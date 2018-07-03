Паук, Приус, Рэндж — на чем ездит Лионель Месси

Многие надеялись, что Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, а они встретились в Домодедово. Злые языки моментально подхватили и разнесли эту шутку по лентам соцсетей после того, как обе сборные (Португалии и Аргентины) не вышли из группы. Тем не менее одним из лучших нападающих мира есть чем посоревноваться друг с другом и за пределами футбольного поля. Достаточно заглянуть к ним в гараж.

В гараже Роналду мы недавно уже побывали. Интересно, что противопоставит ему Месси? Подробности в нашей фотогалерее...

Паук, Приус, Рэндж — на чем ездит Лионель Месси

Текст: Максим Чурилин

  • На чем ездит Криштиану Роналду? Смотрите в нашей фотоподборке.
  • На чем ездит Черышев, Головин, Дзюба и другие игроки нашей сборной (а еще — Черчесов!) — смотрите по ссылке.
  • На чем ездят Акинфеев и другие игроки российской сборной — в этой публикации.

Паук, Приус, Рэндж — на чем ездит Лионель Месси
Фото: Онлайн-редакция
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