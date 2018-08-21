Бензин подорожает? А как же!

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин. Его авторы полагают, что со следующего года необходимо установить предельную цену на топливо — якобы такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

Не верю. Никогда еще государство (не только наше) не проявляло себя эффективным управленцем — за исключением тех функций, которые являются прерогативой именно государства (охрана границ, поддержание общественного порядка, освоение космоса и т. д.).

Бензин дорожает по двум очевидным причинам: цéны на мировом рынке значительно выше, чем у нас, а в цене литра бензина гораздо больше налогов, нежели затрат на его производство.

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Нефтедобывающим компаниям (они же переребатывающие) выгоднее гнать топливо на экспорт. Государству — тоже! При продаже тонны нефти в России казна в виде акцизов получает около 16 долларов, а при продаже той же тонны на экспорт — уже 31 доллар. В случае с бензином эта разница еще выше.

Если ограничить цену на бензин, очень скоро мы столкнемся с его дефицитом. Нечто подобное мы уже видели на примере некоторых лекарственных препаратов, цéны на которые тоже взяты под госрегулирование: эти лекарства просто стали исчезать с прилавков, поскольку производителям оказалось невыгодно их выпускать.

В цену бензина зашито несколько налогов, включая НДС, акциз, налог на добычу полезных ископаемых и другие. Если в 2014 году, по данным Российского топливного союза, в цене литра АИ‑92 налоги и акцизы составляли около 62%, то в мае 2018 года этот показатель вырос до 70% и в результате розничные сети по продаже автомобильного топлива стали работать в убыток — именно это отражает наша инфографика. (В США доля налогов в цене бензина не превышает 12%.) Государство не откажется от столь надежного механизма пополнения бюджета. С 1 января 2019 года планируется новое повышение акцизов, которое приведет к подорожанию бензина еще на 5–10%.

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Бензин может быть дорогим или дешевым — отнюдь не его цена определяет благосостояние людей и возможность вести прибыльный бизнес. Например, в нефтедобывающей Норвегии «девяносто пятый» бензин продается, в пересчете на наши деньги, по цене 120 рублей за литр — почти втрое дороже, чем у нас.

Не тратить меньше надо, а больше зарабатывать. По оценке агентства Bloomberg, норвежец тратит на галлон (3,79 л) бензина около 3,5% своего дневного заработка, американец — примерно столько же, а россиянин — 9,2%. По дешевизне топлива мы находимся на десятом месте в мире (Норвегия — на 60‑м, США — на 19‑м), а по покупательной способности в пересчете на тот же галлон бензина - лишь на 34‑м месте (Норвегия — на 11‑м, США — на 10‑м).

Законопроект не пройдет. Поскольку бензин будет лишь дорожать год от года, перед многими автомобилистами встает вопрос: какой бензин выгоднее заливать в баки бюджетных автомобилей с учетом мощностных параметров и расхода топлива? Журнал «За рулем» дает ответ: Кирилл Милешкин провел масштабные исследования, включая замеры на динамометрическом стенде, результаты — в сентябрьском выпуске. Читайте — и не переплачивайте!