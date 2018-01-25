На нашем форуме обсуждается все, что волнует автовладельцев. В дискуссиях участвуют авторы «За рулем». На этот раз речь идет о прогреве автомобиля в мороз, наказании за езду зимой на летних шинах, сохранении внешнего вида машины, электронном ОСАГО, разводках на шиномонтаже, переключении коробки-автомат в нейтраль на светофоре.

В материале о прогреве автомобиля вы писали, что «стекло может треснуть из-за слишком большой разницы температур внутри и снаружи». Но я считаю, что причина не в этом: стекло лопается, когда верхняя его часть еще ледяная, а на нижнюю направляют горячий воздух. Поэтому надо печку сразу включать «на стекло», пока воздух еще не горячий. Согласны?

Действительно, если сразу после пуска двигателя направить поток воздуха на стекло, оно будет прогреваться постепенно, поэтому шансы угробить его минимальны. Только убедитесь перед этим, что в вашем автомобиле воздух действительно прогревается медленно, а не резко. Последнее возможно, если в конструкции предусмотрены дополнительные электрические нагреватели — так называемые фены. Кроме того, микроповреждения, которые есть практически у всех стекол, могут при резком нагреве обернуться трещинами.

На сайте вы писали, что инспектор может наказать за езду зимой на летних шинах, однако конкретное наказание за это не предусмотрено. Так могут меня наказать или не могут?

Любой инспектор Госавтоинспекции действует согласно требованиям, установленным законом. Так как сегодня за использование в зимнее время летних шин наказания нет, инспектор не имеет никаких оснований для привлечения такого автовладельца к ответственности.

Максимум, что может сделать в этой ситуации сотрудник Госавтоинспекции, - разъяснить водителю необходимость использования зимних шин. Хотя для нормального человека это и так очевидно.

Из статьи «Покрасить или обтянуть кузов пленкой: что выгоднее?» я сделал вывод, что использование пленки — всегда «билет в один конец». Ведь краска при этом портится?

Лакокрасочное покрытие страдает от длительного воздействия клея, который используется для виниловой пленки.

Если мы говорим о качественной пленке, ее клеевой состав начинает активно въедаться в верхний слой лака лишь спустя три-четыре года. В течение этого времени винил обычно не оставляет следов на покрытии и не портит его. И даже после пяти лет, если пленка клеилась на заводское покрытие или добротно окрашенный кузовной элемент, следы клея можно убрать легкой полировкой.

У меня электронный полис ОСАГО. Что я должен предъявлять сотруднику ГИБДД при проверке?





Если вас остановил инспектор ГИБДД, то помимо прочих документов вы обязаны передать ему для проверки и полис ОСАГО. Если у вас электронный полис, достаточно сообщить его номер. У сотрудника ГИБДД должна быть возможность проверить полис дистанционно. Правда, не всегда такая возможность действительно есть даже в крупных городах, не говоря уже про регионы. Поэтому во избежание проблем лучше возить с собой распечатанный полис.

В материале про «развод» на шиномонтаже автор не упомянул о таком достоинстве чистого азота, как меньшая проницаемость сквозь материал шины. Молекулы кислорода меньше и потому быстрее просачиваются наружу.

Скорость проникновения молекул газа сквозь шину зависит от их размеров. Так вот, разница в размерах молекул кислорода и азота — около 6%. А если учесть, что в атмосферном воздухе содержится 78% азота и 21% кислорода, вряд ли удастся уловить разницу, насколько быстрее накачанная традиционным способом шина теряет давление по сравнению с заполненной азотом. Но если вы не верите подобным доводам, никто не может вам запретить проверить их практикой. Хотелось бы только напомнить, что основное достоинство азота в шинах — пожаробезопасность. За это его и любят в Формуле-1.

На зарулевском форуме разгорелся неожиданный диспут насчет пользования селектором автоматической коробки на светофорах. Многие убеждены, что всякий раз нужно переводить его в «нейтраль» или «паркинг». Но зачем?

Ситуация напоминает анекдот про чукчу с бензопилой, который пожаловался, что никак не может достичь ее паспортных характеристик, а на вопрос про марку залитого бензина ответил: в тайге, мол, бензина нет… К сожалению, многих водителей просто не научили пользоваться автоматическими коробками, а потому они переняли манеру езду «на ручке». Они переходят в «нейтраль» в движении, чтобы «экономить топливо» и «повышать ресурс» коробки, а на каждом светофоре переводят селектор в «паркинг». Оправданием для подобных телодвижений может служить разве что длительная остановка, например, в пробке или перед железнодорожным переездом. В этом случае целесообразно перевести селектор автомата в положение Р, дав расслабиться правой ноге. Все разговоры про экономию и ресурс не имеют отношения к технике.

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Фото: depositphotos.com, ИТАР-ТАСС/Интерпресс, Юрий Смитюк/ТАСС