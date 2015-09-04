Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)

В соперники выходящему на российский рынок Volkswagen Passat восьмого поколения мы выбрали Ford Mondeo и Mazda 6. Какие козыри припас для конкурентной борьбы восьмой Пассат?

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

Ford Mondeo
Ford Mondeo

Ford > Mondeo

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FORD MONDEO 2,0 л, 199 л.с., 6‑ступенчатый автомат, Titanium, опции — 1 774 000 руб.; MAZDA 6 2,5 л, 192 л.с., 6‑ступенчатый автомат, Supreme Plus, опции — 1 626 000 руб.; VOLKSWAGEN PASSAT 1,8 л, 180 л.с., 7‑ступенчатый робот DSG, Highline, опции — 2 350 000 руб.

В том, что некоторые автомобильные новинки добираются до России долгие месяцы, нашей с вами вины — никакой. Сроки зависят от политики бренда, длительности сертификационных испытаний и россыпи других факторов.

Однако порой именно своевременное появление на рынке позволяет выстрелить далеко не идеальной модели (привет, первый Logan!). А опоздание способно похоронить удачный продукт (на ум приходит не оправдавший ожиданий Peugeot 408). Главный герой этого теста — Volkswagen Passat восьмого поколения — дебютировал на Парижском автосалоне в октябре прошлого года, а старт его российским продажам дан лишь сейчас. Пятый Ford Mondeo мы ждали — трудно поверить! — с осени 2012‑го. И лишь рестайлинговая Mazda 6 третьего поколения появилась в адекватные сроки: обновилась под занавес 2014‑го, а уже в феврале первые машины доехали до России.

Тем не менее каждый из «опоздавших» способен прийтись российским покупателям по душе — в первую очередь тем, для кого Toyota Camry, Hyundai i40 или Peugeot 508 априори пресны и безвкусны.

ПРОЦЕНТ ЖИРНОСТИ

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300-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15VW Passat.
VW Passat.

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Взгляните на Mondeo в профиль! Ford длиннее Мазды лишь на миллиметр. Но его 17‑дюймовые колеса теряются в арках, а кузов визуально настолько тяжел, что вызывает ассоциации с карикатурным качком на тонких ножках. Этаким Джонни Браво. Да, с определенных ракурсов Mondeo красив, но хочется любоваться машиной не только в три четверти спереди.

Мои симпатии обращены к Мазде, которая дарит эстетическое удовольствие с любого ракурса. Силуэт «шестерки» воздушен и стремителен — она «едет», даже когда стоит!

А новый Passat — как хороший официант, которого не замечаешь. Несмотря на яркие детали вроде цельнотянутой радиаторной решетки и выразительного «изгиба Хофмайстера» боковых окон, в потоке его несложно спутать со старым.

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YAKU0059VW Passat. Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный.На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.
VW Passat. Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный.На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.
Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный. На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.

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00 Mondeo, Camry, Peugeot 508, i-40_zr 06_15 Новый Ford Mondeo против одноклассников: четыре по сто пятьдесят

С интерьерами та же история. Ford — качественный, но грубый: с хорошими материалами отделки, но с удручающим, давящим дизайном передней панели. С неплохим головным устройством, но с марким тачскрином и некрасивыми круглыми кнопками на пластмассовом пустыре центральной консоли.

Mazda — изящная и минималистичная, обильно обшитая кожей. Почти без изъянов, не считая отсутствия нормальной кнопки блокировки дверей (ее роль играет неудобный язычок на двери).

А Volkswagen — это просто Volkswagen. Качественный, выверенный, инновационный. Не запоминающийся ничем, кроме бесконечной линии дефлекторов, разрываемой квадратом аналоговых часов и 12,3‑дюймовым пятном дисплея панели приборов.

Задние пассажиры — вот кому запомнится новый Passat!

Во‑первых, ошеломительным пространством для коленей. А во‑вторых, отдельным климатическим блоком, тогда как «шестерка» с Mondeo могут предложить лишь пару дефлекторов. И все же преимущество «немца» не абсолютное. Если говорить о поездке сзади втроем, предпочтительнее всех — Ford.

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200-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15Forf Mondeo.
Forf Mondeo.

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Мéста для вещей пятерых путешественников достаточно во всех машинах: огромный 452‑литровый багажник «американца» (в отличие от прежнего Mondeo, разработанного европейским отделением компании Ford, пятое поколение спроектировано в США) практически не уступает фольксвагеновскому (460 литров) — вдобавок проем на 25 мм шире.

А вот красавица Mazda отстает: объем ее багажника всего 380 литров.

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО

На ровном асфальте хороши все. Но если в азартном поведении Мазды я не сомневался в принципе, а талантами Фольксвагена успел восхититься на европейской презентации (ЗР, 2014, № 12), то Ford удивлял меня в режиме реального времени. Здесь и сейчас!

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YAKU1160Forf Mondeo. К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки.Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.
Forf Mondeo. К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки.Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.
К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки. Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.

Как уже сказано, нынешний Mondeo — настоящий «американец». И национальной убаюкивающей плавностью хода радует с первых минут. А теперь представьте мое удивление, когда столь мягкий и комфортный, без малого пятиметровый «диван» начал послушно прописывать траектории в ходовых виражах. Без сколько-нибудь ощутимых кренов! «Валить» на Форде приятно как по ровным, так и по убитым дорогам. Моментного 199‑сильного турбомотора объемом два литра хватает везде и всегда, а шестиступенчатый автомат с нарубленными крупными ломтями передачами радует адекватным откликом даже в режиме Drive.

Volkswagen Passat с семиступенчатым «сухим» роботом DSG и 180‑сильным мотором 1.8 TFSI едет не хуже. Передачи нарезаны мельче, но переключения здесь еще быстрее — цельные, безразрывные. А управляемость и вовсе приятнее фордовской: если Mondeo в городе печалит чересчур острым рулем, то у Пассата обратная связь на руле великолепна во всех ездовых режимах. По части плавности хода автомобили очень близки, за одним лишь исключением: Ford чуть мягче проходит крупные поперечные трещины на больших скоростях. Но в целом — разница в едва уловимых нюансах.

А вот идеальная на ровных покрытиях Mazda тушуется на мало-мальски разбитых дорогах. Не столько «благодаря» низкопрофильным шинам, натянутым на 19‑дюймовые диски, сколько из-за короткоходной и жесткой подвески. Чтобы ощутить степень проблем, вовсе не обязательно попадать в ямы. Неаккуратных стыков и крупных дорожных трещин достаточно — от ездового комфорта остается лишь тень. Акустический комфорт — тоже не самая сильная сторона Мазды. Громче всех при интенсивном разгоне поет ее 2,5‑литровый 192‑сильный двигатель — единственный атмосферник в тесте. По разгонной динамике «шестерка» не уступает наддувным моторам соперников, а вот шестиступенчатый автомат немного задумчив в «драйве». Чтобы ускоряться без задержек, львиную долю времени я ездил переведя автомат в Sport — изящным хромированным тумблером слева от селектора коробки.

100-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15

100-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15Mazda 6.
Mazda 6.

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table-03
На замерах тормозного пути со 100 км/ч Mazda 6 оказалась лучшей: 37,4 метра — рекордный показатель в тесте, а может, и во всем сегменте седанов D‑класса! Жаль, усилие на педали не самое адекватное: при экстренном торможении ее придется отчаянно вдавливать в пол. Управлять замедлением на других машинах удобнее, и они понравились нам больше, несмотря на чуть более длинный тормозной путь (37,7 метра — VW; 38 метров — Ford).

ПОСЛЕВКУСИЕ

Какой из трех автомобилей я купил бы себе? Первым делом подумал о Мазде. Она красива, и этим всё сказано. А все ее недостатки — сущая ерунда. Я не беру много вещей даже в продолжительный отпуск, а троих пассажиров на заднем диване последний раз возил лет пять-шесть назад. Шумность? Великолепный Mercedes-AMG GT S тоже запредельно тряский и шумный, но отчасти поэтому мы признали его самым эмоциональным в недавнем суперкаровском тесте (ЗР, 2015, № 8). И признаём Мазду 6 — в этом.

Ford Mondeo, несмотря на близкий ценник (1,7 миллиона рублей), принципиально другой. Тише, комфортабельнее. На разбитых дорогах — надежнее. Он охотнее конкурентов вместит пятерых с их багажом, но, несмотря на отличную управляемость, не вызывает щенячьего восторга. Это бытовой прибор вроде холодильника или стиральной машины, уверенно опередивший по баллам неидеальную, но живую Мазду. Однако я не представляю, чтобы человек, влюбленный в автомобили, искренне захотел его купить. Да и устаревший на фоне соперников интерьер напоминает, что Mondeo несколько опоздал к обеду. А на ужин потенциальные покупатели предпочтут люксовый вседорожник или хотя бы кроссовер. А может быть, даже… Volkswagen Passat. Великолепный «немец» с кучей инновационных «фишек» вроде трехмерной системы с функцией кругового обзора и мультимедийной системы с функцией MirrorLink выступил без запинки. Его эмоциональный градус застыл на пути от пресноватого Форда к заводной Мазде. Он быстрый, просторный, качественный — и самый современный. Несмотря на опоздание в год, прибыл очень вовремя.

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YAKU0186Mazda 6. Приборы бесхитростны, но старомодные монохромные дисплеи не вызывают протеста. Интерьер обновленной «шестерки» самый изящный в трио. Здесь качественная кожа и преимущественно мягкий пластик. Даже запах почти «премиальный». Селектор автомата рестайлинговой машины перемещается по прямому пазу. Хромированный тумблер слева от селектора переводит коробку в недоступный дореформенным «шестеркам» спортивный режим.
Mazda 6. Приборы бесхитростны, но старомодные монохромные дисплеи не вызывают протеста. Интерьер обновленной «шестерки» самый изящный в трио. Здесь качественная кожа и преимущественно мягкий пластик. Даже запах почти «премиальный». Селектор автомата рестайлинговой машины перемещается по прямому пазу. Хромированный тумблер слева от селектора переводит коробку в недоступный дореформенным «шестеркам» спортивный режим.
Интерьер обновленной «шестерки» самый изящный в трио. Здесь качественная кожа и преимущественно мягкий пластик. Даже запах почти «премиальный».
Приборы бесхитростны, но старомодные монохромные дисплеи не вызывают протеста.
Селектор автомата рестайлинговой машины перемещается по прямому пазу. Хромированный тумблер слева от селектора переводит коробку в недоступный дореформенным «шестеркам» спортивный режим.

Autor

Autor
Но недаром же говорят, что дорогá ложка к обеду. В случае с тестовым Пассатом очень дорога — 2 350 000 рублей.

Новый Пассат порадует водителя и приведет в восторг пассажиров. Если лишние полмиллиона не играют решающей роли — смотреть на соперников не стоит вовсе.

Михаил Кулешов

Подайте приборы

Константин ВАСИЛЬЕВ

Автомобильные мультимедиасистемы развиваются настолько стремительно, что некоторые уже сегодня делят аппаратную платформу со смартфонами и планшетами, не уступая им в функционале и производительности. Поэтому возможностям штатных мультимедиа и эргономике рабочего места водителя уделим особое внимание.

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GQ7Q4332Mazda 6. Навигация на базе iGO знает расположение камер ГИБДД и действующие ограничения скорости. Карты HERE Maps обновляются бесплатно первые три года.
Mazda 6. Навигация на базе iGO знает расположение камер ГИБДД и действующие ограничения скорости. Карты HERE Maps обновляются бесплатно первые три года.
Навигация на базе iGO знает расположение камер ГИБДД и действующие ограничения скорости. Карты HERE Maps обновляются бесплатно первые три года.

Система MZD Connect в Мазде порадовала быстродействием и достойной графикой. Информация выводится на семидюймовый TFT-дисплей с разрешением 800×480 пикселей и сенсорным управлением. Экран поддерживает одну точку касания, а сенсорная функция отключается на скорости свыше 8 км/ч — в угоду безопасности. В этом случае контролировать MZD Connect придется шайбой на центральном туннеле или голосовыми командами.

Если подключить смартфон через Bluetooth, можно использовать его как медиаплеер или управлять звонками, СМС и даже электронной почтой. Приятным бонусом оказалась поддержка приложения Stitcher, которое позволяет слушать интернет-радио. Есть и Wi-Fi-приемник для обновления ПО.

Подсказки навигации Navteq выводятся на проекционный дисплей, а у самóй навигации есть ряд дополнительных функций: она учитывает точки расположения стационарных камер ГИБДД, ограничение скорости на данном участке, информацию о пробках, погоде и стоимости топлива на АЗС. Правда, часть этих опций платная.
ПЛЮС: Предупреждает о превышении скорости

МИНУС: Часть опций платная

GQ7Q4089

GQ7Q4089Ford Mondeo. Навигация распознаёт пробки. Жаль, дисплей расположен под таким углом, что на нем хорошо видны отпечатки пальцев.
Ford Mondeo. Навигация распознаёт пробки. Жаль, дисплей расположен под таким углом, что на нем хорошо видны отпечатки пальцев.
Навигация распознаёт пробки. Жаль, дисплей расположен под таким углом, что на нем хорошо видны отпечатки пальцев.

Новый Mondeo оснащен системой SYNC 2 с голосовым управлением фирмы Microsoft. На центральной консоли — 8‑дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 800×480 пикселей. Графика не такая эффектная, как у Мазды, зато интерфейс функциональнее.

Экран поделен на четыре части: «телефон», «навигация», «развлечения» (музыка) и «климат-контроль». Отклики системы чересчур длительные. Ford использует одноядерный процессор ARM Cortex-A8 с тактовой частотой всего 600 мГц. Производительность на выходе скромная, но с основной задачей процессор справляется. В остальном всё как у Мазды: смартфон подключается через Bluetooth, доступно управление звонками, электронной почтой и СМС. Mondeo (как и Mazda) способен зачитать эсэмэску вслух. Есть приемник сигнала Wi-Fi для доступа в Интернет.

Панель приборов с 10‑дюймовым дисплеем куда интереснее. Шкалы аналоговые, а стрелки «рисованные». Меню трип-компьютера подчиняется удобному джойстику, размещенному на левой стороне руля.

В центр панели можно вывести список радиостанций, телефонное меню или подсказки навигации — эта зона подконтрольна правому джойстику.
ПЛЮС: Удобная цифровая приборная панель

МИНУС: Подтормаживает при работе с центральным дисплеем

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YAKU1280VW Passat. Система кругового обзора создает полную иллюзию изображения с внешней камеры, расположенной где-то над автомобилем.
VW Passat. Система кругового обзора создает полную иллюзию изображения с внешней камеры, расположенной где-то над автомобилем.
Система кругового обзора создает полную иллюзию изображения с внешней камеры, расположенной где-то над автомобилем.

Даже не принимая во внимание качественную графику и быстрые отклики информационно-развлекательной системы Discover Pro, нужно признать, что Passat на голову выше соперников благодаря функции MirrorLink. Суть в том, чтобы, подключив смартфон на базе операционной системы Android или iOS (Apple) по USB-кабелю, увидеть на 8‑дюймовом дисплее автомобиля «отражение» телефона.

Зачем? Функционал медиасистемы уходит на второй план — теперь можно использовать приложения смартфона, а это любая навигационная система или браузер для просмотра интернет-страниц. Даже видео можно смотреть, только если его способен воспроизвести сам телефон. Круто? Не спешите с выводами. Без ограничений MirrorLink работает на неподвижном автомобиле, а во время движения активно лишь ограниченное количество приложений, поставляемых или одобренных VW. Безопасность!

Помнится, на европейской презентации машины коллеги радовались функциям Google Earth и Google Street View, позволяющим смотреть панорамы улиц крупных городов. Но в России 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на серверах, расположенных на территории России, — спасибо Сноудену. Проблема в том, что фольксвагеновский сервис CarNet, в частности услуга Guide & Inform, этим требованиям пока не удовлетворяет. Впрочем, и без гугловских фенечек Фольксвагену есть чем порадовать: голосовое управление, жесткий диск на 64 Гб и слот для сим-карты.

Опционные приборы и вовсе размывают границы с премиум-сегментом, ведь такие же ставят на новый Audi TT. Перед глазами водителя большой 12,3‑дюймовый дисплей (1440×540 пикселей), на который нетрудно продублировать навигационную карту, уменьшив и раздвинув «нарисованные» приборы. А вот управление на руле организовано сложновато.
ПЛЮС: Впервые в штатной мультимедиасистеме применена технология MirrorLink

МИНУС: Не все сервисы доступны в России
Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)
Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)
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