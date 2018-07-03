Количество автоугонов в Москве уменьшилось в три раза за последние годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя столичных инспекторов с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Что делать, если международное водительское удостоверение (МВУ) потерялось, пришло в негодность или, еще хуже, было украдено? Каков алгоритм действий в форс-мажорных ситуациях и список документов, без которых не обойтись, восстанавливая МВУ?
В Казань (Нижний Новгород по пути) из Москвы ведет трасса М7, о главных проблемах которой «За рулем.РФ» уже рассказал, описывая маршрут в Екатеринбург. В целом состояние дороги неплохое, за исключением участка от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Об этом важно знать, если вы футбольный болельщик и решили отправиться в эти города, принимающие игры ЧМ-2018.
Паук, Приус, Рэндж — на чем ездит Лионель Месси
Многие надеялись, что Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, а они встретились в Домодедово. Злые языки моментально подхватили и разнесли эту шутку по лентам соцсетей после того, как обе сборные (Португалии и Аргентины) не вышли из группы. Тем не менее одним из лучших нападающих мира есть чем посоревноваться друг с другом и за пределами футбольного поля. Достаточно заглянуть к ним в гараж.
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