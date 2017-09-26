Новая Toyota Camry: ее научили ездить!

Построенный на новой платформе TNGA седан прибавил во всех отношениях. Поможет ли дерзкая внешность новой Camry остаться номером один?

Toyota Camry

Toyota Camry 2.0 Toyota Camry 2.5 Toyota Camry 3.5 Длина / ширина / высота / база 4885 / 1840 / 1445 / 2825 мм Объем багажника (VDA) 469–493 л Снаряженная / полная масса 1580 / 2030 кг 1625 / 2030 кг 1700 / 2100 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6500 об/мин; 199 Н·м при 4600 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2494 см³; 133 кВт / 181 л.с. при 6000 об/мин; 231 Н·м при 4100 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3456 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6600 об/мин; 356 Н·м при 4700 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 9,9 с 7,7 с Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95/60 л Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л / 100 км 8,3 л / 100 км 8,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6 передний привод; А6 передний привод; А8

Я никогда не был поклонником Toyota Camry. Ни яркой внешности, ни ездового характера… А кататься на заднем сиденье, радуясь мягкой подвеске, - не в моем вкусе. Но надежность и ликвидность обеспечили модели такой ореол «лучшего в мире автомобиля», что с фанатами спорить бесполезно. Camry уверенно держит первое место в сегменте и входит в общероссийский топ продаж, на ура расходится на вторичке и с годами медленно падает в цене. Однако конкуренты поджимают, в чем особенно преуспел большой седан Kia Optima. Вдруг оказалось, что на одной ликвидности и надежности уже не уедешь. И японцы вовремя уловили эту тенденцию.

Я смотрю на Camry XV70 (такой индекс носит новая машина) — и, черт подери, она мне нравится! Может, кому и не по душе сильно выступающая челюсть переднего бампера или огромный воздухозаборник в стиле маски Кайло Рена — зато не скучно.

Новая Camry построена на платформе TNGA. В силовой структуре кузова увеличена доля высокопрочных сталей, появились распорки и усилители для увеличения жесткости кузова. Подвески совершенно новые — и спереди, и многорычажка сзади.

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Построенный на новой платформе TNGA седан прибавил во всех измерениях, кроме высоты, - силуэт стал более динамичным. Сзади мéста вагон по всем направлениям, но едва ли стало еще просторнее, чем прежде, хотя колесная база выросла аж на 50 мм.

Впервые в жизни я сел за руль Camry с явным удовольствием. Сиденье обрело солидный диапазон регулировки по высоте, и это оценят любители более низкой, спортивной посадки. Линии передней панели причудливо пересекаются в районе центральной консоли, внося смуту и асимметрию в гóловы тех, кто привык к строгому, местами даже замшелому консерватизму. Собрав волю в кулак, дизайнеры отправили на свалку истории электронные часы, которые, как казалось прежде, являются столь же непременным атрибутом любого автомобиля, как мотор и четыре колеса. Вдогонку полетела напольная педаль стояночного тормоза, уступившая место клавише электромеханического ручника. И — удивительное дело! — у японцев иссяк стратегический запас старых прямо­угольных клавиш, которые они пихали во все машины вне зависимости от класса и назначения. Теперь по передней панели рассыпаны кнопки разных форм и размеров, причем некоторые я даже готов назвать изящными.

Панель приборов избавили от синюшной подсветки. У машин в топовом исполнении всё пространство между колодцами приборов занимает большой дисплей.

Активный круиз-контроль позволяет выбирать дистанцию до впередиидущего автомобиля. Работает очень хорошо.

Сложные линии передней панели слегка запутывают взгляд — не сразу понимаешь, что исчезли древние электронные часы, а блок климат-контроля больше не напоминает магнитофон из девяностых годов. Революция!

По традиции блок управления климат-контролем в задней части салона, клавиши регулировки наклона спинки и многое другое выведено на пульт в центральном подлокотнике. Его лаковая поверхность собирает всю пыль.

Проамериканский «ножник», наконец-то, сменила кнопка электромеханического привода стояночного тормоза.



Под капотом — без революций. На выбор предлагают два четырехцилиндровых мотора — 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.) — в паре с 6-ступенчатым автоматом, а также 3,5‑литровый двигатель V6, к которому приписана 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Полагаю, самыми популярными в России останутся версии подешевле, но для знакомства мне подогнали Camry V6. Паспортных 249 сил хватает за глаза: большой седан с легкостью перемещает стрелку спидометра, не ослабляя напор и после 140 км/ч. Гидромеханика так шустро перебирает восемь ступеней, что возникают сомнения в необходимости спортивного режима — и в «драйве» хватает прыти.

Задний ряд всегда был сильной стороной Camry. Новая машина поддержала традицию, но существенной прибавки в запасе пространства я не почувствовал, хотя колесная база выросла на 50 мм.

Прежде топовой Camry явно не «хватало» тормозов, а теперь замедление не вызывает никаких вопросов: машина осаживается уверенно, не заставляя нервничать и покрываться испариной. Но главный сюрприз Camry преподнесла, как только дорога завилась в спираль.

«Шестерка» 2GR-FKS выдает налоговыгодные 249 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Предельный крутящий момент — 356 Н·м (+10 Н·м по сравнению с прежним мотором V6).

Подобно собственному селектору автомата, Camry шла к «драйву» сложным путем. Совпадение ли — как только селектор коробки стал ходить по прямому пазу, Camry полюбила серпантин! Бросаю ее в поворот резче обычного и… Camry ли это? Седан с наслаждением поедает одну связку виражей за другой. Точные реакции, ни единого намека на раскачку или неадекватные крены кузова. Camry рулится! Переехавший на рейку усилитель генерирует своевременную и приятную тяжесть на руле. Я с трудом верю самому себе: впервые в жизни Camry вызывает улыбку при активной езде. Прощай, аморфность! Вместе с часиками.

По идее, при столь азартной настройке шасси должна была отправиться в небытие и плавность хода. Но по разбитой дороге Camry по-прежнему летит уверенно и не пропускает на кузов удары и тычки.

Разве что мелкие неровности я стал чувствовать острее прежнего, но это, как мне видится, «заслуга» 18‑дюймовых колес с низкопрофильными шинами.

Ощущение обволакивающего комфорта усиливает буквально космическая тишина. Аэродинамические шумы не дают о себе знать на скорости далеко за сотню, изоляция моторного отсека встает надежным барьером на пути песнопений силового агрегата.

Toyota Camry

Чего-то похожего я и ожидал, а вот практически полное отсутствие дорожных шумов стало еще одним сюрпризом — ведь колесные арки прежней Camry работали звонкими барабанами для мелких камешков и «пескоструйки».

Мир бизнес-седанов уже не будет прежним. Новая Camry если не перевернула его, то явно задала иные точки отсчета. Сохранив ключевые достоинства, она похорошела и обрела шасси с характером. А цéны благодаря питерской сборке остались прежними — от 1 400 000 рублей.

Плавность хода, шумоизоляция, управляемость, цена Придется признать, что отныне Camry нравится и мне

Фото: Александр Виноградов и Toyota