Как разводят на шиномонтаже?

На волоске от смерти: самые курьезные ДТП (ВИДЕО) Каждый день на дорогах происходит масса ДТП — от страшных до забавных. В нашей подборке собраны исключительно курьезные случаи, в которых не было жертв, а пострадавшие отделались легкими травмами или только испугом. Нелепые аварии, как правило, происходят на ровном месте, поэтому всегда будьте внимательными за рулем, чтобы потом не кусать себе локти. Как выбрать бокс на крышу? Полезные советы Наш эксперт Кирилл Бревдо выяснил, какие бывают боксы, легко ли их устанавливать на автомобиль, а главное, как выбрать правильный девайс с учетом характеристик вашей машины. Глава Great Wall: кроссоверы Haval подешевеют. И другие сюрпризы будут! Марка Great Wall была одной из первых китайских компаний, пришедших в Россию. Сегодня она у нас не представлена, зато есть ее новый бренд Haval, а через пару лет на дорогах появятся кроссоверы еще более молодой марки Wey. О них, а также о строящемся заводе под Тулой мы и спросили топ-менеджеров — президента Ван Фэнин и вице-президента Сэмюэля Чена.