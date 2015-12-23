УАЗ Патриот из парка ЗР: ездим на рыбалку и считаем расходы

Разве может страстному рыболову не приглянуться УАЗ? Но и претензий к нему масса...

IMG_5332 С неглубокой колеей Патриот справляется играючи. Но если есть опасность посадить автомобиль на мосты, приходится мудрить. Вот один из вариантов движения по дороге с колеей.

УАЗ ПАТРИОТ

Изготовитель — ОАО «УАЗ»

Год выпуска — 2014

В эксплуатации «За рулем» — с февраля 2015 года

Пробег на момент отчета — 14 000 км

Публикация в ЗР — 2015, № 7

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Первая проверка уровня масла перед дальней дорогой выпала на темное время суток. Открываю капот. А где же щуп? Найти ночью темное колечко, за которое его вытаскивают, непросто. Разве трудно было сделать колечко из желтой пластмассы, как на большинстве современных машин? Зато в инструкцию по эксплуатации вложена бумажка, где указаны конкретные сорта масел для каждого агрегата — эксплуатационные жидкости первой заливки. Если уж возникла необходимость долить, понятно, что именно покупать для двигателя, коробки передач, мостов и раздатки. За это спасибо. Но двумя баночками не отделаешься: нужно пять вариантов смазки, помимо тормозной жидкости.

Аппетит у Патриота завидный. Поначалу я гордился экономичным стилем езды, когда вогнал расход в 9,5 литра на сотню, по показаниям маршрутного компьютера. Когда заполнил бак, пересчитал и получил реальные 11,8 л/100 км. И это по трассе. А в городе выходит 14–15 литров в спокойном темпе. Потом перепроверял не раз: средний расход, выдаваемый электроникой, чересчур оптимистичный.

УАЗ Патриот не для мегаполиса. И дело не только в прожорливости. Не хватает юркости и разгонной динамики, утомляют тяжелые органы управления. Левая нога просит пощады у тугой педали сцепления. Бывает, на прогретой коробке не сразу втыкается первая передача. Каждое новое троганье — эпопея.

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Но у Патриота есть и плюсы: кондиционер, отменная обзорность, камера заднего вида и прочная подвеска. Для райцентров с разбитыми дорогами и относительно невысокой плотностью потоков — вполне.

На шоссе много лучше. Едешь под соточку на пятой передаче и отдыхаешь. На обгонах чуть прибавляешь и быстро сбрасываешь скорость, чтобы расход топлива не зашкаливал. Подвеска комфортная — не устаешь. И 130‑сильного двигателя хватает. Ульяновцы нашли нужный компромисс: на великом «проходимце» стало удобно добираться до бездорожья. Ну а там — раздолье. На каком еще автомобиле сунешься на разбитую квадроциклами лесную тропинку? На чем довезти рыболовные снасти, палатки и туристическое снаряжение?

В инструкции по эксплуатации вычитал любопытную рекомендацию насчет езды по заболоченной местности: «Избегайте движения по следу, проложенному идущим впереди автомобилем». На УАЗе! Сколько ни пробовал проскочить по гребню, в колею его затягивает как магнитом. А в остальном — король бездорожья. Кстати, на цветной дисплей панели приборов можно вывести компас — такая функция есть на многих вседорожниках.

GQ7Q4653 Бачок омывателя упрятан в недра моторного отсека. Доливать в него воду крайне неудобно: приходится держать канистру на весу. Когда емкость полная, половина льется мимо, даже если пользоваться воронкой.

К первому ТО наш Патриот накопил не очень большой по уазовским меркам букет неисправностей. В основном мелочи: умолк левый передний динамик, через раз срабатывали дверные концевики родом из «жигулевской» эры, заедали дверные ручки, не включался автономный обогреватель, требовал подтяжки трос ручника. Из крупного лишь одна неприятность — разболтался подшипник левого заднего колеса. Всё устранили по гарантии.

Подшипник подтянули, попутно поменяли прокладку полуоси, сальник и замочную шайбу ступицы. Если бы не гарантия, труд слесаря обошелся бы в 2240 рублей при стоимости запчастей 29 рублей! У тех, кто не собирается крутить гайки сам, Патриот будет тянуть из кармана копеечку. Ну а пока машина свежая, нужно в любом случае ездить на фирменный сервис, чтобы обезопасить себя от случайных трат в гарантийный период.