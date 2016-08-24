Десять самых выдающихся автомобилей в мире

Автомобиль — удивительно многогранное явление. Он может быть и очень дорогим, и очень быстрым, и самым экономичным. Попробуем определить, кто есть кто в автомобильной табели о рангах. Мы выявили лучших в десяти номинациях.

Самый быстрый в абсолютном зачете

Самым быстрым в абсолютном зачете является автомобиль Thrust SSC и его пилот — британский военный летчик Энди Грин, который 15 октября 1997 года разогнался в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США) до скорости 1223,657 км/ч! Точнее, этот результат зафиксирован как рекорд. Дело в том, что по правилам замеров он представляет собой среднее арифметическое результатов, показанных в заездах в обе стороны. Таким образом, максимальная скорость у Thrust SCC была еще выше.

Thrust SS Thrust SS — самый быстрый сверхзвуковой автомобиль планеты

Автомобиль преодолел скорость звука. Те, кто оспаривает достижение Энди, утверждают, что он пилотировал не автомобиль, а некий самолетоподобный гибрид. Главный же аргумент состоит в том, что в конструкции не было механической связи между мотором и колесами. Дело в том, что реактивный автомобиль Thrust SSC оснащался двумя самолетными двигателями «Роллс-Ройс», развивавшими суммарную мощность 110 тыс. л.с. Тем не менее рекорд официально установлен и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый быстрый автомобиль на электрической тяге

В погоне за скоростью почему-то забывают об электромобилях, а ведь они одними из первых кинулись покорять скоростные рубежи. В частности, не всем известно, что первым преодолел психологический рубеж — отметку в 100 км/ч — именно электромобиль. Случилось это 29 апреля 1899 года. За рулем электрокара был бельгиец Камиль Женатци, который на электромобиле La Jamais Contante (в переводе с французского - «Вечно недовольная») с мощностью двигателя 67 л.с. развил скорость 105,876 км/ч.

Но какой же электромобиль самый быстрый сегодня?

Venturi BB2.5 Самый быстрый электрокар Venturi BB2.5

На это звание претендует изготовленный компанией Venturi Automobiles из Монако совместно с университетом штата Огайо Buckeye Bullet 2.5. В 2010 году электромобиль смог разогнаться до 494 км/ч. Сейчас конструкторы работают над машиной следующего поколения — VBB-3. Известно, что она оснащается двумя электродвигателями общей мощностью 3000 л.с. и 2800 Нм крутящего момента. Моторы получают энергию от аккумуляторного модуля, состоящего из 2000 литийжелезофосфатных ячеек. Разработчики надеются поднять планку до 600, а затем и до 700 км/ч.

Самый быстрый серийный автомобиль

Самым быстрым серийным легковым автомобилем считается французский Bugatti Veyron16.4 Super Sport, максималка которого равна 431,072 км/ч. Правда, это достижение постоянно подвергается нападкам со стороны завистников. В 2013 году выяснилось, что на Вейроне был отключен ограничитель максимальной скорости, а на серийных машинах он срабатывает на отметке 415 км/ч для предотвращения разрушения шин. Между тем отсутствие «ошейника» является нарушением, так как автомобили-соперники должны быть идентичны. Однако неофициальный рекорд был побит автомобилем Hennessey Venom GT — 14 февраля 2014 года он разогнался до 435,31 км/ч. Впрочем, и у этого рекордсмена разглядели недостаток — он не считается серийным: выпущено всего 15 машин, а чтобы получить статус серийного, должно быть изготовлено не менее 25 экземпляров.

Сейчас на смену Bugatti Veyron Super Sport приходит модель Chiron, ее уже показали на Женевском автосалоне, а осенью начнутся продажи. Chiron обещает разогнаться до 460 км/ч, и тогда ни у кого не останется никаких сомнений в том, какой автомобиль самый быстрый из серийных.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport Bugatti Veyron 16.4 Super Sport — самый быстрый серийный автомобиль

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Обеспечить такие скоростные характеристики должен модернизированный двигатель. Он сохранил прежний 8,0-литровый объем и W-образную компоновку. Осталось прежним и количество цилиндров —16. У гиперкара появились более производительные турбокомпрессоры, новая система впуска, облегченный коленвал. В итоге мощность выросла с 1200 до 1500 л.с., что позволяет разгоняться до 300 км/ч за впечатляющие 13,6 с — время, за которое обычный автомобиль разменивает первую «сотню».

Самый дорогой серийный автомобиль

Здесь снова заявляет о себе Bugatti со своей моделью Veyron 16.4 Super Sport. Цена автомобиля начинается от 2,6 млн долларов. Возможно, последующая модель Chiron будет еще дороже, но покуда не продано ни одного экземпляра, не будем лишать лавров предшественника. Хотя марка Bugatti французская и располагается завод во французском Мольсхайме, владеет ею немецкая группа Volkswagen. Так что самый дорогой автомобиль выпускается самым народным автопредприятием.

Самый дорогой коллекционный автомобиль

Слава самого дорогого коллекционного автомобиля также принадлежит Bugatti. Модель Type 57SC Atlantic обошлась известному кутюрье Ральфу Лорену в 40 млн долларов.

Bugatti Type 57 SC Atlantic Bugatti Type 57 SC Atlantic — самый дорогой автомобиль на планете

В конце 1930-х годов было выпущено три таких роскошных купе, способных разгоняться до 200 км/ч. Дизайн разрабатывал Жан Бугатти, сын основателя компании. Для максимального снижения веса кузов был сделан из сплава магния и алюминия. Материал получился легким, но горючим, из-за чего при изготовлении нельзя было использовать сварку. Панели клепали, причем снаружи. Вот почему внешне автомобиль выглядит как пиджак с изнанки.

Все три выпущенных некогда Bugatti Type 57SC Atlantic благополучно дожили до наших дней. Два автомобиля находятся в частных коллекциях, третий — в музее.

Самый дешевый автомобиль

Bajaj Qute Самый бюджетный автомобиль — Bajaj Qute

На звание самого дешевого претендует Bajaj Qute. Цена четырехдверной машины, приводимой в движение одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л.с., укладывается в 2 тыс. долларов. Не так давно автомобиль подвергся внимательному изучению в редакции. Меня же умилили боковые стекла (точнее — шторки) из прозрачного пластика на молниях. А в остальном, коллеги говорят, ездить можно.

Самый маленький автомобиль

Звание самого маленького автомобиля на планете заслуженно носит «британец» Peel P50, который выпускали в 1963–1964 годах. Трехколесная машинка имеет минимальные габариты: 1,34 м в длину, 0,99 м в ширину и 1,2 м в высоту — и вмещает лишь одного взрослого человека, правда, рядом на сиденье можно разместить портфель или сумку.

Peel P50 Peel P50 носит титул самого маленького автомобиля

В техническом плане характеристики Peel P50 соответствовали его скромным размерам. Автомобиль оснащался 49-кубовым мотоциклетным двухтактным мотором DKW мощностью 4,2 л.с. и комплектовался трехступенчатой коробкой без задней передачи. Смешно сказать, для маневрирования задним ходом разработчик предлагал рукоятку, за которую можно было приподнять 59-килограммовую конструкцию и передвинуть в нужное место. Максимальная скорость, по данным производителя, фиксировалась на отметке в 61 км/ч, расход топлива составлял около 3 л на 100 км.

Самый большой автомобиль

Самым большим автомобилем на планете считается карьерный самосвал БелАЗ-75710 . Это монументальное сооружение длиной 20,6 м, шириной 9,87 м и высотой 8,165 м. Колесная база жодинского исполина — 8,0 м, радиус поворота — 19,8 м, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 60 км/ч. Приводит в движение этот супергрузовик дизель-электрическая силовая установка. Два дизельных двигателя MTU DD 16V4000 мощностью 1715 кВт (2330 л.с.) каждый. Расход топлива — 300 л/ч. По признанию конструкторов, наибольшая проблема была связана с колесами. Самая крупная шина в мире Bridgestone Titan готова принять на себя 101,6 т груза. Чтобы получить максимальную отдачу, на каждую ось поставили по четыре колеса (двускатная компоновка). Таким образом, ограничения шинников сыграли решающую роль в определении возможностей гиганта.

БелАЗ-75710 Гигант БелАЗ-75710 — самый большой автомобиль в мире

Примечательно, что БелАЗ-75710 стал не только самым большим автомобилем на планете — ему принадлежит и рекорд по грузоподъемности. Формально карьерный самосвал рассчитан на 450 т, но в январе 2014 года он установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, провезя по испытательному полигону груз весом 503,5 тонны.

Самый экономичный автомобиль

Автомобиль, расходующий меньше литра топлива на 100 км пути? Да, именно такой изготовили в Вольфсбурге.

Volkswagen XL1 Volkswagen XL1 с расходом топлива менее 1 литра на «сотню»

Модель Volkswagen XL1 двухместная. Чтобы сохранить лучшие аэродинамические качества, водитель и пассажир в ней сидят по диагонали. В движение автомобиль приводит гибридная установка, объединившая двухцилиндровый дизельный двигатель и электромотор. Мне довелось проехать на этом автомобиле. Особым комфортом он не отличается. Всюду следы аскетизма, чтобы не утяжелять конструкцию. Даже стекла без стеклоподъемников. Зато по части экономии топлива — красота! Символический рубеж один литр на «сотню» преодолён. В паспортных данных Volkswagen XL1 записано: 0,9 л/100 км!

Самый безопасный

С каждым годом автомобили становятся безопаснее. Избежать аварии или снизить ее последствия помогает электроника, подушки и новые материалы кузова. По итогам испытаний Европейской программы оценки новых автомобилей EuroNCAP самым безопасным автомобилем назван вседорожник Volvo XC90. Он набрал максимальное количество баллов за всю историю краш-тестов. «Швед» получил пять звезд из пяти. За защиту водителя и пассажиров автомобиль заработал 37 баллов (97% защиты), побив предыдущий рекорд Mercedes-Benz GLA (36 баллов, или 96%). На высоте оказалась отвечающая за безопасность электроника — 13 баллов (100%), 43 балла (87%) за защиту пассажира-ребенка и 25,9 балла (72%) за защиту пешеходов.

Volvo XC90 Volvo XC90 признан самым безопасным автомобилем

Примечательно, что безопасный Volvo XC90 претендует на то, чтобы стать одним из первых автомобилей с системой автономного вождения, то есть ему доверят право в отдельных случаях самостоятельно ездить по дорогам общего пользования.

Фото, видео: компании-автопроизводители, Euro NCAP, «За рулем»