10 крутейших моделей Hyundai, о которых у нас никто не знает

В российской линейке Hyundai всего три седана и четыре кроссовера (плюс микроавтобус Н-1). Линейка не слишком большая, но ее компании хватает, чтобы занимать второе место по продажам среди иномарок. Учитывая любовь россиян к корейской марке, дополнительные модели могли бы улучшить статистику. Взглянув на другие рынки, прикинем, что еще может предложить россиянам Hyundai.

10 крутейших моделей Hyundai, о которых у нас никто не знает

Фото: Hyundai

10 крутейших моделей Hyundai, о которых у нас никто не знает

Какой модели Hyundai не хватает на российском рынке?

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