 380 литров.

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО

На ровном асфальте хороши все. Но если в азартном поведении Мазды я не сомневался в принципе, а талантами Фольксвагена успел восхититься на европейской презентации (ЗР, 2014, № 12), то Ford удивлял меня в режиме реального времени. Здесь и сейчас!

YAKU1160 Forf Mondeo. К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки.Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.

К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки. Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.

Как уже сказано, нынешний Mondeo — настоящий «американец». И национальной убаюкивающей плавностью хода радует с первых минут. А теперь представьте мое удивление, когда столь мягкий и комфортный, без малого пятиметровый «диван» начал послушно прописывать траектории в ходовых виражах. Без сколько-нибудь ощутимых кренов! «Валить» на Форде приятно как по ровным, так и по убитым дорогам. Моментного 199‑сильного турбомотора объемом два литра хватает везде и всегда, а шестиступенчатый автомат с нарубленными крупными ломтями передачами радует адекватным откликом даже в режиме Drive.

Volkswagen Passat с семиступенчатым «сухим» роботом DSG и 180‑сильным мотором 1.8 TFSI едет не хуже. Передачи нарезаны мельче, но переключения здесь еще быстрее — цельные, безразрывные. А управляемость и вовсе приятнее фордовской: если Mondeo в городе печалит чересчур острым рулем, то у Пассата обратная связь на руле великолепна во всех ездовых режимах. По части плавности хода автомобили очень близки, за одним лишь исключением: Ford чуть мягче проходит крупные поперечные трещины на больших скоростях. Но в целом — разница в едва уловимых нюансах.