Автобусы, на которых вы никогда не ездили

Некоторые автобусы, скажем, ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695 или ПАЗ-3205, знала вся страна. Хоть раз в жизни на них ездил каждый. Но были модели редкие, мало известные за пределами региона, где их строили.
А еще наши заводы собрали немало интересных опытных образцов, которые по той или иной причине так и не пошли в серию. Из великого множества редких автобусов мы выбрали лишь полтора десятка машин послевоенного периода…
- Фотогалерею самых редких серийных автомобилей СССР смотрите тут.
- Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут
Фото: из архива автора
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