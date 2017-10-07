За голавлем, жерехом и щукой: рыболовный Datsun mi-DO глазами заядлого спиннингиста

Среднестатистический автомобилист нередко воспринимает доработку стандартного автомобиля негативно. Для него весь этот тюнинг означает заниженный клиренс, дополнительные лошадиные силы, ревущий глушитель. Но есть поделки иного плана — адаптация под какое-либо хобби. Например, под запросы рыболова или путешественника, которые претерпел стандартный хэтчбек Datsun mi-DO.

— Привет, старик, — раздался в трубке голос доброго знакомого. — Ты же у нас страстный рыболов, не хочешь накидать портрет специального автомобиля для рыбалки со всеми необходимыми переделками?

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Об этом я задумывался давно. Покупка очередного семейного лифтбека или универсала неизбежно сопровождалась мыслями о его переделке под требования заядлого спиннингиста. Да все руки не доходили: работа автомобильного журналиста не подразумевает обилие свободного времени. А тут заманчивое предложение — изложить свои идеи на хорошо знакомую тему. Разумеется, я согласился и тут же получил по электронной почте техническое задание.

Оно было сложнее, чем я предполагал. Вместо внедорожника или кроссовера 4х4 предлагалось превратить в рыболовный транспорт… небольшой хэтчбек Datsun mi-DO. Оказалось, воскресшая японская марка провела в социальных сетях опрос среди своих поклонников. И выяснилось, что подавляющее большинство мечтает об автомобиле для путешествий и рыбалки.

Прототип требовалось создать в сжатые сроки, без экстремальных переделок и неподъемного раздувания бюджета. Но чем задача сложнее, тем интереснее. В конце концов, дорожный просвет легкового Датсуна не хуже, чем у многих кроссоверов, да и лазит вне асфальта он неплохо.

Свои мысли на заданную тему систематизировал и отправил знакомому. А потом закрутился и совершенно забыл о проделанной работе. Каково же было мое удивление, когда полгода спустя случайно увидел машину живьем. Марка Datsun создала прототип! Пока в единственном экземпляре, но ведь с чего-то надо начинать. Да, это собирательный образ от нескольких «творческих источников», но в нем есть и мои идеи, а главное — автомобиль получился действительно рыболовным.

Светодиодная линейка — PRL-9D-135 смонтирована на поперечинах крепления багажного бокса. Незаменимая штука. Нужна не столько как фара-искатель, сколько как мощный источник света для небольшого рыбацкого лагеря.

Да будет свет…

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…сказал монтер и на полу разжег костер. Эти слова про нас — заядлых рыболовов. Те представители нашего племени, что охотятся за трофеями, а не мечтают поймать хоть что-нибудь, приговорены к ловле на вечерних и утренних зорьках. А значит, разжигать костер, сбирать снасти, ставить лагерь и готовить пищу приходится в темноте. Ручной фонарик или налобник дают узкий луч, так что все, что вне его, увидеть трудно. Да и как, скажем, ужинать с ручным фонариком? В одной руке ложка, второй придерживаем миску, третьей для фонарика, увы, не предусмотрено природой. Костер тоже не оптимальный источник… Значит, нужен хороший рассеянный свет. В лесу еще можно выкрутиться, подвесив фонарь к ветке. А если берег водоема — сплошной луг?

Вот тут на помощь приходит автомобиль. В рыболовном mi-DO свет сделан правильно. На крыше смонтирована линейка ярких светодиодов. Она способна залить светом изрядную поляну. Здесь на достаточном удалении от передней части автомобиля будет удобно разводить костер, варить пищу или, скажем, распаковывать палатку.

Нецарапающееся покрытие кузова, расширители колесных арок, большие колеса с зубастыми покрышками — полезные атрибуты рыболовного автомобиля.

Сзади света тоже вечно не хватает. Штатная лампа в недрах грузового отсека, как правило, завалена поклажей и пользы от нее ноль. А еще недостает яркого источника для вязания снастей в темноте. Это всегда происходит в районе багажника, где и лежат ценные коробочки с рыболовной мелочевкой. В нашем Датсуне в пластиковую обивку пятой двери врезан яркий светодиодный светильник. При поднятой крышке багажника он освещает багажник и изрядную зону у заднего бампера. То, что надо. Но это не все. Свет падает на великолепный выдвижной стол! Здесь установлен и такой подарок рыболову. Получается толковая разбивка по освещенным зонам. Перед машиной готовим, за машиной, вдали от кострового дыма, едим или занимаемся снастями.

Плафон освещения столика и багажника смонтирован в обивке пятой двери.

Рыболовный органайзер

Коли упомянул стол, грех не рассказать, как он появился в багажнике. В рыболовном mi-DО сняты задние сиденья. Освободившееся пространство и весь багажный отсек занимает система хранения вещей с легко моющейся обивкой (экокожа). За левой задней дверью в боковину системы вмонтирован выдвижной ящик с 20-литровым холодильником — прекрасная штука для транспортировки прохладительных напитков к водоему и улова к дому! За правой задней дверью на боковине системы установлены зажимы для топора и совковой лопаты с укороченной ручкой. Такой шанцевый инструмент куда полезнее складных саперных лопаток.

За правой задней дверью на стенке системы хранения есть зажимы для топора и лопаты. На полочку внизу у порога так и хочется положить мощный буксирный трос.

Место за задними сиденьями и багажное отделение занимает система хранения.

Рыболов заполнит выдвижные ящики и емкости-«хлебницы» по своему усмотрению снастями и туристическим снаряжением.



Но, конечно, главный плюс системы хранения скрыт за дверью багажника. Под ней спрятана трехъярусная этажерка с четырьмя здоровыми выдвижными ящиками, двумя емкостями типа «хлебница» и тем самым выдвижным столиком в самой нижней части. Лучший рыболовный органайзер трудно придумать! Здесь, в скрытом от любопытных глаз месте, можно разместить кучу дорогостоящих рыболовных снастей и туристического оборудования.

Надо сказать, что система хранения потребовала основательных переделок автомобиля. Запаска перекочевала из ниши под пол багажного отделения, и доставать ее теперь приходится с помощью механизма поднимания-опускания. Для работы с ним прилагается специальная рукоять, чем-то напоминающая пресловутый «кривой стартер». Но в целом перенос запаски — правильное решение. Теперь для смены колеса не требуется разгружать багажник и выкладывать его содержимое в грязь или под дождь.

За левой задней дверью небольшая полочка для хранения вещей. Над ней выдвижной ящик с ручкой.

Выдвижной столик с легко моющимся покрытием — незаменимая вещь для раскладывания всякой рыболовной мелочевки, вязки оснасток, разделки улова и, конечно, сервировки.

В ящике размещен холодильник Indel объемом 20 литров.



Поскольку задняя стенка системы хранения находится недалеко от спинок передних сидений, мене стало интересно, не ограничивает ли она продольный ход кресел или диапазон наклона спинок применительно к посадке рослых водителя и пассажира. Пробная поездка показала, что нет. При росте 188 см мне удалось без проблем подогнать водительское сиденье под себя.

Еще один момент. Хэтчбек mi-DO — машинка компактная. Внедренная в него система хранения — штука хорошая, но всех проблем с недостатком емкостей не снимает. Как же перевозить скарб? На фирменных поперечинах Datsun на крыше смонтирован бокс Thule емкостью 330 л. К ним же крепится и еще одна полезная для рыболовов опция — солидного размера тент-маркиза с боковыми стенками. В разложенном состоянии он практически закрывает весь правый борт автомобиля. Даже с открытыми дверями. Здесь можно укрыться от солнца или переждать дождь.

Чтобы ящики системы хранения не выдвигались на ходу, они зафиксированы «липучками».

От выпадания на ходу ящик с холодильником страхует винт-фиксатор. Он расположен за левым передним сиденьем на стенке системы хранения.

За передним правым сиденьем смонтирован инвертор 12/220 вольт. К нему подключен удлинитель с тремя розетками.



Камуфляжный раптор

Окрас кузова в маскировочные цвета тема отнюдь не простая. Поначалу считал камуфлированные автомобили дорогостоящим выпендрежем любителей стиля милитари. Но со временем поменял свое мнение. Спиннинговая ловля крупных экземпляров на мелководных речных перекатах показала, что трофейная рыба, за исключением, пожалуй, щуки, очень чутко реагирует на появление посторонних предметов на береговой линии. Проще говоря, видит она яркий кузов автомобиля, даже если тот стоит достаточно далеко от уреза воды. Значит, маскировка нужна, чтобы не отпугивать потенциальный улов.

Рыболовный Datsun в родной стихии. Обратите внимание — камуфляж хорошо «попадает» в окружающий пейзаж.

В рыболовном Datsun mi-DO окраской убиты сразу два зайца. На кузов нанесено эластомерное покрытие типа Raptor. Такая матовая шагрень лучше других видов краски противостоит механическим воздействиям. А значит, меньше вероятность оставить на покрытии царапины от сучков и веток. Подобные контакты для рыболовного автомобиля, пробирающегося к водоему по лесной дорожке, неизбежны.

Мало того, Raptor на данном mi-DO представляет собой пятицветный камуфляж. В его палитре черный, зеленый, хаки и два оттенка коричневого. Посмотрите на фото: автомобиль будет хорошо замаскирован недалеко от водоема с песчаными, травянистыми или галечными берегами на фоне зеленого леса. Этот окрас выгодно отличается от ряда армейских камуфляжей, что работают только на фоне «зеленки». Удачный вариант, но, на мой взгляд, имеет летнюю направленность.

Грунтовый спуск к реке автомобиль преодолеет без проблем.

Просвет, ходы подвесок — по этим параметрам легковой Datsun mi-DO не уступит иному кроссоверу. Клиренс доработанного автомобиля составляет 180 мм.



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А как же иные условия? Ведь заядлые рыбаки ловят по открытой воде с ранней весны до поздней осени, так что фон бывает не только зеленым. Встречается осеннее буйство красок, белый снег пополам с пожухлой травой, серо-коричневый набор стволов и веток без листвы и т.д. Мало того, редкий камуфляж толково работает на солнце, куда лучше большинство из них раскрываются в тени. Мне кажется, для рыбалки нужен некий универсальный вариант, не содержащий редко встречающейся в природе черный цвет. Наверное, очень хорош семицветный multicam. Но его сложно воспроизвести на кузове. И дорого! А вот оптимальным камуфляжем видится серая «цифра» AT-Digital. Не отличник, но хорошист в большинстве номинаций. Он и по летней, и по межсезонной, и по зимней палитре годится. И по камню, и по песку, и по свету, и по тени весьма неплох.

А еще совет для экстремалов. Рыболовы, охотники и военные любят маскироваться, а туристы, напротив, предпочитают яркие цвета, чтобы поисковая группа могла найти их с вертолета. Взаимоисключающие требования. Но у нас же есть кофр на крыше! Что мешает автомобиль окрасить в камуфляж, а самый верх кофра в ярко-оранжевый поплавочный цвет?

Деликатное вмешательство

Очень понравился выбор модификации и объем механических доработок. Как говорится, мнения совпали. В качестве носителя взяли mi-DO с 87-сильным 8-клапанным двигателем, механической коробкой передач и столь важной опцией, как кондиционер.

Мотор «допиливать» не пришлось. Рекордные мощности рыболовному автомобилю не нужны, а крутящий момент вазовского 8-клапанника как нельзя лучше подходит для покорения умеренного бездорожья. Добавьте сюда еще высокую топливную экономичность, неприхотливость и хорошую ремонтопригодность. И, конечно, топливо. Что бы ни писали в заводской инструкции про «исключительно АИ-95», можете быть уверенными: АИ-92 он проглотит без последствий.

Цвет тента — зеленый. Размер: 2200х1600 мм.

Механическая коробка тоже довольно надежный агрегат. Но здесь не обошлось без вмешательства. Вместо главной пары с передаточным отношением 3,9 установлена более «короткая» 4,13. С ней проще трогаться с места, в том числе в подъем, ползать по грунту и снегу. Да и колеса увеличенного диаметра с зубастыми покрышками требуют большей тяговитости. Моя бы воля, поставил еще более короткую пару 4,3 и вживил межколесную блокировку, точнее самоблокирующийся винтовой дифференциал. Это повысило бы проходимость автомобиля на недосягаемые для легковушек высоты. Но такой комплекс переделок трансмиссии ощутимо более дорогой. К тому же заметно возрастет расход топлива. Поэтому 4,1 можно считать оптимальной парой по соотношению «проходимость-удобство-экономичность». Пробная поездка это подтвердила. Трогаться на грунтовом подъеме существенно легче, чем в штатном варианте, ездить по шоссе удобно — чуть лучше разгонная динамика. Расход топлива не замерял, но он должен остаться в разумных пределах.

Покрышки Michelin Crossclimate прекрасно цепляются за грунт, а «короткая» главная пара облегчает троганье на подъеме.

Еще одно интересное изменение — легкосплавные колесные диски Slik с всесезонными покрышками Michelin Crossclimate+. Что сказать? Поездил, умопомрачительная резина! Хороша как на асфальте, так и на проселке. В ходе тест-драйва попал в дождь и убедился: шины уверенно гребут и по сухому, и по мокрому грунту. Теперь точно знаю, во что обую личный автомобиль для поездок на рыбалку.

Запасное колесо переехало из ниши под пол багажного отделения. Для его извлечения предусмотрен механизм опускания с переносной рукоятью.

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Кстати, при рекомендованной размерности 185/55 R15 на mi-DO установили шины 185/65 R15, то есть чуть увеличили дорожный просвет за счет диаметра колес. Следующая прибавка клиренса за счет проставок под опорные чашки передних стоек и сзади между нижним креплением амортизаторов и рычагами подвески. Лифтовка весьма умеренная, чтобы не выводить на критические углы ШРУСы. Суммарное увеличение дорожного просвета за счет диаметра колес и проставок составило 6 мм (было 174, стало 180).

И все же даже очень осторожный водитель-рыболов не избежит легких контактов днища с грунтом. А уж словить удар о камень при подаче задним ходом где-нибудь в Карелии — вполне вероятное событие. Для сохранности двигателя и коробки передач на Datsun установлена 4-миллиметровая алюминиевая защита Alliest, а вот бензобак укрывает от неприятностей 8-миллиметровый армированный композит «Спорт сервис».

Еще одна полезная доработка для тех, кто иногда форсирует водные преграды, — герметизация технологических отверстий в полу и моторном щите. После данного комплекса мер влага не будет попадать в салон.

mi-DO автомобиль небольшой, и без дополнительной емкости для поклажи не обойтись. Вот она, на крыше — бокс Thule объемом 330 литров.

По-крупному — все. Теперь перечислю полезные мелочи. На рыболовный Datsun mi-DO установлены дефлекторы окон, декоративные накладки порогов, пластиковые расширители колесных арок, автомобильный инвертор 12/220 воль с удлинителем, ветвитель прикуривателя с проводами для зарядки телефонов (microUSB + Lightning), держатель телефона на приборной панели. Кроме того, затонированы задние стекла, лампы накаливания габаритных огней и противотуманных фар заменены на светодиодные, пороги и нижняя часть бамперов окрашены черным антигравийным покрытием.

На мой взгляд, автомобиль получился вполне удачным, хоть и двухместным. Но это частное мнение, поскольку считаю, что трофейная рыбалка не терпит больших компаний. Хотя сколько рыболовов, сколько автомобилистов, столько и мнений. Может быть, стоило оставить салон семейным и трансформировать только багажник? Есть идеи? Поделитесь в комментариях. Подобные прототипы создаются не только для привлечения внимания к определенной модели. Представители фирм изучают интересы покупателя, и вся шумиха вокруг уникального образца может привести к появлению новых комплектаций, модификаций, а то и новых моделей.

Фото: Вадим Крючков и Datsun