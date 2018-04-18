На форуме «За рулем» поднимаются самые злободневные темы, будь то эксплуатация автомобиля (например, стоит ли устанавливать светодиоды вместо обычных лампочек) или правовые аспекты автомобильной жизни — такие, как целесообразность изменения стандарта дорожных знаков или видеосъемка сотрудника ДПС. В дискуссиях участвуют авторы ЗР.

1. Из статьи про новые дорожные знаки (ЗР, № 2, 2018) невольно напрашивается вывод: борьбу с правонарушениями пытаются выиграть за счет нововведений. Мол, не хотят соблюдать старые правила, так мы добавим новых! Неужели прежних знаков было недостаточно?

В том-то и дело, что существующих знаков хватает для регулирования движения. Ну, можно расширить разве что палитру знаков направления движения по полосам, чтобы помогать водителям безопасно и быстро проезжать сложные перекрестки. Но и только. Всё остальное, по моему мнению, лишь имитация деятельности. К тому же — опасная: на водителей в последние годы валят столько нововведений, что разбираться в них тяжело даже тем, кому это положено по работе. Какая уж тут безопасность...

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2. Поясните еще раз — можно ли снимать гаишников на видео? Насколько я понимаю, новый регламент, из которого исчезло прямое упоминание видеосъемки, предназначен не для водителей. В ПДД никаких запретов нет, а другие документы я знать не обязан.

Снимать на видео сотрудников ГИБДД можно. И пусть вас не смущает административный регламент: это ведомственный документ, распространяющий свое действие только на сотрудников МВД, - он не может изменять права и обязанности граждан. Разрешение на съемку гражданами действий сотрудников полиции содержится во многих других нормативно-правовых актах, имеющих более высокую юридическую силу. Например, в статье 29 Конституции РФ, статье 8 федерального закона «О полиции», статье 3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

3. В материале «Почему поворотник стал моргать в два раза быстрее?», опубликованном на сайте, вы указали, что установка светодиодов вместо лампочек обычно требует применения балластных резисторов — иначе частота моргания «уплывет». Но ведь при этом выигрыш в энергопотреблении полностью пропадает!

Вы правы, расход энергии не уменьшится. Но без таких резисторов штатное реле отреагирует на появление светодиодов как на неисправность в цепи, поскольку ток потребления сильно снизится. Поэтому проще всего заменить штатное реле иным прерывателем указателей поворотов и аварийной сигнализации, предназначенным для светодиодов. Подойдет, к примеру, прерыватель 712.3777–002. Если в цепи одновременно присутствуют и светодиоды, и лампы накаливания, то сгодится прерыватель 712.3777–003, но он будет контролировать исправность только ламп накаливания.

4. Вопрос насчет испытаний на роликовом стенде. В предыдущем тесте (ЗР, № 2, 2016) УАЗ Патриот набрал столько же баллов, сколько и Нива. А в последнем тесте (ЗР, № 12, 2017) он получил за отдельные упражнения более высокие оценки и, соответственно, больше итоговых баллов. Почему?

Противоречия нет. Дело в том, что в первом тесте участвовал старый УАЗ Патриот, а в рейтинге, опубликованном в последнем материале, выступал Патриот конфигурации 2017 года — с имитацией межколесных блокировок и принудительной блокировкой заднего межколесного дифференциала. Он прошел испытания прошлой зимой — соответствующий материал был опубликован в ЗР, № 3, 2017.

5. Вопрос о коробках DSG (ЗР, № 1, 2018): есть ли данные об их надежности в сравнении с другими коробками?

Материалы по теме Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?

У автоматических коробок передач любого типа всегда были и будут откровенно слабые модели. Наименее надежны — вариаторы. Всё дело в постоянном трении в металлической паре ремень — конусы, пусть и в присутствии смазки. Такая конструкция подвержена сильному износу, от которого страдают и остальные элементы агрегата. Поэтому ремонт вариатора обычно становится капитальным.

Роботизированные коробки с двойным сухим сцеплением живут дольше. Сцепление не блещет ресурсом, периодически умирают мехатроники, зато редко страдает механическая часть. И в ремонте такие роботы гораздо дешевле вариаторов.

Роботы с мокрым сцеплением надежнее «сухих». Однако грязь в общем масляном контуре со временем убивает агрегат, разнося по гидросистеме продукты неизбежного износа. Кроме сцепления и мехатроника страдает механическая часть.

В гидромеханических автоматах за переключения передач отвечают несколько пакетов фрикционов, работающих в масляной ванне. Такая конструкция априори более надежная.

6. Прочитал статьи о пускачах-бустерах (ЗР, № 11, 2016; № 1, 2018). Удивительно, зачем выпускают гаджеты, которые в несколько раз дороже новеньких АКБ?

Цены на бустеры уверенно становятся пятизначными, однако не следует недооценивать их полезность. Аналогия простая: спущенное колесо — еще не повод бежать за новым, иногда его проще подкачать. Так и АКБ порой достаточно просто оживить. По сути, бустеры являются мобильными инструментами, которые способны помочь не только возле дома, но и вдали от цивилизации, а также в тех случаях, когда нужно оказать помощь другому участнику движения. Их применяют сервисмены, которым часто приходится пускать моторы с подсевшими батареями. Но согласен: убойная цена резко снижает востребованность бустеров.

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Фото: АГН «Москва»