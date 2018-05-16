Автобусы, на которых вы никогда не ездили

На территории СССР за всю историю нашего автопрома автобусы выпускали более 120 заводов! И среди их продукции были очень редкие машины.

Некоторые автобусы, скажем, ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695 или ПАЗ-3205, знала вся страна. Хоть раз в жизни на них ездил каждый. Но были модели редкие, мало известные за пределами региона, где их строили.

А еще наши заводы собрали немало интересных опытных образцов, которые по той или иной причине так и не пошли в серию. Из великого множества редких автобусов мы выбрали лишь полтора десятка машин послевоенного периода…

Автобусы, на которых вы никогда не ездили

  • Фотогалерею самых редких серийных автомобилей СССР смотрите тут.
  • Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут

Фото: из архива автора

Автобусы, на которых вы никогда не ездили
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