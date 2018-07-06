У экс-игрока «Барселоны» Неймара да Силва Сантоса Жуниора в гараже, по традиции, есть место и итальянским спорткарам, и сразу нескольким машинам немецкой компании Audi — спонсора команды. И пусть команду Неймар сменил, но любовь к Audi (а также к другим маркам концерна Volkswagen) осталась. Все автомобильные предпочтения Неймара — в галерее ниже.
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Автор: Максим Чурилин
Фото: соцсети и Audi
Фото: соцсети и Audi
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