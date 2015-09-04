Новый VW Passat против одноклассников: ложка к обеду (ВИДЕО)

000-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15_2
В том, что некоторые автомобильные новинки добираются до России долгие месяцы, нашей с вами вины — никакой. Сроки зависят от политики бренда, длительности сертификационных испытаний и россыпи других факторов.
Однако порой именно своевременное появление на рынке позволяет выстрелить далеко не идеальной модели (привет, первый Logan!). А опоздание способно похоронить удачный продукт (на ум приходит не оправдавший ожиданий Peugeot 408). Главный герой этого теста — Volkswagen Passat восьмого поколения — дебютировал на Парижском автосалоне в октябре прошлого года, а старт его российским продажам дан лишь сейчас. Пятый Ford Mondeo мы ждали — трудно поверить! — с осени 2012‑го. И лишь рестайлинговая Mazda 6 третьего поколения появилась в адекватные сроки: обновилась под занавес 2014‑го, а уже в феврале первые машины доехали до России.
Тем не менее каждый из «опоздавших» способен прийтись российским покупателям по душе — в первую очередь тем, для кого Toyota Camry, Hyundai i40 или Peugeot 508 априори пресны и безвкусны.
ПРОЦЕНТ ЖИРНОСТИ
300-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15VW Passat.
300-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15VW Passat.
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Взгляните на Mondeo в профиль! Ford длиннее Мазды лишь на миллиметр. Но его 17‑дюймовые колеса теряются в арках, а кузов визуально настолько тяжел, что вызывает ассоциации с карикатурным качком на тонких ножках. Этаким Джонни Браво. Да, с определенных ракурсов Mondeo красив, но хочется любоваться машиной не только в три четверти спереди.
Мои симпатии обращены к Мазде, которая дарит эстетическое удовольствие с любого ракурса. Силуэт «шестерки» воздушен и стремителен — она «едет», даже когда стоит!
А новый Passat — как хороший официант, которого не замечаешь. Несмотря на яркие детали вроде цельнотянутой радиаторной решетки и выразительного «изгиба Хофмайстера» боковых окон, в потоке его несложно спутать со старым.
YAKU0059VW Passat. Для описания фольксвагеновского интерьера хватит трех слов: продуманный, качественный, воздушный.На месте привычных приборов — 12,3‑дюймовый дисплей. Размеры тахометра и спидометра можно уменьшить, освободив место для вспомогательной информации.
С интерьерами та же история. Ford — качественный, но грубый: с хорошими материалами отделки, но с удручающим, давящим дизайном передней панели. С неплохим головным устройством, но с марким тачскрином и некрасивыми круглыми кнопками на пластмассовом пустыре центральной консоли.
Mazda — изящная и минималистичная, обильно обшитая кожей. Почти без изъянов, не считая отсутствия нормальной кнопки блокировки дверей (ее роль играет неудобный язычок на двери).
А Volkswagen — это просто Volkswagen. Качественный, выверенный, инновационный. Не запоминающийся ничем, кроме бесконечной линии дефлекторов, разрываемой квадратом аналоговых часов и 12,3‑дюймовым пятном дисплея панели приборов.
Задние пассажиры — вот кому запомнится новый Passat!
Во‑первых, ошеломительным пространством для коленей. А во‑вторых, отдельным климатическим блоком, тогда как «шестерка» с Mondeo могут предложить лишь пару дефлекторов. И все же преимущество «немца» не абсолютное. Если говорить о поездке сзади втроем, предпочтительнее всех — Ford.
200-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15Forf Mondeo.
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Мéста для вещей пятерых путешественников достаточно во всех машинах: огромный 452‑литровый багажник «американца» (в отличие от прежнего Mondeo, разработанного европейским отделением компании Ford, пятое поколение спроектировано в США) практически не уступает фольксвагеновскому (460 литров) — вдобавок проем на 25 мм шире.
А вот красавица Mazda отстает: объем ее багажника всего 380 литров.
ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО
На ровном асфальте хороши все. Но если в азартном поведении Мазды я не сомневался в принципе, а талантами Фольксвагена успел восхититься на европейской презентации (ЗР, 2014, № 12), то Ford удивлял меня в режиме реального времени. Здесь и сейчас!
YAKU1160Forf Mondeo. К материалам отделки и эргономике интерьера Mondeo сложно придраться. Но массивная глыба передней панели явно переутяжелена, а тачскрин мультимедийной системы «собирает» все отпечатки.Аналоговые шкалы и «рисованные» стрелки — решение интересное и оригинальное. Трип-компьютер на удивление органично вписался в окружность тахометра. Компоновка консоли логична, однако большие пустыри черного пластика выглядят некрасиво.
Как уже сказано, нынешний Mondeo — настоящий «американец». И национальной убаюкивающей плавностью хода радует с первых минут. А теперь представьте мое удивление, когда столь мягкий и комфортный, без малого пятиметровый «диван» начал послушно прописывать траектории в ходовых виражах. Без сколько-нибудь ощутимых кренов! «Валить» на Форде приятно как по ровным, так и по убитым дорогам. Моментного 199‑сильного турбомотора объемом два литра хватает везде и всегда, а шестиступенчатый автомат с нарубленными крупными ломтями передачами радует адекватным откликом даже в режиме Drive.
Volkswagen Passat с семиступенчатым «сухим» роботом DSG и 180‑сильным мотором 1.8 TFSI едет не хуже. Передачи нарезаны мельче, но переключения здесь еще быстрее — цельные, безразрывные. А управляемость и вовсе приятнее фордовской: если Mondeo в городе печалит чересчур острым рулем, то у Пассата обратная связь на руле великолепна во всех ездовых режимах. По части плавности хода автомобили очень близки, за одним лишь исключением: Ford чуть мягче проходит крупные поперечные трещины на больших скоростях. Но в целом — разница в едва уловимых нюансах.
100-Passat_Mondeo_Mazda-6-zr09-15Mazda 6.
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ПОСЛЕВКУСИЕКакой из трех автомобилей я купил бы себе? Первым делом подумал о Мазде. Она красива, и этим всё сказано. А все ее недостатки — сущая ерунда. Я не беру много вещей даже в продолжительный отпуск, а троих пассажиров на заднем диване последний раз возил лет пять-шесть назад. Шумность? Великолепный Mercedes-AMG GT S тоже запредельно тряский и шумный, но отчасти поэтому мы признали его самым эмоциональным в недавнем суперкаровском тесте (ЗР, 2015, № 8). И признаём Мазду 6 — в этом. Ford Mondeo, несмотря на близкий ценник (1,7 миллиона рублей), принципиально другой. Тише, комфортабельнее. На разбитых дорогах — надежнее. Он охотнее конкурентов вместит пятерых с их багажом, но, несмотря на отличную управляемость, не вызывает щенячьего восторга. Это бытовой прибор вроде холодильника или стиральной машины, уверенно опередивший по баллам неидеальную, но живую Мазду. Однако я не представляю, чтобы человек, влюбленный в автомобили, искренне захотел его купить. Да и устаревший на фоне соперников интерьер напоминает, что Mondeo несколько опоздал к обеду. А на ужин потенциальные покупатели предпочтут люксовый вседорожник или хотя бы кроссовер. А может быть, даже… Volkswagen Passat. Великолепный «немец» с кучей инновационных «фишек» вроде трехмерной системы с функцией кругового обзора и мультимедийной системы с функцией MirrorLink выступил без запинки. Его эмоциональный градус застыл на пути от пресноватого Форда к заводной Мазде. Он быстрый, просторный, качественный — и самый современный. Несмотря на опоздание в год, прибыл очень вовремя.
YAKU0186Mazda 6. Приборы бесхитростны, но старомодные монохромные дисплеи не вызывают протеста. Интерьер обновленной «шестерки» самый изящный в трио. Здесь качественная кожа и преимущественно мягкий пластик. Даже запах почти «премиальный». Селектор автомата рестайлинговой машины перемещается по прямому пазу. Хромированный тумблер слева от селектора переводит коробку в недоступный дореформенным «шестеркам» спортивный режим.
Приборы бесхитростны, но старомодные монохромные дисплеи не вызывают протеста.
Селектор автомата рестайлинговой машины перемещается по прямому пазу. Хромированный тумблер слева от селектора переводит коробку в недоступный дореформенным «шестеркам» спортивный режим.
Autor
Подайте приборыКонстантин ВАСИЛЬЕВ Автомобильные мультимедиасистемы развиваются настолько стремительно, что некоторые уже сегодня делят аппаратную платформу со смартфонами и планшетами, не уступая им в функционале и производительности. Поэтому возможностям штатных мультимедиа и эргономике рабочего места водителя уделим особое внимание.
GQ7Q4332Mazda 6. Навигация на базе iGO знает расположение камер ГИБДД и действующие ограничения скорости. Карты HERE Maps обновляются бесплатно первые три года.
ПЛЮС: Предупреждает о превышении скорости МИНУС: Часть опций платная
GQ7Q4089Ford Mondeo. Навигация распознаёт пробки. Жаль, дисплей расположен под таким углом, что на нем хорошо видны отпечатки пальцев.
ПЛЮС: Удобная цифровая приборная панель МИНУС: Подтормаживает при работе с центральным дисплеем
YAKU1280VW Passat. Система кругового обзора создает полную иллюзию изображения с внешней камеры, расположенной где-то над автомобилем.
ПЛЮС: Впервые в штатной мультимедиасистеме применена технология MirrorLink МИНУС: Не все сервисы доступны в России
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