Все в одном флаконе: изучили два хороших головных устройства для автомобиля Головное устройство, оно же мультимедийный центр, — незаменимый девайс, который объединяет в себе все развлекательные функции автомобиля. Это и проигрывание аудио и видео, и радио, и Bluetooth, и навигатор, и картридер. В общем, головное устройство — оно как смартфон, только лучше, экран больше и пользоваться за рулем не запрещено. Безопасные настройки водителя от эксперта — сверьтесь со своими Говорят, водителю достаточно знать хотя бы в общих чертах ПДД и уметь управлять машиной. Что ж, лавировать в потоке, соблюдая требования отдельных дорожных знаков, действительно несложно: даже опасные ситуации со временем удается прогнозировать заранее. Но происходит это во многом благодаря нужному рабочему состоянию водителя. Какому? Об этом и поговорим. 10 крутейших моделей Hyundai, о которых у нас никто не знает В российской линейке Hyundai всего три седана и четыре кроссовера (плюс микроавтобус Н-1). Линейка не слишком большая, но ее компании хватает, чтобы занимать второе место по продажам среди иномарок. Учитывая любовь россиян к корейской марке, дополнительные модели могли бы улучшить статистику. Взглянув на другие рынки, прикинем, что еще может предложить россиянам Hyundai.