На чем ездили в союзных республиках

РАФ, МАЗ, БелАЗ, Запорожец, Колхида... А какие еще автомобили бывших республик СССР вы знаете?

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Здесь не место и не время говорить о том, почему четверть века назад СССР перестал существовать и кто в этом виноват (или не виноват). Речь лишь о некоторых эпизодах истории нашего автопрома. Никто специально не планировал наладить автомобильное производство в каждой республике Союза (хотя, к слову, иметь подобные завода и считалось престижным), но, по сути, автомобили выпускали практически везде. Делали не только модификации моделей главных заводов: автобусы-вахтовки, санитарки на базе Чаек ГАЗ-13 и ГАЗ-14, микроавтобусы на основе бортовых УАЗов, самосвалы и фургоны, но и более оригинальные модели, хотя, конечно с использованием «всесоюзных» узлов и агрегатов.

Темы автомобилей союзных республик хватило бы даже не на один увесистый том, а на тома. Здесь уместился лишь беглый обзор наиболее характерных, как правило, серийных моделей республик СССР. Все подробности — в нашей фотоподборке.

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Фото: из архива автора