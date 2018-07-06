Мазерати, Феррари и… Туарег для мамы — гараж Неймара

Коллекция машин форварда французского ПСЖ Неймара пока скромнее, чем у Роналду и Месси, как, впрочем, и футбольные заслуги. Но в автопарке главной звезды Бразилии тем не менее уже есть жемчужины.

У экс-игрока «Барселоны» Неймара да Силва Сантоса Жуниора в гараже, по традиции, есть место и итальянским спорткарам, и сразу нескольким машинам немецкой компании Audi — спонсора команды. И пусть команду Неймар сменил, но любовь к Audi (а также к другим маркам концерна Volkswagen) осталась. Все автомобильные предпочтения Неймара — в галерее ниже.

Мазерати, Феррари и… Туарег для мамы — гараж Неймара

  • Какие автомобили в гараже у Роналду, смотрите тут.
  • Автомобили Месси мы собрали тут.
  • На чем ездят Черышев, Головин, Дзюба и другие игроки нашей сборной (а еще — Черчесов!) — смотрите по ссылке.
  • Машины из личных автопарков Акинфеева и его коллег — в этой публикации.


Автор: Максим Чурилин

Фото: соцсети и Audi
Мазерати, Феррари и… Туарег для мамы — гараж Неймара
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые