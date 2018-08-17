И вновь недолив: МВД нашло более ста АЗС, где обманывают покупателей

Полиция вновь провела проверки продавцов топлива в Московском регионе. Контрольные закупки были проведены на 598 АЗС.

Пока Росстандарт готовит предложения по изменению законодательства, которые позволят чаще проверять АЗС на недолив и продажу некачественного топлива, проверками занимается полиция.

Так, Главное управление экономической безопасности провело проверку АЗС столичного региона (Москва и Московская область) на предмет выявления недолива на них топлива. Всего полицией было проверено 589 заправок, на которых проводились контрольные закупки топлива. Замеры недолива проводились с помощью мобильной лаборатории, оснащенной специализированным оборудованием.

По результатам проверки недолив свыше допустимой нормы в 0,25% был обнаружен на 141 автозаправочной станции. Материалы проверки полицейские направили в Роспотребнадзор, который и должен оштрафовать владельцев заправок. Полицейские пообещали проводить такие «профилактические мероприятия на топливном рынке» и в будущем.

Проверки АЗС начали проводиться на фоне резонансного исследования недолива топлива, которое провела Федерация автовладельцев России (ФАР). По ее данным, недолив встречается на 100% независимых АЗС, причем самый большой недолив превышал 8%. Представители Независимого топливного союза (НТС), объединяющего владельцев независимых заправочных станций, вначале признались в фактах недолива на АЗС, но затем резко изменили позицию и пообещали подать на ФР в суд за клевету.

Фото: depositphotos.com

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