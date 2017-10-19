Льготы для избранных: какие машины лишатся скидок от государства?

Список автомобилей, доступных по госпрограммам, и без того ограничен ценовыми барьерами, а с будущего года может стать еще короче. Правительство предлагает исключить из него модели, которые не оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Подтолкнет ли это производителей к «эрафикации» машин или оставит покупателей российских автомобилей без скидок?

Государство урежет скидки

Несмотря на начавшееся восстановление авторынка, правительство не спешит отказываться от мер господдержки. Как заявили в Минпромторге, программы стимулирования спроса на новые машины планируется сохранить и в 2018 году. Учитывая, что со скидками от государства сегодня продается каждый второй автомобиль, их отмена может привести к очередному падению реализации, которая только-только начала расти. Тем более что часть потенциального спроса во многом удовлетворяется как раз за счет действующих госпрограмм, ведь многие покупатели спешат приобрести новую машину именно до их завершения.

Материалы по теме Многодетные семьи и водители-«чайники»: спасут ли они авторынок?

Вместе с тем правительство намерено постепенно сокращать объемы господдержки авторынка. Так, в будущем году не будет продлена программа обновления автопарка, в рамках которой покупателям предоставляется скидка за сдачу старой машины на утилизацию или в трейд-ин. Дело в том, что желающих сдать свой автомобиль «на лом» в обмен на 50 тыс. рублей сегодня практически не осталось. Действительно, благодаря программе «Деньги за автохлам» старых машин на российских дорогах стало гораздо меньше. С другой стороны, за все время ее действия с 2010 года размер «экобонуса» ни разу не индексировался. Поэтому неудивительно, что большинство участников программы в последнее время предпочитают схему трейд-ин. Даже несмотря на меньший размер скидки у некоторых производителей, обмен старого автомобиля на новый получается более выгодным, ведь доплачивать за него в итоге приходится меньше. В правительстве же, видимо, полагают, что эта услуга и без того выгодна дилерам и тратить на нее бюджетные средства нецелесообразно. К тому же трейд-ин способствует развитию вторичного рынка, а это не отвечает задачам программ по поддержке отечественного автопрома.

Таким образом, в следующем году покупатели легковых машин смогут воспользоваться только льготными автокредитами, в том числе с дополнительными скидками для многодетных семей и начинающих водителей. А вот легкие грузовики и микроавтобусы (LCV) подпадают также под программу субсидируемого государством лизинга, предназначенную для коммерческого транспорта.

Вне зоны доступа

Более того, условия оставшихся госпрограмм в правительстве планируют ужесточить, ограничив перечень их участников только теми моделями, которые оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС. Как известно, с 2017 года эта система стала обязательной для всех вновь выпускаемых в обращение автомобилей, для чего они должны пройти обязательную сертификацию. Однако модели, получившие или продлившие одобрения типа транспортного средства ранее 2017 года, могут по-прежнему продаваться без «тревожной кнопки» до истечения срока ОТТС, то есть вплоть до конца 2019 года. Именно эти «неоглонашенные» автомобили и предлагается исключить из госпрограмм стимулирования спроса.

Как говорит консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко, у государства, по-видимому, заканчиваются свободные средства на поддержку авторынка, поэтому их объем на 2018 год, скорее всего, сократится, а требования станут более серьезными.

В данный момент господдержка является основным фактором восстановления спроса на автомобили, и при сокращении объема финансирования, а также с менее обширным модельным рядом, подпадающим под госпрограммы, рынок наверняка обречен на повторное замедление, поскольку сегодня еще нет объективных факторов для его естественного роста. «На мой взгляд, ЭРА-ГЛОНАСС является отличным способом пополнения бюджетных средств, учитывая, что со временем на эту систему должен перейти весь автопарк в России. На сегодняшний день, по официальным данным, устройства вызова экстренных служб имеют немногим более миллиона автомобилей из более чем 40 млн легковых машин в стране. Получается, что впереди еще огромный объем потенциальных поступлений в бюджет», — рассуждает эксперт.

По мнению старшего вице-президента по развитию телематики Meta System Алексея Шипулина, в ситуации, когда невозможно запретить продажу машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС, логично, что государство стимулирует спрос на автомобили с «тревожной кнопкой», учитывая, что они стоят дороже.

Кто остался без ГЛОНАССа?

Согласно данным, полученным «За рулем.РФ» в пресс-службах автопроизводителей, на сегодняшний день кнопку SOS имеют все участвующие в госпрограммах модели Kia, Hyundai, Ford, Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Datsun, Mazda, «Группы ГАЗ», а также Mitsubishi Outlander. Как уточнили в «ММС Рус», внедорожник Pajero Sport, который скоро будет выпускаться в России, уже оснащается системой ЭРА-ГЛОНАСС. Причем, как уверяют в японской компании, на цене автомобилей это никак не сказалось, поскольку расходы на установку системы для соответствия российскому законодательству компания взяла на себя. Впрочем, даже если ценовой диапазон для «льготников» в 2018 году будет расширен (сейчас — 1 млн 450 тыс. рублей), Pajero Sport стоимостью от 2,2 млн рублей вряд ли впишется в него, а значит, и участвовать в госпрограммах не сможет.

А вот у Peugoet 408 и Citroen C4 Седан, согласно действующим ОТТС, система ЭРА-ГЛОНАСС в базовое оборудование не входит, но предлагается в качестве опции. Аналогичным образом обстоят дела и с моделями Renault российского производства, которые прошли необходимые сертификационные процедуры. Экстренная кнопка устанавливается на них в качестве опции до декабря 2019 года и в обязательном порядке после этого срока. Исключением стал кроссовер Koleos, который поставляется по импорту и уже сейчас оснащается модулем ЭРА-ГЛОНАСС по умолчанию.

Lada Granta может продаваться без кнопки системы ЭРА-ГЛОНАСС до 2018 года.

Материалы по теме В Минпромторге рассказали, сколько моделей автомобилей уже оснащено системой ЭРА-ГЛОНАСС

Самые же востребованные по госпрограммам отечественные автомобили в большинстве своем и вовсе не имеют «тревожной кнопки». Так, у АВТОВАЗа ею оснащаются только Lada Vesta и XRAY, тогда как Kalina, Priora, Granta и Largus получили отсрочку почти до конца следующего года, а у внедорожника Lada 4х4 жизнь без ГЛОНАССа закончится только в декабре 2019-го. По-прежнему остаются «неоглонашенными» все автомобили Ульяновского автозавода, включая УАЗ Патриот. Как сообщили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ, в соответствии с действующим законодательством оснащение текущей модели Chevrolet Niva системой ЭРА-ГЛОНАСС не требуется до окончания срока действия ОТТС в декабре 2018 года.

По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, более поздние сроки появления терминалов экстренного оповещения на отечественных автомобилях обусловлены их жизненным циклом и планами производителей по обновлению модельного ряда и рестайлингу.

«На АВТОВАЗе сейчас ведутся работы по внедрению системы ЭРА-ГЛОНАСС. Опытная партия Lada Kalina с устройством вызова экстренных служб уже представлялась дилерам. Но, как мы видим по срокам действия ОТТС, у заводчан еще есть около полугода на внедрение и отладку системы. Поскольку она уже работает на моделях Vesta и XRAY, эта задача будет реализована быстро, получив статус приоритетной», — рассказал «За рулем.РФ» директор по продажам ГК «Терра Авто» Игорь Бадер.

Подгоняют со сроками

Между тем новые условия госпрограмм, которые могут быть приняты с будущего года, вряд ли смогут заставить автопроизводителей внедрять «тревожную кнопку» на свои модели досрочно. По крайней мере, у GM-АВТОВАЗа таких планов нет, заявили в пресс-службе СП. На АВТОВАЗе и УАЗе ситуацию не комментируют. По словам участников отрасли, для таких автопроизводителей существует возможность устанавливать на свои модели упрощенные устройства ЭРА-ГЛОНАСС, работающие не в автоматическом, а в ручном режиме. Однако в этом случае стоимость терминала как дополнительного оборудования возрастет до 20–30 тыс. руб. Также не исключается вариант допуска к госпрограммам «неоглонашенных» автомобилей, но на менее выгодных условиях.

В числе моделей, получивших отсрочку на установку SOS-кнопки, и вазовский Largus.

Материалы по теме ЭРА-ГЛОНАСС не помогла: проще позвонить по сотовому

Игорь Бадер считает, что подобная политика государства представляет собой серьезный рычаг давления на автопроизводителей. «Пока мы ни разу не сталкивались с выраженным желанием клиента установить на свой автомобиль систему ЭРА-ГЛОНАСС», — говорит он.

Впрочем, даже при желании автопроизводителей внедрить эту систему на своих моделях досрочно, маловероятно, что они успели бы это сделать до конца текущего года. Как известно, сертификация автомобилей с устройствами вызова экстренных служб включает различные испытания по более десяти госстандартам, а также краш-тесты, в ходе которых проверяется работа системы.

Внесение существенных изменений в планы внедрения ЭРА-ГЛОНАСС до нового года достаточно затруднительно, подтверждают в пресс-службе Группы PSA в России. По словам французов, внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС — технически сложный и дорогостоящий процесс. Возможность и целесообразность его ускорения в связи с новыми требованиями госпрограмм должны рассматриваться индивидуально с учетом потенциального эффекта от конкретных мер стимулирования. На данный момент условия госпрограмм не известны, но снижение их эффективности не может быть исключено. К тому же стоимость внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС, включая затраты на разработку, интеграцию и сертификацию, безусловно, влияют на стоимость автомобиля в сторону удорожания, что, как и любое изменение цены, может влиять на спрос.

Кнопка $О$

Несмотря на то, что система ЭРА-ГЛОНАСС до сих до конца не отлажена и работает в условиях ограниченного GSM-покрытия российских дорог, ее разработчики совместно с автопроизводителями уже начинают предлагать коммерческие услуги с использованием устройств экстренного оповещения. В перспективе речь идет о таких технологических решениях и сервисах, как мониторинг и удаленная диагностика транспорта, оценка стиля вождения автомобиля, прозрачное подключение автовладельцев к службам интернета вещей (IoT), мобильный консьерж-сервис, европротокол и др.

Материалы по теме Новая ЭРА для старых машин: как спекулируют на тревожных кнопках

Первыми в освоении новых возможностей «Эры» стали автомобили Hyundai и Genesis с «тревожной кнопкой» на борту, для которых с ноября будет доступен новый сервис «Помощь на дороге». Он позволяет вызвать техпомощь или эвакуатор посредством устройства ЭРА-ГЛОНАСС, а не по мобильной связи, как раньше, при этом оператор call-центра автоматически получит данные об автомобиле и его местоположении. Первый год обслуживания этой программы для владельцев автомобилей Hyundai и Genesis будет бесплатным. В дальнейшем продлить контракт можно будет уже согласно тарифам сервис-провайдера проекта — Российского автомобильного товарищества (сейчас — от 2500 до 8800 рублей в год).

В ближайшем будущем аналогичные сервисы на базе «Эры» своим клиентам предложат группа Volkswagen и АВТОВАЗ. Проявляют интерес к использованию нового функционала экстренной кнопки и другие автопроизводители. К примеру, в PSA Group сообщили, что компания учитывает возможности модуля ЭРА-ГЛОНАСС стать частью решений для новых функций и сервисов и работает над данным вопросом.

«С внедрением новых функций в устройства ЭРА-ГЛОНАСС цена автомобиля для конечного потребителя существенно не изменится, поскольку она формируется из рыночной стоимости. Здесь нужно учитывать, что за новые сервисы, не связанные со оперативным реагированием на аварию, владелец автомобиля будет платить самостоятельно. И расширение услуг не может быть произведено без модификации текущей версии оборудования, а захочет ли автопроизводитель инвестировать в новую разработку — пока остается вопросом. И если это будет реализовано, то уже перед потребителем не будет выбора — брать автомобиль с новой модификацией оборудования или нет, везде будет предустановлен единообразный блок», — комментирует Алексей Шипулин.

По мнению Дмитрия Лукашова, возможности ЭРА-ГЛОНАСС будут расширяться, это объективный и весьма позитивный процесс, связанный с общим техническим прогрессом в сфере телекоммуникаций. При этом, по аналогии с мобильными телефонами, заметного роста затрат у автовладельцев быть не должно.

Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС, DepositPhotos, Hyundai, АВТОВАЗ