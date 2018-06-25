Из-за чемпионата мира по футболу, сезона отпусков и нескольких громких скандалов, связанных с досмотром автомобилей, Госавтоинспекция рассказала, чем осмотр отличается от досмотра и когда они применяются.
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, а веселые болельщики находят себе развлечения и помимо спортивных. Так? молодые люди из Хорватии и Аргентины с удовольствием фотографировались в провале на дороге в Нижнем Новгороде.
Головное устройство, оно же мультимедийный центр, — незаменимый девайс, который объединяет в себе все развлекательные функции автомобиля. Это и проигрывание аудио и видео, и радио, и Bluetooth, и навигатор, и картридер. В общем, головное устройство — оно как смартфон, только лучше, экран больше и пользоваться за рулем не запрещено.
Говорят, водителю достаточно знать хотя бы в общих чертах ПДД и уметь управлять машиной. Что ж, лавировать в потоке, соблюдая требования отдельных дорожных знаков, действительно несложно: даже опасные ситуации со временем удается прогнозировать заранее. Но происходит это во многом благодаря нужному рабочему состоянию водителя. Какому? Об этом и поговорим.
В российской линейке Hyundai всего три седана и четыре кроссовера (плюс микроавтобус Н-1). Линейка не слишком большая, но ее компании хватает, чтобы занимать второе место по продажам среди иномарок. Учитывая любовь россиян к корейской марке, дополнительные модели могли бы улучшить статистику. Взглянув на другие рынки, прикинем, что еще может предложить россиянам Hyundai.
Модное течение — подражать вседорожникам подхватили Vesta SW Cross и Rio X-Line, раскрасив себя крестами. Кореец в названии, наш — по кругу. Я заинтересовался, какой из них все-таки лучше в этом соревновании.
Мы протестировали вездеход Ямал с гигантским дорожным просветом в 650 мм!
10 крутейших моделей Hyundai, о которых у нас никто не знает
В российской линейке Hyundai всего три седана и четыре кроссовера (плюс микроавтобус Н-1). Линейка не слишком большая, но ее компании хватает, чтобы занимать второе место по продажам среди иномарок. Учитывая любовь россиян к корейской марке, дополнительные модели могли бы улучшить статистику. Взглянув на другие рынки, прикинем, что еще может предложить россиянам Hyundai.
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