Эксперты «За рулем» испытали 11 моделей летних шин размерностью 195/65 R15 по цене от 2600 рублей за штуку, предназначенных для относительно недорогих автомобилей. За последние десять лет характеристики таких шин изменились — и порой драматически.

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Ныне даже небольшие и недорогие автомобили скатываются с конвейера на 15‑дюймовых колесах. Многие россияне и на довольно дорогие машины ставят «пятнашки» с профилем повыше — на наших дорогах они предпочтительнее. Шинники же, для которых доход больше зависит от типоразмеров проданных покрышек, чем от их количества, к бюджетным размерностям индифферентны. Новинки предлагают как минимум в сегменте «семнадцать дюймов», а маломерки вяло подновляют, обычно слегка снижая сопротивление качению.

Тем не менее есть компании, для которых российский рынок очень важен, и они буквально бьются за лидирующие позиции, ежегодно «шлифуя» свою продукцию, стараясь опередить конкурентов в сцепных свойствах на сухом и мокром покрытиях. Поэтому интрига в наших тестах есть всегда.

Подбираем компанию

Именно по этой причине мы взяли на тест шины Nokian Hakka Green 2 (3350 рублей за штуку) российского производства и Continental ContiPremiumContact 5 (4000 рублей) чешской «сборки». Отнюдь не новинки, но их характеристики улучшаются ежегодно. Чистокровные «японки» Bridgestone Turanza T001 по цене 4200 рублей, как и положено по статусу, задают высочайшую ценовую планку. Еще один представитель «топ-5» — далеко не новая модель Goodyear EfficientGrip Performance (3400 рублей), выпущенная в Польше.

Средний ценовой сегмент открывает Yokohama BluEarth-A AE‑50 (3250 рублей) — шина российского происхождения (сварена в Липецке), не так давно сменившая успешную на нашем рынке модель C.drive2. За те же деньги предлагают японские шины Toyo Proxes CF2.

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Среди новинок — корейский Hankook Kinergy Eco второго поколения (3100 рублей) и Dunlop SP Touring R1 (3000 рублей). Популярную у нас марку Nordman (бюджетный суббренд линейки Nokian) представляет довольно свежая модель SX2 российского производства (2800 рублей).

Шины Nitto NT860, сделанные в Малайзии, вынуждены отвоевывать себе место под солнцем, поскольку этот японский бренд, принадлежащий компании Toyo, появился на российском рынке совсем недавно. Ценник бюджетный — 2600 рублей. За эти же деньги предлагают шины Formula Energy (разработка Pirelli, производство российское).

К тестированию привлекли лифтбек Skoda Octavia, идентичный по шасси с хэтч­беком Volkswagen Golf, который используется практически всеми шинниками во внутренних тестах. Шины испытывали на полигоне АВТОВАЗа близ Тольятти в течение августа — сентября. Температура воздуха во время проведения основных испытаний лежала в пределах 20–27 градусов. А в октябре мы затеяли дополнительный тест — проверили, как наши подопытные тормозят на холодном мокром асфальте.

На разминку

Первый комплекс упражнений — нечто вроде разминки. Шины не испытывают значительных нагрузок, их протекторы почти не изнашиваются.

Для прогрева каждого комплекта шин достаточно десятикилометрового заезда по скоростному кольцу автомобильного полигона с постоянной скоростью 130 км/ч. Этой пробежки экспертам хватает с лихвой, чтобы оценить поведение автомобиля на высокой скорости как на прямой, так и во время мягких перестроений, имитирующих объезд препятствия и обгон.

Кроме улучшения сопротивления качению шинники стараются ежегодно хоть на чуть-чуть улучшить сцепление на мокром покрытии.

После обкатки можно приступать к замерам экономичности. Окна плотно закрываем, чтобы оптимизировать аэродинамику, и двигаемся строго по прямой, так как любое маневрирование вызывает дополнительное сопротивление. На каждом комплекте шин выполняем по три-четыре зачетных заезда, причем каждый состоит из двух замеров в противоположные стороны. Таким образом мы нивелируем влияние малейшего ветерка, хотя подобные тесты проводим только в безветренную погоду.

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Параллельно «записываем на корку» первые ощущения: оцениваем плавность хода, уровень шума и прочие нюансы. А после на служебных дорогах с трещинами и выбоинами, в условиях, максимально приближенных к реальным отечественным, проверяем предварительно выставленные оценки за комфортность.

Финальный аккорд сложного заезда — оценка способности испытуемых двигаться по дороге без покрытия. Испытание проводим на сухом грунтовом подъеме с уклоном 12%. Трогаемся с пробуксовкой и без, оценивая уверенность старта и движения, а также то, насколько резко колёса срываются в буксование и ощутимо ли при этом падает сцепление. Такое упражнение выполняем исключительно по просьбе наших читателей; эти результаты в общем зачете не учитываем, поскольку шины дорожные и разработаны главным образом для твердых покрытий.

Закончив серию комбинированных заездов и пересчитав итоговые результаты через референт-шины, которые устанавливаем после трех-четырех комплектов зачетных, подводим краткий итог.

Первые впечатления

В лидеры по курсовой устойчивости вырываются Formula, Nokian и Nordman. На всех этих шинах Skoda четко держит заданное направление и без ощутимых задержек реагирует на повороты руля. Он при этом наполнен реактивным усилием, нарастающим при увеличении угла поворота, и обеспечивает понятную обратную связь.

Бледнее остальных выглядят Bridgestone, Dunlop, Nitto и Toyo. У них отмечен непонятный широкий «ноль» при движении по прямой. При этом на Данлопе у Шкоды появляются задержки в реакциях и ярко выраженная недостаточная поворачиваемость. Остальная троица грешит избыточной поворачиваемо­стью, способной при неудачном стечении обстоятельств сорвать машину в занос.

В заездах на экономичность на городской скорости (60 км/ч) вперед вырвалась Toyo. Больше всех «потребляет» Formula. Впрочем, разница с лидером составила всего 0,3 л/100 км.

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При скорости 90 км/ч Toyo удерживает лидерство, но к ней присоединяются Dunlop, Goodyear, Nitto и Yokohama. Самым высоким аппетитом отличилась Nokian, однако разница с наиболее экономичными соперницами скорее условная — двухсотграммовый стакан бензина на 100 км.

Тише всех катятся покрышки Continental, Dunlop, Hankook, Nordman и Yokohama — в машине их практически не слышно. А самым громкоголосым из всей компании оказался Bridgestone, выделявшийся на фоне других повышенным общим гулом.

По «дорожному» комфорту и плавности хода впереди остальных идут Dunlop, Formula, Nokian и Nordman. Однако к каждому из лидеров есть незначительные замечания, а потому их оценка не «норма» (8 баллов), а 7,5 балла. Самый жесткий — Goodyear: он «глотает» лишь крупные неровности, а на мелочовке, например на поперечных швах и трещинах, зудит и вздрагивает, передавая вибрации на кузов.

На грунтовке надежнее остальных Dunlop и Nordman, в отстающих — Goodyear, Nitto и Yokohama. Они резко срываются в пробуксовку, в значительной мере теряя сцепление. Для преодоления грунтового подъема на таких шинах от водителя потребуется сноровка и ювелирная работа газом и сцеп­лением.

Тормозной путь в десять лет

Самое показательное упражнение для оценки сцепных свойств шин — торможение: чем короче тормозной путь, тем лучше сцепление. На разных покрытиях резина при торможении работает не одинаково, потому хорошее сцепление и на гладком, и на шершавом асфальте обеспечить не так просто. Многие шинники ориентируются в основном на европейское покрытие — мы проверяем покрышки на более шероховатом, каким устлано большинство российских дорог.

«Международная» скорость начáла торможения на мокром покрытии — 80 км/ч, на сухом — 100 км/ч. А вот скорость окончания замера у шинных компаний разная — 5 км/ч, 7 км/ч, иногда даже 10 км/ч. Цель — исключить кратковременную блокировку колес, которую на малой скорости допускает даже современная АБС. Мы используем «точку» 5 км/ч. Перед замерами тщательно зачищаем полосу торможения, убирая с асфальта пыль и мелкие камешки. «Зачистка» осуществляется десятикратным торможением — естественно, на незачетных шинах.

При замерах тормозного пути от испытателя требуется бить по педали в одном и том же месте, иметь в точке начала торможения одну и ту же скорость и остужать тормозá после каждого замера. Величину тормозного пути с точностью до сантиметра фиксирует измерительный комплекс VBOX, работающий на основе GPS. В среднем шесть замеров для каждого комплекта дают вполне достоверный результат. Кроме улучшения сопротивления качению шинники стараются ежегодно хоть на чуть-чуть улучшить сцепление на мокром покрытии.

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Наши замеры показывают, что самый короткий тормозной путь — у шин Nokian: 24,4 метра. Совсем рядом — Continental с результатом 24,8 метра. Наиболее длинная тормозная дистанция, 28 метров, получилась на Nitto. Чуть лучше показал себя Bridgestone — 27,8 метра. В наших тестах десятилетней давности на том же покрытии лучший тормозной путь на шинах той же размерности составил 28,3 метра, а худший — более 34 метров. Прогресс!

В заездах «на сухую» чемпион поменялся — это Continental: 37,6 метра, за ним следуют Nokian (38,5 м), Formula (38,7 м) и Hankook (38,8 м), уступая около метра. Замыкают список Nitto с результатом 42 метра и Bridgestone — 41 метр. Десять лет назад рекорд «сухого» торможения составлял 43,8 метра, аутсайдерам для остановки требовалось более 50 метров!

И на мокром покрытии, и на сухом за десять лет сцепление «в среднем» улучшено на 15% — выигрываешь почти корпус автомобиля! Понятно, что свою лепту вносят изменившиеся за это время автомобили, но львиная доля прогресса обеспечивается именно шинами.

Поберегись!

Резкие перестроения автомобилей в потоке — довольно распространенное на наших дорогах явление. Потому мы давно включили в свой тестовый набор переставку, имитирующую такой маневр. Это упражнение дает возможность оценить сцепные свойства шин в поперечном направлении и то, как они сказываются на поведении автомобиля.

Испытатель начинает заезды с заведомо проходной скорости, с каждым разом поднимая ее на 1–2 км/ч, пока автомобиль не начнет «рубить» конусы, вываливаясь за пределы обозначенного коридора. VBOX фиксирует скорость в момент начала маневра, — а поведение машины и то, насколько просто ею управлять, оценивает испытатель, выставляя баллы на основе сформулированных замечаний. Предельная скорость обязательно подтверждается в последующих заездах, чтобы исключить случайный результат.

Одно из наших изобретений — автономная система полива, которую мы используем для «мокрых» упражнений. Она состоит из вращающихся садовых спринклеров, соединительных шлангов, мотопомпы и 500‑литрового бака для воды в прицепе, который таскает Chevrolet Niva.

На мокром покрытии рекорд ставит Nokian — 67,8 км/ч, ей вторит Formula — 67,7 км/ч. В хвосте группы — Nitto и Bridgestone, их результаты — 63,5 и 63,6 км/ч соответственно. На Nitto даже при незначительном увеличении скорости Skoda упрямится, отказываясь выполнять жесткий маневр, - распрямляет траекторию. Bridgestone вносит в реакции Октавии нестабильность: сначала она не торопится принимать первый поворот руля, скользя почти прямо по первой полосе, а если машину удается-таки заставить свернуть в соседний ряд, при стабилизации она отстреливающе метет хвостом, сбивая все конусы по обеим сторонам. Потому у этой пары самые низкие оценки по управляемости.

Так же низко (6,5 балла) оценили и Dunlop — из-за задержек в реакциях, увеличенных углов поворота руля и резких срывов в скольжения. Высший балл зарабатывает Goodyear — испытатели отметили четкие реакции и понятное поведение машины, не требующее опережающих действий рулем.

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Аналогичное испытание на сухом асфальте породило кучу эмоций. Во‑первых, максимальная скорость выполнения этого маневра за последние годы заметно выросла. Лидеры теста Continental (70,5 км/ч) и Nordman (70,4 км/ч) невероятно быстры в этом экстремальном упражнении: скорости перевалили за 70 км/ч.

А ведь десяток лет назад 67–68 км/ч в подобных условиях казались предельным достижением.

Во‑вторых, огорчили невысокие оценки за управляемость в предельных режимах. Серьезные замечания получили шесть участников из одиннадцати. Претензии схожи: задержки и большие углы поворота руля либо низкая информативность. Причем эти замечания не зависят от баланса управляемости — будь то недостаточная поворачиваемость со сносом передка (Yokohama), нестабильный, широкий баланс со сносом в начальной фазе и заносом в финале (Bridgestone, Formula, Nitto) либо избыточная поворачиваемость, приводящая к резкому заносу во втором ­коридоре (Continental, Nokian).

А лучшие оценки получили Goodyear, Hankook и Nordman — по 7,5 балла, что означает «легкие претензии». Восьми баллов не удостоился никто. Полагаем, что создать эластичный каркас, способный выдерживать значительные пиковые боковые нагрузки, для высокопрофильных (65%) и одновременно достаточно узких шин — непростая задача. И особенно она сложна при разработке шин с супервысокими сцепными свойствами.

ПЕРЕВОРОТ С НОГ НА ГОЛОВУ Находясь под впечатлением тормозных свойств шин на мокром асфальте в летних условиях и памятуя наш прошлогодний «тур температур» по сухому асфальту, мы решили повторить «мокрое» торможение на холодном покрытии. Температуру для этого подобрали пограничную: +6 °C. Ее шинники считают критической для перехода осенью на зимние шины, а весной — на летние. Мы не стали включать полученные результаты в итоговую таблицу, поскольку производители «затачивают» шины под работу при высоких плюсовых температурах. Результаты повергли нас в состояние шока. При предельно низкой температуре тормозной путь всех испытуемых увеличился по сравнению с тепличными условиями в среднем на три метра, или почти на 12%. Это больше чем полкорпуса автомобиля! Материалы по теме Колеса R16 или R17: во что выльется экономия на дюймах Кроме того, полностью разрушился порядок летних результатов торможения. На холодном асфальте кратчайший тормозной путь выдал скромный в летних условиях Dunlop SP Touring R1. Следом за ним выстроились все марки японских и корейских брендов, за исключением Nitto NT860, который при любой температуре демонстрирует самый слабый результат. Но самое потрясающее — все три лидера торможения в «комнатных» условиях (Nokian Hakka Green 2, Continental ContiPremiumContact 5 и Formula Energy) рухнули во вторую половину списка. Можно составить другой рейтинг — стабильности сцепления (тормозного пути) при разной температуре. Звание самых «температурно независимых» шин в мокром торможении завоевывают шины Bridgestone Turanza T001: у них тормозной путь при снижении температуры до предельно допустимой по сравнению с «летом» увеличился лишь на 4%! На втором месте — шины Toyo Proxes CF2, «сдавшие» чуть больше 5%. Примечательно, что эта парочка в летних условиях «держаком» не блистала. Традиционные же лидеры наших летних тестов Nokian Hakka Green 2 и Continental ContiPremiumContact 5 в холодных условиях увеличили тормозной путь практически на 20% — на пять метров! Получается, чем лучше тормозят шины на мокром покрытии в летних условиях, тем хуже они на холоде. Аутсайдеры менее зависимы от температурных изменений. Объяснить это можно одним словом — «баланс». Достижение сверхвысокого сцепления в летних условиях возможно лишь за счет его ухудшения на холодном покрытии — налицо смещение в сторону предпочтительной температуры. А относительно средние показатели во всем температурном диапазоне говорят о более ровном балансе. Но это лишь частный случай, касающийся сцепления на мокром покрытии. Шины характеризуются и другими показателями — сцеплением на сухом покрытии, сопротивлением качению, шумностью, плавностью хода, прочностью, ходимостью, - которые зачастую не уживаются друг с другом. Вот и приходится производителям подбирать оптимальный баланс между всеми рабочими характеристиками, экспериментируя с материалами, рисунком протектора и технологией ­изготовления. А что делать потребителю? Разумеется, использовать полученные результаты с максимальной выгодой! Подбирайте летние шины с оглядкой на климатические условия вашего региона. А ежели покрышки уже куплены, учитывайте их особенности, о которых вы узнали из нашего теста. Вовремя переобувайте машину, а в поездках рассчитывайте безопасную дистанцию с учетом температурных ­изменений.

Отличники и хорошисты

На первое место выкатились шины Nokian Hakka Green 2 с результатом 919 баллов. Обутая в них Skoda поражает выдающимся сцеплением на мокром асфальте, а в дальних поездках порадует хорошей курсовой устойчивостью и достойной плавностью хода.

Отстав от лидера всего на 3 балла, вторую ступеньку подиума занимает Continental ContiPremiumContact 5. Особенности — впечатляющее сцепление на сухой дороге и подкупающе тихое качение.

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Почетное третье место захватили шины Formula Energy (суббренд Pirelli), набравшие 912 баллов. Сцепные свойства не лучшие, но достаточно высокие. Как и Nokian, эти покрышки подойдут для дальних поездок, в которых важны четкое следование курсу и приличная плавность хода. Но самый ­приятный бонус — скромная цена.

Вынуждены констатировать, что и на солнце бывают пятна. Эксперты нашли у лидирующей тройки схожие изъяны в поведении при экстремальном маневрировании на сухом асфальте по достижении предельных скоростей. Кроме того, настораживает значительное снижение сцепления на холодном мокром асфальте.

На четвертой и пятой позициях, удерживаясь в категории «отличников», расположились Hankook Kinergy Eco 2 и Nordman SX2, набравшие 906 и 904 балла соответственно. Тихие, хорошо сбалансированные, без ярко выраженных всплесков и провалов. У Норд­мана немного лучше курсовая устойчивость и плавность хода, а Hankook может похвастаться чуть большей цепкостью при торможении на сухом покрытии. В целом сцепные свойства у них близки к среднему уровню. ­

При этом оба участника индифферентны к холодному мокрому асфальту — весной и осенью это безусловный плюс.

На шестой строчке нашего рейтинга — Goodyear EfficientGrip Performance (895 баллов), открывающие группу очень хороших шин. В активе — самая лучшая управляемость на мокром асфальте при экстремальных маневрах, в пассиве — излишняя жестко­сть, а сцепление на мокром ниже среднего и заметно ухудшается на холоде.

Седьмую и восьмую строчки табели о рангах заняли Yokohama BluEarth-A AE‑50 и Dunlop SP Touring R1 с минимальным разрывом — 890 и 889 баллов соответственно. Схожи по уровню сцепления и комфорта — обе тихие. Dunlop разве что чуть мягче, разницу можно нащупать лишь при экстремальном маневрировании. Есть претензии к Иокогаме по поводу управляемости при резких перестроениях на сухом покрытии, а к Данлопу — на мокром, да еще у них курсовая устойчивость подкачала. Однако у Данлопа самые лучшие показатели торможения на холодном мокром асфальте, а цена более скромная.

Девятое место при 879 баллах заняли шины Toyo Proxes CF2. У них достойные тормозные свойства, но огорчает слабоватое поперечное сцепление на мокром асфальте и сложная курсовая устойчивость на высокой скорости. Toyo компенсирует эти недостатки способностью хоть немного экономить топливо (эти шины «катятся» лучше всех) и очень хорошими тормозными свойствами на мокром холодном асфальте.

Завершают наш список вписавшиеся в категорию хорошистов (более 840 итоговых баллов) именитый Bridgestone Turanza T001 с 850 баллами и малоизвестный Nitto NT860, который смог наскрести 844 балла. Эту пару роднят самые слабые тормозные свойства на мокром и на сухом асфальте и претензии экспертов к управляемости и курсовой устойчивости. Разницу можно выявить лишь в комфортности: Bridgestone чуть мягче, Nitto немного тише. А еще «бридж» демонстрирует наиболее стабильное сцепление на мокрой дороге, которое почти не зависит от температуры.

А вот в рейтинге выгодной покупки ­расклад иной. Самое соблазнительное приобретение — Formula Energy, за ней ­следуют Nitto NT860, Nordman SX2, Dunlop SP Touring R1 и Hankook Kinergy Eco 2. Ровно посередине располагается Yokohama BluEarth-A AE‑50, а замыкают список самые дорогие Continental ContiPremiumContact 5 и Bridgestone Turanza T001. Выбирайте!

Результаты испытаний

11 место 10 место 9 место 8 место Марка, модель Nitto NT860 (NT86A-B02) Bridgestone Turanza T001

Toyo Proxes CF2

Dunlop SP Touring R1

Страна изготовления Малайзия Япония Япония Таиланд Индекс нагрузки и скорости 91V 91V 91H 91T Глубина рисунка по ширине, мм 7,3–7,8 7,3–7,6 7,9–8,3 7,7–8,2 Твердость резины по Шору, ед. 66 66–67 68 65–66 Масса шины, кг 9,46 8,51 8,44 8,18 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 2600 4200 3250 3000 Качество/цена* 0,32 0,20 0,27 0,30 Сумма начисленных баллов 844 850 879 889 Плюсы Низкий расход топлива при скорости 90 км/ч; удовлетворительная управляемость при экстремальном маневрировании; комфортные Удовлетворительная управляемость при экстремальном маневрировании; неплохая плавность хода Самые экономичные; понятная управляемость при экстремальном маневрировании на мокрой дороге; тихие Отличная топливная экономичность на высокой скорости; наименее шумные; хорошая плавность хода Минусы Худшие тормозные свойства; худшая скорость выполнения переставки и на мокром, и на сухом асфальте; сложная курсовая устойчивость Посредственные сцепные свойства; сложная курсовая устойчивость; самый низкий уровень акустического комфорта Невысокая скорость выполнения переставки на мокром покрытии; сложности с ­курсовой устойчивостью Претензии к курсовой устойчивости; легкие замечания в адрес управляемости при экстремальном маневрировании на мокром асфальте





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

7 место 6 место 5 место 4 место Марка, модель Yokohama BluEarth-A AE-50

Goodyear EfficientGrip Performance

Nordman SX2

Hankook Kinergy Eco 2

Страна изготовления Россия Польша Россия Венгрия Индекс нагрузки и скорости 91V 91V 91H 91T Глубина рисунка по ширине, мм 7,1–7,6 7,8–8,0 7,2–7,3 7,1- 7,2 Твердость резины по Шору, ед. 68–69 66–67 67 67–68 Масса шины, кг 8,42 7,68 7,66 8,25 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3250 3400 2800 3100 Качество/цена* 0,27 0,26 0,32 0,29 Сумма начисленных баллов 890 895 904 906 Плюсы Низкий расход топлива при скорости 90 км/ч; высокий уровень акустического комфорта Экономичны на высокой скорости; отличная управляемость при выполнении экстремального маневра Высокая скорость выполнения переставки на сухой дороге; уверенная управляемость; отменная курсовая устойчивость; самые комфортные Хорошие тормозные свойства на сухом асфальте; надежная управляемость при выполнении экстремального маневра; наименее шумные Минусы Небольшие претензии по поводу управляемости при выполнении экстремального маневра на сухом покрытии Худшая плавность хода; незначительные замечания к курсовой устойчивости Средние сцепные свойства на сухом и мокром покрытиях Легкие замечания к курсовой устойчивости; посред­ственная плавность хода





3 место 2 место 1 место Марка, модель Formula Energy

Continental ContiPremiumContact 5

Nokian Hakka Green 2

Страна изготовления Россия Чехия Россия Индекс нагрузки и скорости 91H 91H 95H Глубина рисунка по ширине, мм 7,4–7,6 7,2–7,8 7,6–8,0 Твердость резины по Шору, ед. 70 63 67 Масса шины, кг 8,86 7,38 7,76 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 2600 4000 3350 Качество/цена* 0,35 0,23 0,27 Сумма начисленных баллов 912 916 919 Плюсы Отличное сцепление и понятная управляемость при экстремальном маневрировании на мокром покрытии; четкое следование курсу; очень комфортные Лучшие тормозные свойства и скорость выполнения переставки на сухой дороге, отличное торможение на мокром асфальте; низкий уровень внутреннего шума Лучшее торможение и скорость выполнения переставки на мокром асфальте; высокие тормозные свойства на сухом покрытии; отменная курсовая устойчивость; отличная комфортность Минусы Высокий расход топлива при 60 км/ч; незначительные претензии к управляемости при экстремальном маневрировании на сухой дороге Легкие замечания в адрес управляемости при выполнении экстремального маневра, курсовой устойчивости и плавности хода Низкая экономичность при скорости 90 км/ч; незначительные замечания к управляемости при экстремальном маневрировании

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.





Анализ результатов тормозного пути на холодном мокром асфальте