Новая Toyota Camry: ее научили ездить!

Построенный на новой платформе TNGA седан прибавил во всех отношениях. Поможет ли дерзкая внешность новой Camry остаться номером один?

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota Camry 2.0

Toyota Camry 2.5

Toyota Camry 3.5

Длина / ширина / высота / база 4885 / 1840 / 1445 / 2825 мм

Объем багажника (VDA) 469–493 л

Снаряженная / полная масса

1580 / 2030 кг

1625 / 2030 кг

1700 / 2100 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6500 об/мин; 199 Н·м при 4600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2494 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 6000 об/мин; 231 Н·м при 4100 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3456 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6600 об/мин; 356 Н·м при 4700 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

11,0 с

9,9 с

7,7 с

Максимальная скорость

210 км/ч

210 км/ч

220 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95/60 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,1 л / 100 км

8,3 л / 100 км

8,7 л / 100 км

Трансмиссия

передний привод; А6

передний привод; А6

передний привод; А8

Я никогда не был поклонником Toyota Camry. Ни яркой внешности, ни ездового характера… А кататься на заднем сиденье, радуясь мягкой подвеске, - не в моем вкусе. Но надежность и ликвидность обеспечили модели такой ореол «лучшего в мире автомобиля», что с фанатами спорить бесполезно. Camry уверенно держит первое место в сегменте и входит в общероссийский топ продаж, на ура расходится на вторичке и с годами медленно падает в цене. Однако конкуренты поджимают, в чем особенно преуспел большой седан Kia Optima. Вдруг оказалось, что на одной ликвидности и надежности уже не уедешь. И японцы вовремя уловили эту тенденцию.

Я смотрю на Camry XV70 (такой индекс носит новая машина) — и, черт подери, она мне нравится! Может, кому и не по душе сильно выступающая челюсть переднего бампера или огромный воздухозаборник в стиле маски Кайло Рена — зато не скучно.

Новая Camry построена на платформе TNGA. В силовой структуре кузова увеличена доля высокопрочных сталей, появились распорки и усилители для увеличения жесткости кузова. Подвески совершенно новые — и спереди, и многорычажка сзади.
Новая Camry построена на платформе TNGA. В силовой структуре кузова увеличена доля высокопрочных сталей, появились распорки и усилители для увеличения жесткости кузова. Подвески совершенно новые — и спереди, и многорычажка сзади.

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Что лучше: новая Toyota Camry или Kia Optima?

Построенный на новой платформе TNGA седан прибавил во всех измерениях, кроме высоты, - силуэт стал более динамичным. Сзади мéста вагон по всем направлениям, но едва ли стало еще просторнее, чем прежде, хотя колесная база выросла аж на 50 мм.

Впервые в жизни я сел за руль Camry с явным удовольствием. Сиденье обрело солидный диапазон регулировки по высоте, и это оценят любители более низкой, спортивной посадки. Линии передней панели причудливо пересекаются в районе центральной консоли, внося смуту и асимметрию в гóловы тех, кто привык к строгому, местами даже замшелому консерватизму. Собрав волю в кулак, дизайнеры отправили на свалку истории электронные часы, которые, как казалось прежде, являются столь же непременным атрибутом любого автомобиля, как мотор и четыре колеса. Вдогонку полетела напольная педаль стояночного тормоза, уступившая место клавише электромеханического ручника. И — удивительное дело! — у японцев иссяк стратегический запас старых прямо­угольных клавиш, которые они пихали во все машины вне зависимости от класса и назначения. Теперь по передней панели рассыпаны кнопки разных форм и размеров, причем некоторые я даже готов назвать изящными.

Панель приборов избавили от синюшной подсветки. У машин в топовом исполнении всё пространство между колодцами приборов занимает большой дисплей.
Панель приборов избавили от синюшной подсветки. У машин в топовом исполнении всё пространство между колодцами приборов занимает большой дисплей.

Активный круиз-контроль позволяет выбирать дистанцию до впередиидущего автомобиля. Работает очень хорошо.
Активный круиз-контроль позволяет выбирать дистанцию до впередиидущего автомобиля. Работает очень хорошо.

Сложные линии передней панели слегка запутывают взгляд — не сразу понимаешь, что исчезли древние электронные часы, а блок климат-контроля больше не напоминает магнитофон из девяностых годов. Революция!
Сложные линии передней панели слегка запутывают взгляд — не сразу понимаешь, что исчезли древние электронные часы, а блок климат-контроля больше не напоминает магнитофон из девяностых годов. Революция!

По традиции блок управления климат-контролем в задней части салона, клавиши регулировки наклона спинки и многое другое выведено на пульт в центральном подлокотнике. Его лаковая поверхность собирает всю пыль.
По традиции блок управления климат-контролем в задней части салона, клавиши регулировки наклона спинки и многое другое выведено на пульт в центральном подлокотнике. Его лаковая поверхность собирает всю пыль.

Проамериканский «ножник», наконец-то, сменила кнопка электромеханического привода стояночного тормоза.
Проамериканский «ножник», наконец-то, сменила кнопка электромеханического привода стояночного тормоза.

Под капотом — без революций. На выбор предлагают два четырехцилиндровых мотора — 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.) — в паре с 6-ступенчатым автоматом, а также 3,5‑литровый двигатель V6, к которому приписана 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Полагаю, самыми популярными в России останутся версии подешевле, но для знакомства мне подогнали Camry V6. Паспортных 249 сил хватает за глаза: большой седан с легкостью перемещает стрелку спидометра, не ослабляя напор и после 140 км/ч. Гидромеханика так шустро перебирает восемь ступеней, что возникают сомнения в необходимости спортивного режима — и в «драйве» хватает прыти.

Задний ряд всегда был сильной стороной Camry. Новая машина поддержала традицию, но существенной прибавки в запасе пространства я не почувствовал, хотя колесная база выросла на 50 мм.
Задний ряд всегда был сильной стороной Camry. Новая машина поддержала традицию, но существенной прибавки в запасе пространства я не почувствовал, хотя колесная база выросла на 50 мм.

Прежде топовой Camry явно не «хватало» тормозов, а теперь замедление не вызывает никаких вопросов: машина осаживается уверенно, не заставляя нервничать и покрываться испариной. Но главный сюрприз Camry преподнесла, как только дорога завилась в спираль.

«Шестерка» 2GR-FKS выдает налоговыгодные 249 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Предельный крутящий момент — 356 Н·м (+10 Н·м по сравнению с прежним мотором V6).
«Шестерка» 2GR-FKS выдает налоговыгодные 249 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Предельный крутящий момент — 356 Н·м (+10 Н·м по сравнению с прежним мотором V6).

Подобно собственному селектору автомата, Camry шла к «драйву» сложным путем. Совпадение ли — как только селектор коробки стал ходить по прямому пазу, Camry полюбила серпантин! Бросаю ее в поворот резче обычного и… Camry ли это? Седан с наслаждением поедает одну связку виражей за другой. Точные реакции, ни единого намека на раскачку или неадекватные крены кузова. Camry рулится! Переехавший на рейку усилитель генерирует своевременную и приятную тяжесть на руле. Я с трудом верю самому себе: впервые в жизни Camry вызывает улыбку при активной езде. Прощай, аморфность! Вместе с часиками.

По идее, при столь азартной настройке шасси должна была отправиться в небытие и плавность хода. Но по разбитой дороге Camry по-прежнему летит уверенно и не пропускает на кузов удары и тычки.

Разве что мелкие неровности я стал чувствовать острее прежнего, но это, как мне видится, «заслуга» 18‑дюймовых колес с низкопрофильными шинами.

Ощущение обволакивающего комфорта усиливает буквально космическая тишина. Аэродинамические шумы не дают о себе знать на скорости далеко за сотню, изоляция моторного отсека встает надежным барьером на пути песнопений силового агрегата.

Toyota Camry
Toyota Camry

Чего-то похожего я и ожидал, а вот практически полное отсутствие дорожных шумов стало еще одним сюрпризом — ведь колесные арки прежней Camry работали звонкими барабанами для мелких камешков и «пескоструйки».

Мир бизнес-седанов уже не будет прежним. Новая Camry если не перевернула его, то явно задала иные точки отсчета. Сохранив ключевые достоинства, она похорошела и обрела шасси с характером. А цéны благодаря питерской сборке остались прежними — от 1 400 000 рублей.

Плавность хода, шумоизоляция, управляемость, цена Придется признать, что отныне Camry нравится и мне

Новая Toyota Camry: ее научили ездить!
Фото: Александр Виноградов и Toyota
Новая Toyota Camry: ее научили ездить!
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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