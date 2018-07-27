СМП РСКГ: ищем логику на экваторе

В минувшие выходные на трассе в Казани участники чемпионата и Кубка России перевалили экватор сезона. В некоторых классах определились четкие лидеры, в других царит хаос. В каждой следующей гонке — осталось три этапа из семи — ситуация будет меняться.
Веста против Audi
В самом быстром и престижном зачете СПМ РСКГ — Туринг — состоялся окончательный переход на технику международной категории TCR. Точно такие же автомобили участвуют в ведущих европейских первенствах и Кубке мира.
У нас, правда, нет мирового разнообразия марок и моделей. Но и скучным состав нашего Туринга не назвать! С восемью проверенными хэтчбеками Seat Leon сражаются три седана Lada Vesta, тройка Volkswagen Golf GTI и пяток Audi RS3. А на казанском этапе дебютировал новый Honda Civic Type R! Если вы считаете, что на российском рынке стало преступно мало хот-хэтчей — приходите на автодромы.
А ведь совсем недавно расклад был иным! Туринговый зачет после первых гонок сезона возглавил пилот Lukoil Racing Алексей Дудукало. Он стабильно приезжал на вторые-третьи места, тогда как у Брагина триумфы чередовались с поражениями. Но с нижегородского этапа у лидера красно-белых все пошло наперекосяк: его Audi RS3 столкнулась с Вестой Михаила Грачева, причем на прогревочном круге. В Казани Алексей частично реабилитировался, выиграв квалификацию и субботний заезд, а в воскресенье… вновь столкнулся на первом круге гонки. С кем? Да все с тем же Грачевым.
Так что Дудукало временно выпал из топ-5, который теперь замыкает Роман Голиков. Этот джентльмен-драйвер изрядно удивил общественность, за рулем Гольфа выиграв одну гонку и взяв «бронзу» в другой. Благодаря этому Роман сохраняет лидерство и в Трофее СМП РСКГ, который создан в рамках Туринга для пилотов, не имеющих выдающихся заслуг. Еще больше возможностей у лукойловского гонщика Ивана Лукашевича — у него в активе 93 очка, тогда как у занимающего третью позицию Владимира Шешенина 98 баллов. Но все же пока сильнее других выглядят лидирующий Брагин (127) и наступающий ему на пятки Ладыгин (119). Напомним, за победу в каждой гонке дают 25 баллов.
«Иностранцы» национализированы
Еще большая интрига после четырех этапов закрутилась в Национальном классе. В прошлом году судьбу титула решило одно-единственное очко, которое досталось Айдару Нуриеву и лишило Кубка России Глеба Кузнецова. Нынче Айдар переключился на европейский ралли-кросс. А Глеб остался в СПМ РСКГ и сейчас делит первую строчку турнирной таблицы с Павлом Кальмановичем: у каждого по 114 баллов! Оба с завидным постоянством собирают победы и подиумы, оба порой уступают призовые места конкурентам, но пока держатся в числе лидеров. И всего два очка уступает им Игорь Львов, идущий на третьем месте!
Какие выводы? Во-первых, иномарки отечественной сборки доминируют в Национальном классе. Кузнецов пилотирует седан Polo, сошедший с конвейера в Калуге и доработанный командой Академия ралли; Кальманович из AG Team и Львов из Redmond Drive выводят на старты хэтчи Hyundai Solaris питерского происхождения. Во-вторых, в этом году в СМП РСКГ «молодым у нас дорога»: Кальманович еще не стар, а Кузнецов и Львов и вовсе юны — им пока закрыт выезд на дороги общего пользования. В-третьих, еще не все потеряно для Василия Кораблева (Kia Rio): пары неудач лидеров ему хватит, чтобы возглавить зачет. А в спину ему дышит Андрей Петухов — лучший из тех, кто на Ладах.
В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор четырнадцать юношей и девушек выводят на старты седаны Polo (их теперь большинство) и редкие хэтчбеки Kalina. По драматизму вроде бы все как у взрослых: отчаянные маневры, неожиданные атаки, борьба колесо в колесо. Вот только на первых двух этапах сценарий гонок писала самая юная участница класса Ирина Сидоркова из Петрозаводска. Она превратила юниорский класс в боксерскую грушу, выиграв в начале сезона три гонки из четырех. На ее результаты не влиял ни весовой балласт, положенный за высокие места, ни старт из середины пелетона (в воскресных гонках лидеры субботних заездов стартуют в обратном порядке). И только Казань ей не покорилась. Став сначала третьей, на следующий день Ира не поделила дорогу с Сергеем Маловым, и после столкновения с Калиной ее Polo улетел в гравий. Судьи спорили-спорили, но все же признали виновным мужчину. А жаль! Это был первый случай за сезон, когда Kalina финишировала на втором месте.
Ира продолжает лидировать в юниорском зачете. Единственный, кто сохранил реальные шансы оспорить титул, — ее партнер по Академии ралли Павел Кузьминов. А вот трое юношей — Илья Дощечкин из B-Tuning, Рустам Фатхутдинов из Zorro-Гепард и Алексей Сахаров, воспитанник Гоночной Академии Антона Захарова, — имеют виды на итоговую «бронзу».
Мы с тобой такие разные
Классы Туринг-Лайт и Супер-продакшн очень разные: в первый допущены 200-сильные компактные хэтчбеки 1.6, во втором гоняют на двухлитровых 250-сильных седанах и хэтчах. В этом году все как-то разом осознали, что Туринг-Лайт стал дороговат — не лучше ли чуть добавить и купить подержанный Seat Leon класса Туринг? А Супер-продакшн превратился в бенефис заводского коллектива Lada Sport Rosheft: у Михаила Митяева сейчас 183 очка, Владислав Незванкин откатился на второе место после аварии на Нижегородском кольце (164). Oт преследователей их отделяет пропасть! У Николая Виханского (Honda Civic) всего 90 баллов. За ним следуют партнеры по Nefis Racing Division Ильсур Ахметвалеев и Александр Марушко, выступающие на Грaнтах. Да к тому же еще и мешают друг другу (видеоподробности — на www.smp—rskg.tv).
В Туринг-Лайт тоже дефицит участников — всего девять машин. Поэтому в этом сезоне они стартуют вместе с Супер-продакшн. И по ходу гонки порой возникает сумятица: лидеры класса 1.6 вмешиваются в борьбу аутсайдеров из 2.0. Лучше всего в мутных водах ориентируется Игорь Самсонов. Парень, который начинал карьеру в соревнованиях по тайм-аттаку, три года назад получил путевку в СМП РСКГ как победитель конкурса Народный пилот. Тогда же заработал первый подиум, а сейчас лидер чемпионата за рулем Volkswagen Polo! На второй строчке Григорий Бурлуцкий — пилот Carville Racing растерял преимущество на казанском этапе, вылетев с трассы и по иронии судьбы «убрав» Peugeot 208 своего сокомандника Андрея Радошнова. Этот инцидент помог Андрею Масленникову ворваться в тройку фаворитов. И за него порадуемся, поскольку много проблем доставляют капризы старенького хэтчбека Ford Fiesta, которому пошел второй десяток лет.
Архив всех трансляций хранится на медиапортале Российской серии кольцевых гонок, там же найдете и «концентрат» в формате обзорных программ. А вживую увидеть борьбу лучших кольцевиков страны можно совсем скоро: 11–12 августа на Moscow Raceway пройдет грандиозный гоночный уик-энд.
Фото: СМП РСКГ
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