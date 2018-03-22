АВТОВАЗ на дальних рубежах: кому нужны Лады за границей?

АВТОВАЗ одной из своих стратегических задач ставит увеличение экспорта и выход на новые внешние рынки. Правда, речь идет, в основном, о странах «третьего мира», где вазовскую продукцию помнят еще с советских времен. Однако российский автогигант не оставляет амбиций покорить и европейский рынок, для чего тратится на омологацию своих моделей под жесткие экологические стандарты.

Вести для Европы

Lada Vesta SW Cross

АВТОВАЗ начинает экспорт в Европу универсала Lada VestaSW и его внедорожной версии Vesta SW Cross. Напомним, в прошлом году на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Литвы стартовали продажи седана этой модели. И как заявляют на АВТОВАЗе, новинка была очень хорошо принята европейскими покупателями. Так, по итогам 2017 года европейцы купили 5,2 тыс. автомобилей российской марки — на 29% больше, чем годом ранее. И этот рост во многом обеспечила Веста, реализация которой составила более 900 машин, согласно данным JATO Dynamics. Более половины из этого количества пришлось на Германию (470 шт.), еще четверть — на Венгрию (230 шт.). Как известно, эти страны являются для АВТОВАЗа крупнейшими рынками в Европе, хотя рыночная доля российской марки там остается ничтожной. С выходом универсала Lada Vesta в компании рассчитывают, что новинка будет пользоваться лучшим спросом за счет своей принадлежности к одному из самых популярных сегментов.

«С появлением новых моделей Vesta SW и Vesta SW Cross АВТОВАЗу, возможно, удастся немного поднять продажи Lada в Европе — максимум на несколько тысяч автомобилей в год. Даже несмотря на популярность универсалов среди европейских потребителей, конкуренция в этом сегменте очень высока. Думаю, что в перспективе Vesta станет бестселлером АВТОВАЗа в Европе в связи с неизбежным сокращением спроса на морально устаревшую Lada 4x4», — комментирует консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

По мнению автомобильного аналитика исследовательской компании JATO Dynamics Фелипе Муньоса, универсал Lada Vesta станет более востребованным в Европе, чем седан. Он будет представлен между такими популярными компактными универсалами, как Ford Focus, Opel Astra, Hyundai i30, Fiat Tipo и Dacia Logan MCV. И в случае правильного ценового позиционирования модели Vesta SW у АВТОВАЗа есть шансы улучшить свои позиции на европейском рынке.

Дороже конкурентов

Lada Vesta SW

Действительно, перспективы вазовской новинки в Европе во многом будут зависеть от ее стоимости в сравнении с конкурентами. Официальные цены еще не объявлены, но на АВТОВАЗе уверяют, что у универсала Lada Vesta будет «очень хорошее ценовое позиционирование». Тем не менее во время декабрьской премьеры машины на автосалоне в Эссене представители местного дистрибьютора говорили, что обычный универсал Vesta SW ориентировочно будет стоить от 15 тыс. евро, а версия SW Cross — от 17 тысяч. С таким ценником новинка может оказаться абсолютно неконкурентоспособной, ведь прямой соперник пятидверки — универсал Dacia Logan MCV — в Германии стоит от 8 до 14 тыс. евро, а за 16 тыс. предлагается базовый универсал Ford Focus.

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Аналогичная ситуация с пятидверной версией Lada 4x4, которая недавно появилась на немецком рынке по цене от 13 тыс. до 14,5 тыс. евро. Для сравнения, Duster предлагается в Германии гораздо дешевле — от 10,7 тыс. евро. Кстати, цены на вазовские модели в Европе значительно выше, чем у нас, несмотря на все еще относительно слабый рубль. К примеру, седан Vesta стоит в Германии от 13 150 до 14 950 евро, что в пересчете на российскую валюту составляет от 930 тыс. до 1 млн 55 тыс. рублей.

Как отмечают на АВТОВАЗе, сравнивать ценовую политику в России и Германии некорректно, поскольку цены на немецком рынке в принципе выше, чем на большинстве других европейских рынков. Кроме того, в Европу поставляются машины, соответствующие европейскому законодательству и эконормам, а технологическая составляющая при подготовке автомобилей в данном случае дороже.

Из-за высоких цен у АВТОВАЗа мало шансов завоевать европейский рынок, где потенциально модели Lada могли бы конкурировать как раз за счет более низкой, чем у конкурентов, стоимости, говорит Иван Кондратенко. По его мнению, АВТОВАЗ может занять в Европе свою небольшую нишу, возможно среди российской диаспоры водителей постарше, ностальгирующих по своим первым автомобилям, которые, скорее всего, были Ладами.

Курс — на «третьи страны»





Впрочем, на самом АВТОВАЗе признают, что европейский рынок на сегодняшний день не является для него приоритетным. Стратегическая задача компании — укрепление и усиление позиций в странах СНГ, за ними по важности следуют рынки Среднего Востока (Lada уже присутствует в Ливане и Иордании, есть и другие планы по развитию в этом регионе), далее идет Латинская Америка (АВТОВАЗ уже работает в Боливии и Кубе) и, наконец, Африка и Азия. Сегодня Lada присутствует в 30 странах мира, и только в прошлом году российские автомобили появились в Китае, Кубе и Иордании. Всего по итогам 2017 года АВТОВАЗ поставил на экспорт, за исключением стран Таможенного союза, 10,1 тыс. автомобилей, гласят данные агентства «Автостат». При этом 5,7 тыс. из этого количества пришлись на внедорожник Lada 4х4, еще 2,2 тыс. машин — седаны Vesta. А в целом АВТОВАЗ отправил за рубеж 24 тыс. машин, что на 31% больше по сравнению с 2016 годом. Однако в общем объеме реализации предприятия экспорт занимает незначительную часть — порядка 7%.

«Продукция АВТОВАЗа объективно проигрывает ведущим мировым концернам на развитых рынках. К тому же цена автомобилей Lada за рубежом является выше, чем сопоставимых аналогов местного производства, ввиду всевозможных пошлин и акцизов. Не стоит также сбрасывать со счетов геополитическое напряжение между Западом и Россией, что накладывает свой отпечаток на экономические связи, затрудняя выход российскому бизнесу на заграничные рынки. Поэтому АВТОВАЗ и ищет другие возможности и рынки сбыта в развивающихся странах, с которыми у России развитые отношения. Однако опять же в силу высокой цены перспективы продаж Lada и на таких рынках являются довольно ограниченными. Определенный уровень продаж может быть поддержан за счет межправительственных соглашений по госзакупкам, а также таможенных льгот для российских автопроизводителей», — рассуждает Иван Кондратенко.

Действительно, к примеру, возвращение АВТОВАЗа на рынок Кубы стало возможным благодаря поддержке правительств двух стран, а все поставленные в начале этого года 340 автомобилей Lada Vesta и Largus Cross будут использоваться местными госслужбами такси, прокатными и туристическими компаниями. И хотя на АВТОВАЗе называют Кубу одним из приоритетных экспортных рынков в Латинской Америке и рассчитывают на увеличение поставок в ближайшие годы, на самом деле потенциал сбыта на Острове Свободы очень ограничен. Несмотря на снятие запрета продаж иностранных автомобилей в 2014 году, в силу низкой покупательской способности населения Кубы емкость местного авторынка в последние годы не превышает 6 тыс. машин в год.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова, целевая аудитория Лады — люди с невысокими доходами, для которых автомобиль исключительно средство передвижения, так что покупатели на вазовские машины всегда найдутся. Главное только, чтобы цена на новые модели АВТОВАЗа не оказалась слишком высокой, что сделает их менее популярными по сравнению с китайскими аналогами. Именно завышенная стоимость может стать главным препятствием для экспорта российских автомобилей. Поэтому в тех странах, где потребительский спрос невысок, например, на Кубе, потребители предпочитают автомобили, возможно, более низкого качества, чем российские, но зато более дешевые.

Lada станет иностранкой

Lada XRAY

Для того чтобы снизить свои экспортные издержки, АВТОВАЗ обсуждает возможность сборки своих моделей, производимых на платформе В0, на мощностях альянса Renault-Nissan за рубежом. Сегодня на этой платформе выпускаются высокий хэтчбек Lada XRAY и универсал Largus, а также разрабатывается новое поколение внедорожника Lada 4x4. Судя по всему, именно эта модель имеет наибольшие шансы получить «иностранное гражданство». Так, по данным бразильских СМИ, производство новой Lada 4x4 с 2021 года может быть налажено на местном заводе альянса Renault-Nissan в городе Сан-Жозе-душ-Пиньяйш, хотя на самом АВТОВАЗе эту информацию опровергают. Кстати, автомобили Lada выпускались за рубежом и раньше: география внешней сборки АВТОВАЗа в разные годы охватывала Грецию, Финляндию, Эквадор, Уругвай и Украину. Сегодня из вазовских машинокомплектов выпускаются все модели Lada в Казахстане, а в Египте на местном предприятии производится седан Lada Granta.

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Как считает Иван Кондратенко, возможность сборки автомобилей Lada на мощностях концерна Renault-Nissan является хорошей перспективой для АВТОВАЗа, который сможет воспользоваться развитой производственной и дилерской сетью материнского альянса. К тому же локализация производства позволяет сократить временные и финансовые затраты, потенциально понизив цену на автомобили. «Страны БРИКС — это огромные автомобильные рынки, поэтому они являются хорошими площадками для налаживания производства. При этом Renault-Nissan, думаю, не боится конкуренции со стороны АВТОВАЗа ввиду иного позиционирования, возможно, в более бюджетном сегменте. На мой взгляд, Lada Vesta была бы привлекательной моделью для налаживания внешней сборки ввиду популярности сегмента бюджетных компактных автомобилей на рынках развивающихся стран», — полагает эксперт.

Развивая сотрудничество со своим партнером Renault-Nissan, АВТОВАЗ может укрепить свои позиции на зарубежных рынках и улучшить модельный ряд Lada. Однако в этом случае альянс столкнется с проблемой меньшей дифференциации своих брендов у потребителей, предупреждает Фелипе Муньос. По его словам, марка Dacia уже успешно представлена в нижних рыночных сегментах в таких регионах, как Европа, Северная Африка, Южная Америка и Индия. И учитывая, что именно Dacia является основным конкурентом АВТОВАЗа на глобальных рынках, налаживать производство автомобилей Lada имеет смысл только в тех странах, где румынский бренд непопулярен.