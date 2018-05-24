Уже скоро привозные автомобили вновь могут потерять привлекательность для покупателей. Какие новые препятствия ожидают «иностранцев» в России?

Жажда реванша

Российский авторынок, который после затяжного кризиса в прошлом году сделал разворот в сторону роста, сегодня претерпевает очередные изменения. Напомним, вследствие девальвации рубля в последние годы значительно укрепили свои позиции автомобили российской сборки, заняв по итогам 2017-го рекордные 81% от общего объема продаж.

Доля импортных иномарок начала снижаться еще с предыдущего кризиса 2008 года — тогда, по данным агентства «Автостат», на них приходилось более половины рынка (56%). Пять лет назад, в 2013-м, импортировалась уже лишь треть всех продаваемых автомобилей, а в прошлом году доля импорта новых легковых машин сократилась до минимального значения в 19%. Этому во многом способствовала политика российских властей по импортозамещению на авторынке. Так, в 2012 году против привозных иномарок, в частности, был введен утилизационный сбор, который локальным автопроизводителям компенсируется посредством промышленных субсидий от государства. На стимулирование продаж автомобилей российского производства были направлены и многочисленные программы господдержки, действовавшие в последние годы. И даже постепенное снижение пошлин на новые машины в рамках обязательств России перед ВТО (с 30% в 2012-м до 20% в 2017-м) не могли улучшить положение «настоящих» иномарок в нашей стране.

И вот после 10 лет беспрерывного падения доли импортных автомобилей в текущем году она вновь начала расти, составив по итогам первого квартала 20%. Отчасти это стало возможным из-за сократившихся в этом году мер господдержки авторынка, ведь они, как известно, распространяются исключительно на машины российской сборки. Недавнее завершение программ льготного автокредитования «Первый...» и «Семейный автомобиль», по идее, должно способствовать дальнейшему перераспределению спроса в пользу импорта. Однако, с другой стороны, всплеск продаж привозных иномарок в начале года мог быть вызван предстоящей индексацией утильсбора и повышением акцизов на автомобили мощностью более 200 л.с., из-за которых цены на импортные модели начали расти как раз начиная с апреля. А значит о грядущем реванше «иностранцев» говорить пока не приходится, особенно учитывая нестабильность российской валюты в этом году.

«Если из-за повышения налогов или падения покупательной способности рубля рынок будет сокращаться, то и поставки автомобилей на него будут урезаны. При этом дефицит возможен только по новым или лимитированным моделям. Опыт прошлых десятилетий показывает, что какие-либо запасы, ввезенные до повышения налогов, акцизов и т.п., расходятся довольно быстро, а покупатель относительно быстро привыкает к новым ценам», — комментирует директор дилерского центра «Авилон» Mercedes-Benz Олег Шамба.

Навезли про запас





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Между тем автопроизводители в первом квартале 2018 года увеличили поставки в Россию сильнее, чем вырос рынок. Так, юридическими лицами в нашу страну было импортировано 53,8 тыс. машин, что на 34% больше, чем годом ранее (данные «Автостата»). Продажи автомобилей за тот же период выросли на 21% и составили 545,4 тыс. штук. Тройка лидеров по объему импорта остается неизменной: возглавляет рейтинг Toyota с показателем 11,1 тыс. машин (новых и подержанных), за которой следуют премиум-марки Mercedes-Benz (6,1 тыс. шт.) и Lexus (4,6 тыс. шт.). Стоит при этом отметить автопроизводителей, которые имеют локальную сборку в России, но в последнее время стали также активно наращивать импорт. Среди них — Mitsubishi, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Nissan, которые на волне общего роста спроса стали привозить к нам новые или возвращать ушедшие ранее модели.

Так, у Nissan увеличение поставок связано с перезапуском на российском рынке кроссовера Juke, который с середины 2017 года импортируется в нашу страну наряду с Nissan GT-R. В японской компании подтверждают, что недавняя индексация утильсбора оказывает негативное влияние, но исключительно на реализацию импортируемых автомобилей. Например, в апреле цена Nissan Juke выросла на 75 тыс. рублей. Тем не менее Nissan намерен сохранить объем на запланированном уровне, уже в ближайшее время предложив россиянам обновленный кроссовер Juke, в котором помимо свежего дизайна появятся новые комплектации и опции.

Как рассказал «За рулем.РФ» руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, в первом квартале чехи увеличили импорт в Россию в связи с возросшим спросом на модель Superb, а также c присутствием в этом году на рынке внедорожника Kodiaq, который год назад еще не предлагался клиентам. При этом доля импортных автомобилей в общем объеме российских продаж марки Skoda незначительна, а за счет локализации Kodiaq (с февраля он, напомним, производится на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде) доля импорта будет уменьшаться.

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В «ММС Рус» рост поставок объясняют растущим спросом на автомобили Mitsubishi, а также эффектом низкой базы. Дело в том, что основной объем импорта в отчетный период пришелся на кроссовер ASX, вернувшийся на российский рынок в августе 2017 года, и пикап L200, чьи поставки в связи со сменой модельного года начались в прошлом году только с апреля. Внес свой вклад и новый компактный кроссовер Eclipse Cross, который поступил в продажу в апреле 2018 года. В то же время компания с конца прошлого года локализовала в России производство внедорожников Pajero Sport с дизельным двигателем, тогда как бензиновая модификация модели по-прежнему импортируется.

По словам директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, автопроизводители поверили в потенциал роста российского рынка и стали расширять модельный ряд представленных в нашей стране автомобилей. В первую очередь это происходит за счет поставок моделей, рассчитанных на ограниченный круг покупателей, а также увеличения комплектаций по моделям, спрос на которые был стабилен, — теперь можно расширять охват потенциальных покупателей. В то же время ведущие автопроизводители придерживаются курса на локализацию производства, запуская российскую сборку ключевых объемообразующих моделей.

Палки в колеса

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Отдельно стоит сказать о бренде Ravon, который по итогам первого квартала 2018-го вошел в десятку крупнейших автоимпортеров, увеличив поставки в Россию на 82%, до 2,1 тыс. машин. Однако в марте импорт узбекских автомобилей упал почти вдвое, а в апреле и вовсе был приостановлен, что тут же вызвало дефицит у российских дилеров.

Как пояснили «За рулем.РФ» в пресс-службе «Равон Моторс Рус», поставки автомобилей в Россию временно приостановлены в связи с пересмотром цен для российского рынка из-за изменения курсов национальных валют России и Узбекистана, повышения ставок утилизационного сбора, а также проведения масштабной модернизации производственных линий на предприятии GM Uzbekistan для запуска новых моделей и сопутствующего роста капитальных расходов. При этом в конце марта узбекский автопроизводитель уже повысил цены на свои машины в России — рост составил от 10 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от модели.

Сейчас дилерские центры Ravon продолжают прием предзаказов на автомобили, предупреждая клиентов об отложенных сроках поставки (их планируется полностью возобновить в конце мая) и возможных изменениях итоговой цены. Также в «Равон Моторс Рус» не отказываются от своих планов представить на российском рынке новый кроссовер и рестайлинговую версию седана R4, премьера которых состоится на августовском Московском автосалоне.

Несмотря на то, что основу продаж большинства брендов обеспечивают локализованные модели, рост импорта в этом году стал возможен именно благодаря производителям массовых иномарок. А вот представители премиума сокращают поставки в Россию, что связано с более поздним восстановлением этого сегмента после кризиса.

Так, наибольшее падение импорта в январе-марте 2018-го зафиксировано у Jaguar (-19%), Mercedes—Benz (-26%), Lexus (-26%), Audi (-37%) и Infiniti (-44%), гласят данные «Автостата». Временное снижение поставок в российском офисе Infiniti объясняют постепенным выводом с рынка предыдущего поколения кроссоверов QX50 и QX80, которое в скором времени будет компенсировано увеличением импорта новых моделей QX50/QX80. Кроме того, в свете увеличения акцизов на автомобили мощностью от 200 л.с. и индексации утильсбора японская компания предприняла усилия по максимизации складских запасов автомобилей в конце прошлого года, чтобы сохранить цены на прежнем уровне в первом квартале 2018-го. В дальнейшем в Infiniti не планируют снижения квот для российского рынка, а, наоборот, намерены нарастить продажи своих ключевых моделей в этом году — QX50 и QX80.

«Повышение акцизов пока не отразилось на рынке, поскольку у дилеров и импортеров есть достаточное количество машин, завезенных в страну ранее. Но затем автомобили премиум-класса, скорее всего, подорожают, что явно не сыграет в их пользу. Однозначно производители будут смотреть на динамику рынка и корректировать поставки исходя из спроса, как следствие это может привести к дефициту», — рассказывает Владимир Мирошников.

«Иностранцы» едут к нам

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В целом, участники рынка ожидают дальнейшего восстановления спроса на автомобили, который будет расти в том числе и в сегменте импортных машин. Этому, в частности, должно способствовать дальнейшее снижение пошлин на новые иномарки (целевой показатель — 15% к 2019 году), а также завершение с 1 июля 2018-го льготного режима промсборки для ряда автопроизводителей. Так, согласно прогнозу консалтинговой компании PwC, по итогам текущего года реализация привозных автомобилей увеличится на 10%, до 280 тыс. штук, что несколько меньше ожидаемого роста рынка в целом (+11%). Впрочем, в прошлом году импортный сегмент и вовсе показал падение на 7%, несмотря на общерыночный подъем продаж на 13%. Это позволяет надеяться на то, что автопроизводители продолжат расширять свои модельные ряды в России за счет новинок и нишевых автомобилей. Впрочем, дальнейшее развитие импортного сегмента во многом будет зависеть от валютных курсов, которые в большей степени влияют на стоимость и конкурентоспособность привозных машин.

По словам директора PwC в России Виктории Синичкиной, принятие решения относительно сохранения или расширения модельного ряда будет зависеть от стратегии конкретной марки. Как правило, в условиях роста авторынка производители стараются расширить ассортимент. В то же время возможное дальнейшее ослабление рубля будет оказывать давление на цены. Те импортные автомобили, которые были ввезены по старым ценам до повышения утильсбора, распродадут до начала лета, и во втором полугодии возможен рост цен на новые «чистокровные» иномарки, который составит не более 5%.

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