Что нового купить во втором полугодии 2018?

За шесть месяцев нынешнего года российский авторынок пополнился целым рядом новинок: Audi A8, BMW X2, Mercedes-Benz G-класса, Mitsubishi Eclipse Cross, VW Teramont — список можно продолжать долго. Но и во втором полугодии новичков не меньше. И вот самые главные из них.

Все подробности — в нашей фотоподборке...

Что нового купить во втором полугодии 2018?

Фото: фирмы-производители

Что нового купить во втором полугодии 2018?
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