Как говорить правильно: Топливо или горючее? Полоса или ряд? Винт или болт?..

Многие слова из мира техники, в том числе автомобильной, мы подчас произносим не задумываясь, как привыкли. Но если в одних случаях смысл сказанного от этого почти не страдает, то в других он сильно искажается. Скажите, велика ли мощность мотора на полном дросселе? А какую деталь называют инжектором? На эти и другие занятные вопросы отвечает эксперт ЗР.

Полоса и ряд

Любопытно, что в ПДД дано определение только полосы движения: это любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. А ряд, как утверждает словарь русского языка, это «совокупность однородных предметов, расположенных в одну линию». Например, у поэта Некрасова упомянут «блестящих экипажей ряд».

Поэтому получается, что в одной полосе может быть несколько рядов — чем, собственно, и пользуются мотоциклисты. Не забывайте, что выезд из занимаемого ряда, даже в пределах полосы, также считается перестроением. Иначе говоря, слова «полоса» и «ряд» — это никак не синонимы.

Жиклёры, инжекторы и форсунки

Что используется в системах впрыска топлива — форсунки, жиклёры или инжекторы?

Правильный ответ — форсунки (от англ. force — нагнетать). Это устройства с одним или несколькими отверстиями для распыления жидкости, поступающей под давлением.

Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасывать) служит для нагнетания газа или жидкости в резервуар. Вспомните, например, медицинское понятие «инъекция». Но детали, называемой «инжектор», в машине нет! Это слово появилось вследствие дословного перевода зарубежной технической литературы. Иногда так называют всю систему впрыска топлива, что тоже некорректно.

Жиклёром (фр. gicleur, от gicler — брызгать) называется деталь с калиброванным отверстием (либо само отверстие в такой детали), которое дозирует расход жидкости или газа. Кстати, жиклёры до сих пор применяют в системах стеклоомывателей.

Топай до базы!

В одном из электронных словарей автомобильных терминов довелось увидеть оригинальное толкование колесной базы. Оказывается, она «определяет ширину дороги, необходимую для проезда автомобиля, и его устойчивость в поворотах»… И там же — предостережение: мол, не путайте колесную базу с базой автомобиля! Надо полагать, авторы «определения» перепутали колесную базу автомобиля с его колеей.

Напоминаем: база — это расстояние между передней и задней осями автомобиля (точнее, между центрами осей). А колея — расстояние между плоскостями симметрии шин одной оси. Если максимально упростить терминологию, то база — это расстояние между осями колес: мы оцениваем ее, глядя на машину сбоку. А колея — расстояние между колесами одной оси; о ширине колеи нам говорят следы колес на дорожном покрытии. Понятно, что для передней и задней осей колея может быть разной.

Винт и болт

Материалы по теме Типичные ошибки автомобилистов — развенчиваем мифы

Любопытно, что четкая разница между этими крепежными элементами не описана ни в одном современном документе. Раньше ясности было больше: как правило, болт имел частичную резьбу, а винт — по всему стержню. При этом болт в большинстве случаев работает в паре с гайкой, а винт обычно ввертывают в тело детали с нарезанной резьбой.

Винт иногда углубляется в соединение, а болт — никогда. Чаще всего головку болта делают под ключ, а винта — под отвертку или иной инструмент, соосный с крепежом. Наконец, различны расчетные прочностные характеристики соединения: у винтового учитывают прочность на растяжение, а у болтового, кроме того, еще и на срез.

В каталогах запчастей, например, для автомобилей ВАЗ нет четкой разницы между винтами и болтами. В частности, шестигранные головки имеются как на болтах, так и на некоторых винтах. Впрочем, резьба на болтах точно нарезана не по всей длине.

Топливо и горючее

Сегодня разницу между этими терминами чтут разве что ракетчики. Когда в одном баллоне находится горючее, а в другом — окислитель, то формула «горючее + окислитель = топливо» становится вполне понятной. Можно привести и другой пример: порох, поскольку он горит под водой или в вакууме, - это топливо. Ему, в отличие от горючего, окислитель не нужен.

До недавних пор серьезные справочники соблюдали подобную терминологию, относя бензин и дизтопливо именно к горючему. Хотя, конечно же, словосочетание «дизельное топливо» вносило известную путаницу. Сегодня автопром фактически отказался от термина «горючее», предпочтя более общее «топливо».

Обратите внимание: снижение прожорливости автомобилей относится именно к топливу! Ведь ДВС сжигает не только бензин, но и кислород.

На полном дросселе

Выражение «на полном дросселе» обычно считают синонимичным словосочетанию «газ в пол»: речь идет о езде с максимальной подачей топлива. Однако двигателисты находят его некорректным, ведь термин «дросселирование» происходит от немецкого drosseln — ограничивать, глушить. Поэтому словосочетание «полный дроссель» означает полное перекрытие подачи топлива, а вовсе не полную подачу. Кстати, мотористы в своем кругу часто используют иное выражение — «на полной дыре».

Фото: из архива автора