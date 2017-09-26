Новая Toyota Camry: ее научили ездить!

|
Toyota Camry 2.0
|
Toyota Camry 2.5
|
Toyota Camry 3.5
|
Длина / ширина / высота / база 4885 / 1840 / 1445 / 2825 мм
|
Объем багажника (VDA) 469–493 л
|
Снаряженная / полная масса
|
1580 / 2030 кг
|
1625 / 2030 кг
|
1700 / 2100 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6500 об/мин; 199 Н·м при 4600 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2494 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 6000 об/мин; 231 Н·м при 4100 об/мин
|
бензиновый, V6, 24 клапана, 3456 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6600 об/мин; 356 Н·м при 4700 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,0 с
|
9,9 с
|
7,7 с
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
210 км/ч
|
220 км/ч
|
Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95/60 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,1 л / 100 км
|
8,3 л / 100 км
|
8,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; А6
|
передний привод; А6
|
передний привод; А8
Я никогда не был поклонником Toyota Camry. Ни яркой внешности, ни ездового характера… А кататься на заднем сиденье, радуясь мягкой подвеске, - не в моем вкусе. Но надежность и ликвидность обеспечили модели такой ореол «лучшего в мире автомобиля», что с фанатами спорить бесполезно. Camry уверенно держит первое место в сегменте и входит в общероссийский топ продаж, на ура расходится на вторичке и с годами медленно падает в цене. Однако конкуренты поджимают, в чем особенно преуспел большой седан Kia Optima. Вдруг оказалось, что на одной ликвидности и надежности уже не уедешь. И японцы вовремя уловили эту тенденцию.
Я смотрю на Camry XV70 (такой индекс носит новая машина) — и, черт подери, она мне нравится! Может, кому и не по душе сильно выступающая челюсть переднего бампера или огромный воздухозаборник в стиле маски Кайло Рена — зато не скучно.
Построенный на новой платформе TNGA седан прибавил во всех измерениях, кроме высоты, - силуэт стал более динамичным. Сзади мéста вагон по всем направлениям, но едва ли стало еще просторнее, чем прежде, хотя колесная база выросла аж на 50 мм.
Впервые в жизни я сел за руль Camry с явным удовольствием. Сиденье обрело солидный диапазон регулировки по высоте, и это оценят любители более низкой, спортивной посадки. Линии передней панели причудливо пересекаются в районе центральной консоли, внося смуту и асимметрию в гóловы тех, кто привык к строгому, местами даже замшелому консерватизму. Собрав волю в кулак, дизайнеры отправили на свалку истории электронные часы, которые, как казалось прежде, являются столь же непременным атрибутом любого автомобиля, как мотор и четыре колеса. Вдогонку полетела напольная педаль стояночного тормоза, уступившая место клавише электромеханического ручника. И — удивительное дело! — у японцев иссяк стратегический запас старых прямоугольных клавиш, которые они пихали во все машины вне зависимости от класса и назначения. Теперь по передней панели рассыпаны кнопки разных форм и размеров, причем некоторые я даже готов назвать изящными.
|
Панель приборов избавили от синюшной подсветки. У машин в топовом исполнении всё пространство между колодцами приборов занимает большой дисплей.
|
Активный круиз-контроль позволяет выбирать дистанцию до впередиидущего автомобиля. Работает очень хорошо.
|
Сложные линии передней панели слегка запутывают взгляд — не сразу понимаешь, что исчезли древние электронные часы, а блок климат-контроля больше не напоминает магнитофон из девяностых годов. Революция!
|
По традиции блок управления климат-контролем в задней части салона, клавиши регулировки наклона спинки и многое другое выведено на пульт в центральном подлокотнике. Его лаковая поверхность собирает всю пыль.
|
Проамериканский «ножник», наконец-то, сменила кнопка электромеханического привода стояночного тормоза.
Под капотом — без революций. На выбор предлагают два четырехцилиндровых мотора — 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.) — в паре с 6-ступенчатым автоматом, а также 3,5‑литровый двигатель V6, к которому приписана 8-ступенчатая автоматическая коробка.
Полагаю, самыми популярными в России останутся версии подешевле, но для знакомства мне подогнали Camry V6. Паспортных 249 сил хватает за глаза: большой седан с легкостью перемещает стрелку спидометра, не ослабляя напор и после 140 км/ч. Гидромеханика так шустро перебирает восемь ступеней, что возникают сомнения в необходимости спортивного режима — и в «драйве» хватает прыти.
Прежде топовой Camry явно не «хватало» тормозов, а теперь замедление не вызывает никаких вопросов: машина осаживается уверенно, не заставляя нервничать и покрываться испариной. Но главный сюрприз Camry преподнесла, как только дорога завилась в спираль.
Подобно собственному селектору автомата, Camry шла к «драйву» сложным путем. Совпадение ли — как только селектор коробки стал ходить по прямому пазу, Camry полюбила серпантин! Бросаю ее в поворот резче обычного и… Camry ли это? Седан с наслаждением поедает одну связку виражей за другой. Точные реакции, ни единого намека на раскачку или неадекватные крены кузова. Camry рулится! Переехавший на рейку усилитель генерирует своевременную и приятную тяжесть на руле. Я с трудом верю самому себе: впервые в жизни Camry вызывает улыбку при активной езде. Прощай, аморфность! Вместе с часиками.
По идее, при столь азартной настройке шасси должна была отправиться в небытие и плавность хода. Но по разбитой дороге Camry по-прежнему летит уверенно и не пропускает на кузов удары и тычки.
Разве что мелкие неровности я стал чувствовать острее прежнего, но это, как мне видится, «заслуга» 18‑дюймовых колес с низкопрофильными шинами.
Ощущение обволакивающего комфорта усиливает буквально космическая тишина. Аэродинамические шумы не дают о себе знать на скорости далеко за сотню, изоляция моторного отсека встает надежным барьером на пути песнопений силового агрегата.
Чего-то похожего я и ожидал, а вот практически полное отсутствие дорожных шумов стало еще одним сюрпризом — ведь колесные арки прежней Camry работали звонкими барабанами для мелких камешков и «пескоструйки».
Мир бизнес-седанов уже не будет прежним. Новая Camry если не перевернула его, то явно задала иные точки отсчета. Сохранив ключевые достоинства, она похорошела и обрела шасси с характером. А цéны благодаря питерской сборке остались прежними — от 1 400 000 рублей.
|Плавность хода, шумоизоляция, управляемость, цена
|Придется признать, что отныне Camry нравится и мне
Читать комментарии (2)