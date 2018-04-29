Как разводят на шиномонтаже?

Какие бывают схемы мошенничества в шиномонтажной мастерской, угрожающие вашей жизни и кошельку?

В шиномонтаж автолюбитель обычно попадает не по своей воле. Либо из-за прокола колеса, либо с целью «переобуться» (из зимы в лето или наоборот). Некоторые шиномонтажники чувствуют слабину клиента и пытаются его развести. Причем развод может быть на деньги или на избыточное выполнение платных работ. А еще — на неправильное выполнение операций, которые облегчают жизнь сервисмену, но вредят автомобилю или его отдельным частям.

Как разводят на шиномонтаже?

  • Нужно ли балансировать колеса каждый сезон? Все о балансировке — по ссылке.
  • Все нюансы сезонной смены шин — здесь.
Как разводят на шиномонтаже?
Фото: Онлайн-редакция
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