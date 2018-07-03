Маршрут болельщика: из Москвы в Казань — добраться до обеда!

В Казань (Нижний Новгород по пути) из Москвы ведет трасса М7, о главных проблемах которой «За рулем.РФ» уже рассказал, описывая маршрут в Екатеринбург. В целом состояние дороги неплохое, за исключением участка от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Об этом важно знать, если вы футбольный болельщик и решили отправиться в эти города, принимающие игры ЧМ-2018.