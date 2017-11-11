Этот кросс-хэтч быстро стал популярен в России. И неудивительно: относительно бюджетная модель сочетает практичность кроссовера с маневренностью и управляемостью легкового автомобиля. Но эта машина соткана не только лишь из одних достоинств. Есть и недостатки.

Динамика и управляемость

Kia Rio X-Line с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатым автоматом (самая востребованная версия на рынке) ведет себя на дороге довольно бодро. Машина динамична и удобна в управлении. Единственное, что может смутить владельца, — небольшие вибрации мотора на холостых оборотах. Впрочем, производитель уверяет, что это в порядке вещей.

Приспособленность к городу

Тех, кто передвигается на машине преимущественно по городу с его часто непредсказуемым дорожным покрытием и высокими бордюрами, X-Line порадует приличным клиренсом. Хотя дорожный просвет по факту и меньше заявленного производителем — 16 см вместо 17, — проблем не возникает даже при парковке передним бампером к бордюру.

Антикоррозионная стойкость кузова

За месяцы эксплуатации в редакции ЗР на лакокрасочном покрытии Rio X-Line не появилось сколов и царапин от камней. С честью это испытание выдержало также лобовое стекло с обогревом. Не поддался кузов и коррозии: ни одна из деталей не «зацвела».

Продуманный салон

Создатели интерьера Kia явно «заморочились» с эргономикой. Позаботились и о комфорте российских автовладельцев: в базовую комплектацию входит обогрев передних сидений и руля, что в наших условиях бесспорный плюс. Любители природы и активного отдыха оценят и просторный салон, куда легко умещаются габаритные вещи, например велосипеды для взрослых.

Умеренный аппетит

При движении по трассе Rio X-Line 1.6 расходует примерно 7 л топлива на 100 км, в городских пробках — 10. Заправлять машину можно бензином АИ-92, благодаря чему стоимость километра пробега оказывается сравнительно небольшой. По предварительным подсчетам, после первого ТО, которое нужно провести на 15 000 км, она составит около 4,3 рубля (до ТО-1 — 3,75 рубля).

Проверка на внимательность

Беспроблемных машин, как известно, не существует, и Rio X-Line не исключение. Стоит быть готовым к некоторым особенностям.

К примеру, вынуть ключ из замка зажигания можно, даже если селектор автомата находится в положении «драйв» или «реверс». Rio об этом никак не предупредит, поэтому рассчитывать придется только на себя, иначе придется наблюдать, как машина сама уезжает от вас на парковке или заправке.