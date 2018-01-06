Лучшие публикации ЗР в 2017 году

Вспоминаем, какие публикации на сайте журнала «За рулем» оказались наиболее востребованными у наших читателей в 2017 году.

Журнал «За рулем» не был бы журналом «За рулем» без испытаний, которые мы проводим по собственным уникальным методикам. Вспомнить к примеру, рейтинг полноприводных трансмиссий. Александр Виноградов регулярно пополняет список машин, которые побывали на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих нулевой коэффициент сцепления колеса с дорогой. Поиски самой «умной» системы полного привода продолжаются.

Аналогичным спросом пользовались и другие наши экспертизы. К примеру, тест 20 бюджетных аккумуляторов от Михаила Колодочкина или рейтинг надежности двигателей от Стаса Панина. И те и другие регулярно всплывают в тематических форумах при обсуждении соответствующих тем. Не обошлось в прошлом году и без дерзких расследований. К примеру, мы выяснили, почему ржавеют популярные кроссоверы Hyundai Creta.

Огромный интерес читателей вызвал весьма нетривиальный эксперимент, который провел один из наших авторов. Он решил сделать незамерзайку своими руками. Насколько едким получился от нее запах и какова оказалась себестоимость домашней омывайки, читайте в материале Ильи Пименова.

Понравилась нашим постоянным читателям и рубрика с задачками на знание Правил дорожного движения. Каждая публикация из этой серии сопровождалась гигантским количеством просмотров и, конечно, спорами в комментариях к статье. Вот один из многочисленных примеров.

И напоследок несколько фотоподборок, интерес к которым не угасает с момента их публикаций. Хотите взглянуть на дюжину машин с пробегом, которые сложно продать в России? Тогда вам сюда. Каждый из приведенных автомобилей можно купить, выбив при этом хорошую скидку. Главное, чтобы он не попал в другую подборку — машин, которые «пацаны не одобрят». Рекомендуем ознакомиться. Особенно тем, кто планирует приобрести машину. Если ничего не приглянулось, а бюджет ограничен, тогда вам сюда — в подборку самых дерзких китайских клонов.

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Ну а мы обещаем не останавливаться на достигнутом и в новом 2018 году продолжим радовать наших читателей смелыми, актуальными и технически грамотными публикациями. Как говорится, не переключайтесь!..