Почему нельзя приезжать в Москву за машиной с пробегом?

Поездка в Москву для покупки автомобиля с пробегом вполне обычное явление. Но не все так просто — у покупки машины в столице есть много подводных камней.

Материалы по теме Покупаем или продаем авто с пробегом. Как безопасно провести сделку?

Основных причин для вояжа за автомобилем в Москву три. Первая — большой ассортимент. Московский регион — крупнейший автомобильный регион в стране. Потому и выбор тут самый богатый. Речь идет не только о количестве самих автомобилей, но и о выборе моделей. Вторая причина — цена. Само собой, при большом количестве предложений невыгодно держать высокие ценники. Потому и средняя цена за автомобиль в столице действительно ниже, чем во многих регионах страны. К тому же вероятность хорошего торга тут куда выше. Ну и третье, что привлекает покупателей из регионов, — это большое число автомобилей в хорошей комплектации. Хотя последний пункт влияет на решение о поездке в столицу на порядок меньше первых двух.

Однако не все так просто. Во-первых, бывают сложности с техническим состоянием ввиду тяжелых условий эксплуатации. Но это отдельная тема, которую мы также раскроем в ближайшее время. А во-вторых и главных — есть большой шанс быть обманутым. Ведь в Москве обосновалось немало дельцов, желающих заработать на перепродаже подержанных машин. Причем не важно, работают эти перекупщики одни или в рамках площадки по продаже автомобилей. Они прекрасно понимают, что на человеке, приехавшем из региона за автомобилем, можно отлично нажиться. Ведь уезжать с пустыми руками такой покупатель не захочет, а значит шанс впарить ему «дрова» куда выше, чем местному. Особенно если он собирается покупать машину в кредит. Схем обмана много.

Доверять площадкам, специализирующимся на торговле подержанными автомобилями, не стоит. Если хотите иметь дело с салоном, лучше отдать предпочтение официалам. Причем выбирайте дилера той марки, автомобиль которой хотите приобрести.

Материалы по теме Как оформить куплю-продажу автомобиля: советы юриста

Если вы все же собрались за автомобилем, нужно помнить несколько вещей. В первую очередь сразу требуйте показать документы (не только машины, но и продавца). Тогда станет ясно, имеете вы дело с владельцем или перекупщиком. К тому же нередко год выпуска автомобиля не соответствует тому, что вам озвучили на словах ранее. Если вы имеете дело с салоном, то ситуация та же — требуйте документы. Никакие отговорки вроде того, что показать их сейчас сложно и надо их искать, не принимаются. Будьте настойчивее — если не хотят показывать ПТС и СТС, разворачивайтесь и уходите.

Во-вторых, и это касается только салонов, будьте внимательны при подписании договоров. Часто продавцы нарочно тянут резину, чтобы потенциальный покупатель устал в ожидании. Его бдительность притупилась, а желание побыстрее уехать будет расти все сильнее. Тут очень легко попасть в ловушку. Особенно если вы берете машину в кредит. Самый распространенный метод — дать договор на ознакомление. После этого его уносят, чтобы сделать копию. А когда приносят на подпись, то содержание уже совсем другое. Потому не ленитесь и проверьте его еще раз. Не исключено, что сумма сделки и ставки по кредиту будут уже иными.

Рассчитывать на свои силы при диагностике не стоит. Потратив деньги на нормальный осмотр, можно немало сэкономить в будущем.

Материалы по теме С каким пробегом машину лучше вообще не покупать?

Ну и про диагностику не стоит забывать. В этом случае лучше обратиться к компаниям по подбору автомобиля. За вполне вменяемые деньги они не только пробьют машину по всем базам на предмет юридической чистоты, но и сделают осмотр и диагностику автомобиля. Если продавцы будут этому препятствовать или настаивать на результатах своей диагностики, просто разворачивайтесь и уходите.

То же самое касается и случаев, если у автомобиля отсутствует сервисная история. Потому, если вы решились на поездку в Москву за машиной, все-таки старайтесь избегать крупных площадок по продаже автомобилей с пробегом. Риск оказаться обманутым будет куда ниже. Лучше брать автомобиль непосредственно у владельца. А чтобы избежать перекупщика, никаким историям, вроде «это машина моего знакомого» и т.д., не верьте. А если уж хотите остановиться на салоне, то предпочтение стоит отдать официальным дилерам. Причем именно тем, которые относятся к интересующей вас марке. Многие из них перед выкупом автомобиля проводят комплексную диагностику.

Особенно сильно нужно держать ухо востро с моделями, которые встречаются в такси. Если комплектация относится к категории «барабан», а органы управления видали лучшие годы — бегите подальше.

Не забывайте про организационные моменты, закладывая бюджет на дорогу и расходы на проживание. Если хотите осмотреть несколько вариантов за день, забудьте про перемещение на автомобиле. Потратите зря весь день, простояв в пробках. Лучше пользуйтесь общественным транспортом — сэкономите кучу времени и сил.

Ехать за машиной в столицу действительно имеет смысл. Но при двух условиях: автомобиль относительно свежий (длительная эксплуатация в жестком трафике столицы сказывается) и продает его сам владелец или, в крайнем случае, дилер, которому машина была сдана по системе трейд-ин.