СМП РСКГ: ищем логику на экваторе

Аварии буквально на ровном месте, неожиданные успехи новичков, появление новейших автомобилей — первая половина сезона Российской серии кольцевых гонок была богатой на события.

В минувшие выходные на трассе в Казани участники чемпионата и Кубка России перевалили экватор сезона. В некоторых классах определились четкие лидеры, в других царит хаос. В каждой следующей гонке — осталось три этапа из семи — ситуация будет меняться.

В данном эпизоде гонки совсем рядом оказались бывший лидер чемпионата Алексей Дудукало и лидер актуальный — Дмитрий Брагин.

Веста против Audi

В самом быстром и престижном зачете СПМ РСКГ — Туринг — состоялся окончательный переход на технику международной категории TCR. Точно такие же автомобили участвуют в ведущих европейских первенствах и Кубке мира.

У нас, правда, нет мирового разнообразия марок и моделей. Но и скучным состав нашего Туринга не назвать! С восемью проверенными хэтчбеками Seat Leon сражаются три седана Lada Vesta, тройка Volkswagen Golf GTI и пяток Audi RS3. А на казанском этапе дебютировал новый Honda Civic Type R! Если вы считаете, что на российском рынке стало преступно мало хот-хэтчей — приходите на автодромы.

Клим Гаврилов неплохо начал сезон в Туринге, но на казанском этапе сменил команду. «Пересадка» c Audi на Golf в середине сезона полезного эффекта не дала.

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В общем, бьются два десятка участников. В начале сезона шансы у всех были примерно равны, а теперь фавориты уходят в отрыв. И пока в телешоу «Где логика?» идет битва городов, после экватора СМП РСКГ нечто похожее мы наблюдаем в Туринге. Лидирует — кто бы вы думали! — уроженец Тольятти Дмитрий Брагин, сменивший прописку на казанскую ради коллектива ТАИФ Моторспорт. А «натурализованные» тольяттинцы Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин (оба из Екатеринбурга, но заявлены за Lada Sport Rosneft) пытаются помешать ему взять очередной титул. Lada или Audi? Все трое — многократные победители различных турниров, так что исход противостояния решат удача и техническая надежность.

А ведь совсем недавно расклад был иным! Туринговый зачет после первых гонок сезона возглавил пилот Lukoil Racing Алексей Дудукало. Он стабильно приезжал на вторые-третьи места, тогда как у Брагина триумфы чередовались с поражениями. Но с нижегородского этапа у лидера красно-белых все пошло наперекосяк: его Audi RS3 столкнулась с Вестой Михаила Грачева, причем на прогревочном круге. В Казани Алексей частично реабилитировался, выиграв квалификацию и субботний заезд, а в воскресенье… вновь столкнулся на первом круге гонки. С кем? Да все с тем же Грачевым.

Новый Civic выглядит великолепно! Но теперь еще надо подружить настройки машины с разнохарактерными российскими трассами.

Так что Дудукало временно выпал из топ-5, который теперь замыкает Роман Голиков. Этот джентльмен-драйвер изрядно удивил общественность, за рулем Гольфа выиграв одну гонку и взяв «бронзу» в другой. Благодаря этому Роман сохраняет лидерство и в Трофее СМП РСКГ, который создан в рамках Туринга для пилотов, не имеющих выдающихся заслуг. Еще больше возможностей у лукойловского гонщика Ивана Лукашевича — у него в активе 93 очка, тогда как у занимающего третью позицию Владимира Шешенина 98 баллов. Но все же пока сильнее других выглядят лидирующий Брагин (127) и наступающий ему на пятки Ладыгин (119). Напомним, за победу в каждой гонке дают 25 баллов.

«Иностранцы» национализированы

Еще большая интрига после четырех этапов закрутилась в Национальном классе. В прошлом году судьбу титула решило одно-единственное очко, которое досталось Айдару Нуриеву и лишило Кубка России Глеба Кузнецова. Нынче Айдар переключился на европейский ралли-кросс. А Глеб остался в СПМ РСКГ и сейчас делит первую строчку турнирной таблицы с Павлом Кальмановичем: у каждого по 114 баллов! Оба с завидным постоянством собирают победы и подиумы, оба порой уступают призовые места конкурентам, но пока держатся в числе лидеров. И всего два очка уступает им Игорь Львов, идущий на третьем месте!

Класс Национальный исправно поставляет инциденты и коллизии, достойные фото- и видеоувековечивания.

Какие выводы? Во-первых, иномарки отечественной сборки доминируют в Национальном классе. Кузнецов пилотирует седан Polo, сошедший с конвейера в Калуге и доработанный командой Академия ралли; Кальманович из AG Team и Львов из Redmond Drive выводят на старты хэтчи Hyundai Solaris питерского происхождения. Во-вторых, в этом году в СМП РСКГ «молодым у нас дорога»: Кальманович еще не стар, а Кузнецов и Львов и вовсе юны — им пока закрыт выезд на дороги общего пользования. В-третьих, еще не все потеряно для Василия Кораблева (Kia Rio): пары неудач лидеров ему хватит, чтобы возглавить зачет. А в спину ему дышит Андрей Петухов — лучший из тех, кто на Ладах.

В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор четырнадцать юношей и девушек выводят на старты седаны Polo (их теперь большинство) и редкие хэтчбеки Kalina. По драматизму вроде бы все как у взрослых: отчаянные маневры, неожиданные атаки, борьба колесо в колесо. Вот только на первых двух этапах сценарий гонок писала самая юная участница класса Ирина Сидоркова из Петрозаводска. Она превратила юниорский класс в боксерскую грушу, выиграв в начале сезона три гонки из четырех. На ее результаты не влиял ни весовой балласт, положенный за высокие места, ни старт из середины пелетона (в воскресных гонках лидеры субботних заездов стартуют в обратном порядке). И только Казань ей не покорилась. Став сначала третьей, на следующий день Ира не поделила дорогу с Сергеем Маловым, и после столкновения с Калиной ее Polo улетел в гравий. Судьи спорили-спорили, но все же признали виновным мужчину. А жаль! Это был первый случай за сезон, когда Kalina финишировала на втором месте.

Свежий победитель Гонки звезд «За рулем» Андрей Петухов (впереди на Калине) отлично начал сезон СМП РСКГ, но затем как-то растерял перевес.

Ира продолжает лидировать в юниорском зачете. Единственный, кто сохранил реальные шансы оспорить титул, — ее партнер по Академии ралли Павел Кузьминов. А вот трое юношей — Илья Дощечкин из B-Tuning, Рустам Фатхутдинов из Zorro-Гепард и Алексей Сахаров, воспитанник Гоночной Академии Антона Захарова, — имеют виды на итоговую «бронзу».

Мы с тобой такие разные

Классы Туринг-Лайт и Супер-продакшн очень разные: в первый допущены 200-сильные компактные хэтчбеки 1.6, во втором гоняют на двухлитровых 250-сильных седанах и хэтчах. В этом году все как-то разом осознали, что Туринг-Лайт стал дороговат — не лучше ли чуть добавить и купить подержанный Seat Leon класса Туринг? А Супер-продакшн превратился в бенефис заводского коллектива Lada Sport Rosheft: у Михаила Митяева сейчас 183 очка, Владислав Незванкин откатился на второе место после аварии на Нижегородском кольце (164). Oт преследователей их отделяет пропасть! У Николая Виханского (Honda Civic) всего 90 баллов. За ним следуют партнеры по Nefis Racing Division Ильсур Ахметвалеев и Александр Марушко, выступающие на Грaнтах. Да к тому же еще и мешают друг другу (видеоподробности — на www . smp — rskg . tv ).

Любительские гонки тайм-аттак, как выяснилось, воспитывают отличных профессионалов. Игорь Самсонов это подтвердил.

В Туринг-Лайт тоже дефицит участников — всего девять машин. Поэтому в этом сезоне они стартуют вместе с Супер-продакшн. И по ходу гонки порой возникает сумятица: лидеры класса 1.6 вмешиваются в борьбу аутсайдеров из 2.0. Лучше всего в мутных водах ориентируется Игорь Самсонов. Парень, который начинал карьеру в соревнованиях по тайм-аттаку, три года назад получил путевку в СМП РСКГ как победитель конкурса Народный пилот. Тогда же заработал первый подиум, а сейчас лидер чемпионата за рулем Volkswagen Polo! На второй строчке Григорий Бурлуцкий — пилот Carville Racing растерял преимущество на казанском этапе, вылетев с трассы и по иронии судьбы «убрав» Peugeot 208 своего сокомандника Андрея Радошнова. Этот инцидент помог Андрею Масленникову ворваться в тройку фаворитов. И за него порадуемся, поскольку много проблем доставляют капризы старенького хэтчбека Ford Fiesta, которому пошел второй десяток лет.

Досадное столкновение Григория Бурлуцкого и Андрея Радошнова на трассе Казань Ринг. Радошнов сразу выпал из тройки лидеров Туринг-Лайта.

Архив всех трансляций хранится на медиапортале Российской серии кольцевых гонок, там же найдете и «концентрат» в формате обзорных программ. А вживую увидеть борьбу лучших кольцевиков страны можно совсем скоро: 11–12 августа на Moscow Raceway пройдет грандиозный гоночный уик-энд.

Фото: СМП РСКГ